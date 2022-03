Støre: Har tillit til Hadia Tajik

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) er imidlertid enig i Tajiks avgjørelsen om å trekke seg som arbeids- og inkluderingsminister.

Hadia Tajik går av som arbeids- og inkluderingsminister.

Nå nettopp

Hadia Tajik går av som arbeids- og inkluderingsminister i kjølvannet av pendlerboligsaken, men fortsetter som Ap-nestleder.

Det ble kjent på en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier han er lei seg for at Hadia Tajik går av som arbeidsminister, men at han er enig i avgjørelsen.

– Som Hadia har fortalt, ser hun at hun har gjort flere feil knyttet til at hun har hatt skattefri pendlerbolig. Jeg har tillit til Hadia og tror på hennes historie, men jeg er enig i hennes avgjørelse, sier Støre.

– Jeg er lei meg for dette, sier Støre.

Statsministeren sier at Tajik har fått til mye som arbeidsminister.

– Jeg er glad for at hun vil fortsette å jobbe med å sette Arbeiderpartiets politikk ut i livet fra Stortinget, sier Støre.

Les også Hadia Tajik går av: – Jeg betaler ekstra skatt, og jeg går av

Jonas Gahr Støre (Ap).

LO-leder: – Respekterer Tajiks avgjørelse

Også LO-leder Peggy Hessen Følsvik sier hun respekterer Hadia Tajiks avgjørelse om å trekke seg som arbeids- og inkluderingsminister.

– Dette er en sak som vi har fått mange tilbakemeldinger på fra våre medlemmer og tillitsvalgte. Hadia Tadjik har selv sett alvoret i saken, og jeg respekterer avgjørelsen hennes om å trekke seg som landets arbeidsminister, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Hun legger til at hun vil takke Tajik for jobben hun har gjort som statsråd.

– Hun har vist at hun har vært en god arbeidsminister, som på kort tid har levert mye god politikk for vanlige arbeidsfolk, sier LO-lederen.

Listhaug: – En klok avgjørelse

Frp-leder Sylvi Listhaug sier det er klokt av Hadia Tajik å trekke seg som arbeids- og inkluderingsminister. – Det som er avdekket, er meget alvorlig, sier hun.

– Dette synes jeg var en klok avgjørelse fra Hadia Tajik. Nå håper jeg at hun bruker den tiden hun trenger, til å ta vare på seg selv og sine nærmeste, sier Sylvi Listhaug kort tid etter Hadia Tajiks avgang.

Frp-lederen trekker spesielt fram at Tajik hadde det øverste ansvaret for Nav, en etat som har straffeforfulgt personer som har gjort en liten feil og krysset av feil i et skjema.

Flere avsløringer

Tajik har den siste tiden vært i hardt vær i forbindelse med pendlerboligsaken.