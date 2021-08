Valgkamp i motbakke

ÅLESUND/OSLO (Aftenposten): Over 350.000 velgere må trolig ombestemme seg for at Erna Solberg skal få fortsette som statsminister. Slik må de flytte på seg.

Et stort følge med høyrepolitikere skulle tråkle seg opp på Aksla. Det gikk sakte.

«Stem på Ernaaaaa i valget», roper en unge etter et stort følge av blå Høyre-jakker. På vei opp til Aksla, Ålesunds storslåtte utsiktspunkt, kommer en ungeflokk klatrende opp til statsministeren. Bilder blir knipset. Ungene smiler og vinker til kamera. For mange av dem har Solberg vært statsminister nesten hele deres liv.

Flere lover å stemme på henne. Dessverre for Høyre er det lenge til de har lov til å gå til urnene. Men én ting er sikkert, Solberg kunne virkelig trengt stemmene deres nå.