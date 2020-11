Frp får støtte fra tidligere Ap-topp for sitt pensjonsforslag

Frp blar opp 2,5 milliarder kroner for å gi pensjonistene samme lønnsutvikling som industriarbeiderne. – Veldig bra, sier Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen.

– Helt i tråd med Pensjonistforbundets krav, sier forbundsleder Jan Davidsen om Frps budsjettforslag. Foto: Heiko Junge

– Nå må vi sette norske interesser først, sier Frps Sylvi Listhaug. Budsjettforhandlingene med regjeringspartiene startet mandag ettermiddag. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Mandag la Frp frem sitt alternative statsbudsjett som innebærer 7 milliarder mer i oljepengebruk.

– Vi har råd til det. Vi har milliarder på bok, sier Frp-leder Siv Jensen.

Blant vinnerne er landets 970.900 alderspensjonister. Frp vil bruke 2,5 milliarder kroner til å regulere pensjonene tilsvarende lønnsøkningen for folk flest. I praksis vil det si at pensjonistene skal omfattes av frontfagsmodellen som industriarbeiderne.

– Dette er jo helt i tråd med våre krav om å regulere pensjonene om lag som lønnsveksten. Veldig bra, sier Jan Davidsen, leder i Pensjonistforbundet.

Frp og SV sto utenfor pensjonsforliket med «underreguleringen». Den er nå blitt et skjellsord blant landets pensjonister. Men begge partier administrerte ordningen da de satt i regjering.

– Prisene stiger for alle. Også for pensjonister, konstaterer Davidsen.

Han er tidligere leder i Fagforbundet og medlem av Aps sentralstyre. Men det hindrer ham ikke i å juble for Frps forslag.

– Pensjonistforbund er partipolitisk uavhengige og vi er like glad for alle som støter saken vår. At Frp gjør det, er kjempeflott, sier han.

Pensjonistene demonstrerte mot tap av kjøpekraft foran Stortinget i 2019 Foto: TERJE PEDERSEN / NTB scanpix

Lukter eksos og røyk

AFP- og alderspensjonene reguleres hvert år opp tilsvarende lønnsveksten i samfunnet, men med et fratrekk på 0,75 prosent. Lav pris- og lønnsvekst har ført til at pensjonistene har tapt kjøpekraft som følge av denne modellen de siste årene.

– Pensjonene har vært underregulert i årevis. De skal ha det samme som lønnsmottagerne, svarer Sylvi Listhaug, finanspolitisk talskvinne og Frps sjefforhandler.

Ifølge Listhaug gleder det nå «å trygge arbeidsplasser» og «sette norske interesser aller først».

Det vil Frp gjøre med et budsjett som lukter asfalt, røyk og eksos. Og som stenger inngangsdøren til Norge for FNs kvoteflyktninger.

Frp vil gi mer penger til norske pensjonister, sørge for billigere røyk, snus og alkohol, kutte hardt i bistand og bekjempelsen av sult og fattigdom og ikke slippe inn en eneste kvoteflyktning neste år.

– Vi har foreslått det som er viktig og som vi mener det er mulig å gjøre, sier Listhaug.

Vanskelig å godta for V og KrF

Men det er til en viss grad lokketoner for den politiske fansen. Mange av forslagene fikk Frp aldri gjennomslag for i regjering, og sjansen er enda mindre utenfor.

– Du vet fra din tid i regjeringen at Venstre og KrF aldri kan godta null kvoteflyktninger og stort kutt i bistand?

– Vi kommer til å kjempe for våre saker. Vi kommer ikke til å godta knapper og glansbilder, sier hun.

Frps viktigste forslag er:

Bistanden kuttes med 11 milliarder kroner. Da oppfyller Norge FNs mål om å bruke 0,7 prosent av bruttonasjonalinntekten (BNI).

Null kvoteflyktninger. Regjeringen foreslår 3.000 som i år og som Frp stemte for i fjor høst.

2,4 milliarder til kutt i bompenger. En asfalt-milliard til å bygge mer vei.

Sponsingen av Sverige skal stanses ved å strupe grensehandelen. Avgifter på sjokolade, sukker, snus, røy og alkohol fjernes eller kuttes til svensk nivå. Beregnet å koste staten 11 milliarder i avgiftstap.

Sykehuspakke på 1,5 milliarder kroner.

Redusere egenandeler og øke bevilgningen til bekjempelse av ensomhet hos eldre.

Betydelig reduksjon i engangsavgiften på nye biler

Styrke nettolønnsordningen for sjøfolk. I ordningen blir beløpet sjøfolkene betaler i skatt refundert av staten.

Frp: Satser på enighet med regjeringen

– Er Frp dømt til å bli enig med regjeringspartiene?

– Vi skal ha betydelig gjennomslag for våre saker. Så håper jeg at vi kommer til enighet og at Frp får gjort endringer i budsjettet som gjør det bedre for både for folk og næringsliv.

– Er det mulig å tenke seg at Frp skal velte Solberg-regjeringen og sette inn statsminister Jonas Gahr Støre, i krisesituasjonen landet befinner seg i?

– Nå skal vi forhandle og så håper jeg at vi får til gode løsninger for landet. Det er i hvert fall vårt mål, slutter Listhaug.