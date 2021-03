Støre om LO-lederens bortgang: – Sjokk og dyp sorg

Arbeiderpartiet er i sorg etter at LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er død.

Hans-Christian Gabrielsen og Jonas Gahr Støre på 1. mai i fjor. Foto: Terje Bendiksby

9. mars 2021 12:53 Sist oppdatert nå nettopp

Gabrielsen (53) døde i dag, tirsdag 9. mars, hjemme i sin bolig på Slemmestad, ifølge FriFagbevegelse.

– Det er med sjokk og dyp sorg jeg har mottatt meldingen om at LO-leder Hans-Christian Gabrielsen brått er gått bort, sier Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre i en uttalelse.

Han kaller Gabrielsen en bauta i norsk fagbevegelse.

– Han levde og brente for solidaritet og rettferdighet og trygghet for arbeidsfolk. Hans engasjement og innsats har vært utrettelig gjennom mange år, på arbeidsplassen i industrien, som tillitsvalgt i Fellesforbundet og de siste årene som høyt respektert LO-leder, sier Støre.

Gabrielsen overtok som LO-leder i 2017.

– Det er trolig hjertesvikt som er dødsårsaken, opplyser LOs kommunikasjonsrådgiver Geir Solaas Moen til E24.

Les også LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er død

Støre uttrykker også en personlig sorg.

– Arbeiderpartiet har mistet en kjær partifelle og tillitsvalgt. Jeg sørger over tapet av en god venn og en av mine aller nærmeste i politikken. Vi kjenner dyp sorg over tapet av gode, blide, solide og lojale Hans-Christian, sier Ap-lederen.

– Mine tanker går til Trine og Camille for den store sorgen de nå opplever. Vi står sammen med dem, sier Støre om Gabrielsens nærmeste familie.

Også statsminister Erna Solberg (H) mottok nyheten med sorg.

– Hans-Christian er jo en mann vi politisk ikke nødvendigvis var enig med, men det er jo en person som vi i regjeringen har samarbeidet mye med på mange ulike områder. En hyggelig fyr med mye humor, sier hun til NTB.

Valla: – Han var en brobygger

Tidligere LO-leder Gerd-Liv Valla sier nyheten er forferdelig og et stort sjokk. Hun sier at hun nylig utvekslet meldinger med ham og at det hele er veldig uvirkelig.

– Jeg oppfatter at han var veldig respektert som LO-leder. Han var en sindig person som evnet å utføre lederjobben på en god måte, sier Valla.

Hun berømmer ham spesielt for innsatsen det siste året, under pandemien.

– Han var en brobygger, sier Valla.

NHO-leder Ole Erik Almlid omtaler Gabrielsen som en god og nær venn.

– Det er med sjokk og stor sorg vi i dag har mottatt budskapet om at Hans-Christian Gabrielsen er død. Han var en god og nær venn, og en svært dyktig og markant leder av LO. Våre tanker går til hans nærmeste, familie og venner. Det er svært mange som er sterk berørt av dette, sier Almlid.

1. nestleder i LO, Peggy Hessen Følsvik, sier LO har mistet en ruvende leder.

– Hans-Christian var en avholdt leder som vil bli husket for sin redelighet og sitt dype engasjement for arbeidsfolk. Han var svært respektert og hadde stor tillit langt utover egne rekker, sier hun til LO.no.

Stolteberg: – En bauta

Tidligere arbeiderpartileder Jens Stoltenberg sier arbeiderbevegelsen har mistet en leder som viste vei inn i fremtiden.

– Med Hans Christian Gabrielsens død har LO mistet en stor leder, arbeiderbevegelsen mistet en bauta og jeg mistet en god venn. Jeg hadde gleden av å samarbeide med ham gjennom flere tiår. Han hadde en mild fremtoning, men sto alltid opp for det han trodde på, skriver Stoltenberg på Facebook.

– Han glemte aldri hvor han kom fra, og visste alltid hvor han ville. Derfor gjorde han LO enda sterkere, og viste arbeiderbevegelsen vei inn i en ny tid.

Raymond Johansen: – Mistet en god venn

Kort tid etter nyheten om Gabrielsen bortgang hadde Oslo kommune planlagt en pressekonferanse om koronasituasjonen. Det var en preget byrådsleder, Raymond Johansen (Ap), som entret pressekonferansen.

Bare en halvtime tidligere hadde han fått beskjeden om LO-lederens plutselige dødsfall. Han innledet pressekonferansen med å uttrykke sorg og medfølelse.

– Det er tungt å stå her nå. For en halvtime fikk jeg den vonde beskjeden om at Hans-Christian Gabrielsen gikk bort. Det kom som et stort sjokk. Jeg og mange andre har mistet en god venn gjennom mange går. LO og vår bevegelse har mistet en hardtarbeidende og klok leder, som hadde mye ugjort, sa Johansen på pressekonferansen.

– Det føles helt uvirkelig. Mine tanker og medfølelse går til hans nærmeste, fortsatte han.

Saken oppdateres.