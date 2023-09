Oslo MDG vil sondere med Høyre og Venstre om byrådssamarbeid

Det opplyser Sirin Stav (MDG) under en pressekonferanse. Høyre takker nei til tilbud om samtaler, ifølge NRK.

Byråd for miljø og samferdsel, MDGs Sirin Stav innkalte torsdag kveld til pressekonferanse. Vis mer

Publisert: 14.09.2023 20:48 Oppdatert: 14.09.2023 21:31

Saken oppdateres.

Under pressekonferansen opplyser MDGs førstekandidat til Oslo bystyre Sirin Stav at de vil gå inn for å undersøke muligheten for å samarbeide med Høyre.

– Valgresultatet ga ikke det resultatet vi ønsket oss. MDG vil ta ansvar og derfor ha samtaler med Høyre og Venstre for å holde Frp unna makt. Det mener jeg vi skylder velgerne, sier Stav.

MDG har orientert Høyre om at de vil ha samtaler med dem om samarbeid.

Resten av partiet skal ha gitt henne støtte til å innlede samtaler.

Opprinnelig ønsket de å få Venstre med over på rødgrønn side, men Stav sier nå at de skylder velgerne å gå inn i samarbeid med Høyre for å få en grønn politikk.

De håper nå at Høyre vil være samarbeidsvillige for å unngå det hun kaller en «grå politikk». Men de har ingen avtale med Høyre ennå.

– Det er ingen tvil om at avstanden er stor mellom Høyre og MDG. Men vi må gjøre det vi kan for en grønn politikk. Dersom høyre lukker døren, håper jeg Venstre vil komme over på rødgrønn side.

Høyre takker nei til tilbud om samtaler

Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg står derimot fast på at det er uaktuelt med et samarbeid med MDG og takker nei til tilbudet om samtaler, skriver NRK.

– Vi lovte at et borgerlig flertall skulle gi et borgerlig byråd. Vi ønsker derfor å snakke med de tre partiene om dannelsen av et nytt byråd, sier han til NRK.

Tidligere har leder av Oslo MDG, Sigrid Heiberg sagt at de ikke utelukker å gå inn i byråd med Høyre.

MDG falt kraftig i Oslo som mange andre steder i landet, og det er ikke lenger flertall for de rødgrønne i hovedstaden. Et byråd bestående av Høyre, Venstre og MDG vil imidlertid ha flertall – hvilket også er et alternativ Venstre har snakket varmt om.

– Jeg er i utgangspunktet veldig positiv til et samarbeid med Venstre, men vi vil aldri åpne for et samarbeid med Frp, har Heiberg tidligere sagt.