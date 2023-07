Den ukrainske jernbanen spiller en avgjørende rolle for å evakuere sivile og flytte tropper. I Norge er det kun ett verksted som reparerer understell på tog. Nå kan det bli for dyrt å drive der. Norges eneste togverksted for understell kan bli lagt ned. Det er alvorlig for norsk beredskap.

Her ville de reparert norske tog i en krigssituasjon. Nå kan det blir for dyrt å drive der. – Det er kjempealvorlig, sier MDG-nestleder Ingrid Liland.

Se for deg dette: Norge er i krig. Sivile må evakueres i hopetall med tog, og militære styrker må flyttes. Men vognenes understell har skader. Og ingen i Norge står klare til å reparere dem.

Det finnes kun ett norsk selskap som driver med tungt vedlikehold av understell på tog. Nå kan det bli for dyrt for dem.

– Skal du kunne kjøre tog, må understellet fungere, sier John Arne Ulvan. Han er administrerende direktør i Mantena. Det er statens selskap for togvedlikehold.

Vedlikeholdsarbeider Håvard Løe tar en pust i bakken mens maskineriet går sin gang. Verkstedet på Grorud er det eneste som gjør tungt vedlikehold av tog-boggier i Norge. Vis mer

Han er bekymret. Vy skal snart ta over all togtrafikk på Østlandet. Nå leter de etter et selskap som kan vedlikeholde togene som skal kjøre der.

Før var det kun statseide Mantena som gjorde denne jobben. Nå kan Vy velge fritt. Det betyr at Mantena konkurrerer med utenlandske vedlikeholdsgiganter om oppdrag.

Går ikke anbudet til dem, kan det bli for få togunderstell å fikse.

– Hvis ikke kontrakten går til oss, og det blir en stor andel komponenter som ikke skal vedlikeholdes i Norge, da vil det ikke være lønnsomt å ha den type aktivitet i Norge. Da må vi ta konsekvensene av det, sier Ulvan.

Verkstedet på Grorud er en av 11 rundt i Norge hvor Mantena driver vedlikehold av togvogner. Vis mer

Man skiller mellom to typer vedlikehold: Kortere, pausebasert vedlikehold, og tungt vedlikehold av understell, også kalt togenes boggier. Mantena utfører begge.

Fakta Slik forandret jernbanereformen norsk jernbane Alle deler av norsk jernbane var før organisert i ett felles selskap: Norges Statsbaner (NSB). På slutten av 90-tallet skjedde første oppsplitting. NSB fikk ansvar for togtrafikken, Jernbanedirektoratet for bygg og vedlikehold av skinner og annen infrastruktur. Da Erna Solberg ble statsminister gjennomførte hennes regjeringen en jernbanereform, hvor en åpnet norsk jernbane opp for konkurranse om å få operere i togmarkedet, både på transport av passasjerer og vedlikehold. Det fungerer slik: Staten eier alle tog gjennom selskapet Norske Tog AS. Når selskaper som Vy, SJ eller Go-Ahead vinner kontrakter for å kjøre passasjerer eller varer på strekninger i Norge en periode, leier de togene av staten. De har ansvar for vedlikehold av togene mens de leier dem. Bane Nor eier bygningene som brukes som verksted for vedlikehold av tog. Selskaper som vil drive med reparasjon og vedlikehold av tog, kan leie Bane Nors verksted. Tidligere var det kun statseide Mantena som utførte vedlikehold av norske tog. Nå kan ethvert vedlikeholdsselskap konkurrere om å få vinne vedlikeholdskontrakter, også utenlandske selskap. Nå er blant annet spanske Euromaint Rail AS og sveitsiske Stadler Service Norway AS etablert som vedlikeholdsselskap i Norge. Mantena kan samtidig også konkurrere på det internasjonale markedet, og selskapet har etablert seg med en svensk virksomhetsgren. Vis mer

Den første delen av virksomheten utføres i hele Norge, og er ikke truet pr. i dag. Den siste gjøres kun på ett verksted i Grorud, og står i fare for å ikke få stor nok kundestrøm.

De utenlandske vedlikeholdsselskapene har ofte egne verksted utenfor Norge. Da kan det lønne seg mer å flytte boggiene ut av landet, reparere dem og sende dem tilbake til Norge.

– Normalt ønsker de mer volum på den infrastrukturen de allerede har. Det blir mer lønnsomt og mer effektivt for dem, sier Ulvan.

Mantenas anlegg på Grorud er blant få tunge industribygg i Oslo. Vis mer

I en krigssituasjon, vil det kunne være dramatisk.

– Har man denne type vedlikehold i utlandet, får man en helt annen logistikk. Man vil måtte flytte deler frem og tilbake over tre-fire landegrenser i en krisesituasjon.

Verden har forandret seg. Slagmarkene har kommet nærmere Norge. I Ukrainas kamp mot russiske styrker, har jernbanen spilt en viktig rolle.

– Når både Sverige og Finland kommer inn i Nato, vil jernbanen bli viktigere i beredskapssammenheng, sier Ulvan.

MDG krever handling fra samferdselsministeren

At det kan bli for dyrt for Mantena å drive tungt vedlikehold av understell, er urovekkende, mener MDG-nestleder Ingrid Liland.

– Det er kjempealvorlig.

Får ikke Mantena nok tog å vedlikeholde, blir det for dyrt å drive med tungt understell av tog i Norge. Vis mer

Togoperatører som Vy, Go-Ahead og SJ, konkurrerer om anbud for å få kjøre tog på ulike strekninger. Operatørene setter igjen vedlikeholdstjenester ut på anbud.

Da bestemmer operatøren selv hvilke kriterier de vil velge vedlikeholder ut fra. Nasjonal sikkerhet og beredskap, var ikke et kriterium i Vys anbudsrunde på Østlandet. Det er heller ikke et krav fra staten at må være det.

– Det gir inntrykk av dårlig styring fra Samferdselsdepartementets side, sier Liland.

Vy er eid av staten, og ligger under Samferdselsdepartementet. Liland mener samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) må ta grep.

Ingrid Liland har vært nestleder i MDG siden 2022. Vis mer

– Det virker som at han har tenkt å løse beredskapen med å krysse fingrene for at det ordner seg i en krisesituasjon. Det holder ikke.

Nå må han instruere direktoratet til å pålegge Vy et beredskapsansvar, også ved utlysninger knyttet til vedlikehold, mener hun.

– I det minste må vi vite helt nøyaktig hvordan dette med tungt vedlikehold vil løses i en krisesituasjon. Det har vi ikke fått svar på, sier hun.

Samferdselsdepartementet jobber med saken

Statssekretær i Samferdselsdepartementet Tom Kalsås skriver til Aftenposten i en e-post at Norge i dag er avhengig av blant annet europeiske leverandører for å opprettholde togtilbudet.

– Beredskap må vurderes helhetlig. Det hjelper lite å gjennomføre vedlikehold i Norge, hvis vi ikke får tak i reservedeler, skriver Kalsås.

Han understreker at slik systemet fungerer på Østlandet, er det Vy som velger leverandør av vedlikheholdstjenster. Dermed er Vy underlagt lov om offentlige anskaffelser.

Håvard Løe er vedlikeholdsarbeider ved Mantenas verksted på Grorud. Vis mer

I januar i fjor satt justisminister Emilie Enger Mehl ned et utvalg som skulle vurdere styrker og svakheter ved Norges beredskap i dag.

I juni kom totalberedskapskommisjonens rapport.

Som del av kommisjonens videre arbeid har regjeringen nedsatt et nytt utvalg som skal vise myndighetene hvordan man kan stille krav til sikkerhet og beredskap i offentlige anskaffelser. Det er for å ivareta beredskapshensyn og nasjonale sikkerhetsinteresser.

Samferdselsdepartementet vil følge opp rapporten fra totalberedskapskommisjonen, skriver han.

– Og vi vil vurdere hvordan anbefalingene kommisjonen kommer med kan iverksettes på jernbanen, som også inkluderer vedlikeholdstjenestene av tog, skriver statssekretæren avslutningsvis.

Mantena: – Må gjøre en grundig vurdering

Tilbake hos Mantena, overlater toppsjef Ulvan til politikerne hva som bør skje.

– Det er en reell konsekvens at vi må gjøre en grundig vurdering av vår aktivitet hvis vi ikke vinner anbudet.