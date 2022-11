SV-leder Lysbakken: Også de med stor formue må akseptere valgresultatet

– Vi har et valgt stortingsflertall i Norge som gikk til valg og fikk et tydelig mandat om å få ned forskjellene i Norge. Slik begrunner SV-leder Audun Lysbakken krav om kraftige skatteøkninger.

SV-leder Audun Lysbakken sier velgerne har gitt det rødgrønne flertall til å øke skattene for de rikeste.

10 minutter siden

SVs alternative budsjett – som er utgangspunkt for forhandlingene med Ap og Sp om neste års statsbudsjett – inneholder rundt 20 milliarder kroner mer i skatt enn regjeringens forslag.

Det er 14,2 milliarder kroner mer i formuesskatt og 5,1 milliarder i inntektsskatt. Konsekvensene av SVs budsjett vil merkes for vanlige folk:

828.000 nordmenn med inntekt fra 800.000 kroner og høyere får økt inntektsskatt. Alle med under 800.000 kroner i inntekt, får skattelette.

Folk med inntekt mellom 500.000–700.000 kroner får 7100 kroner i skattelette.

Folk med inntekt mellom 100.000–200.000 kroner får 4100 kroner i skattelette.

Folk med inntekt mellom 800.000–1.000.000 kroner får 1100 kroner i økt skatt.

Folk med inntekt mellom 1–2 millioner kroner får 17.600 kroner mer i skatt.

– Det store flertallet av befolkningen, åtte av ti, får mindre skatt med SVs opplegg. Så er det selvfølgelig sånn at de som har mest, får økt skatt, sier SV-leder Audun Lysbakken.

– Løfte om å få ned forskjellene

Han understreker at «de store summene kommer på toppen for de som har inntekter på 2 millioner kroner eller mer og store formuer».

Inntekter mellom 2–3 millioner kroner får 105.000 kroner i økt skatt. Og inntekter over 3 millioner kroner får 463.500 kroner i økt skatt.

Formuesskatten vil først merkes når formuen overstiger 5 millioner kroner.

– Det er nødvendig av to grunner: For det første har vi gått til valg på et soleklart løfte om å få forskjellene ned i Norge. Det var et ulikhetsvalg i fjor. Og en forventning om at flertallet skal sørge for at forskjellene går ned. Da kan vi ikke bøye oss for trusler om å flytte til Sveits, sier Lysbakken.

Den andre grunnen til SV er behovet for penger til gjøre noe «for å avhjelpe situasjonen for de som sliter mest med prisøkningen, økte regninger og renter».

– Da er vi nødt til å omfordele fra de på toppen. For å kunne prioritere en del velferdsreformer og økte ytelser til de som har lite, sier SV-lederen.

SV vil øke skatten og omfordele mer for å styrke velferd som gratis SFO, billigere tannhelse og økt studiestøtte, barnetrygd og minstepensjon.

Kopierte Labours slagord

SV budsjettet har kopiert slagordet «For de mange – ikke for de få» fra britiske Labour. Det ble først brukt av «New» Labour-leder Tony Blair i 1997 og senere av venstreradikale Jeremy Corbyn. De konservatives leder Theresa May snakket senere om en politikk hverken for de mange eller for de få, men for alle landets innbyggere.

SV er ikke så opptatt av de rikeste. Under presentasjonen sa Lysbakken at «hver person som flytter til Sveits, motiverer oss».

– Har dere vurdert faren for at flere nå tar med seg formuene og flytter til Sveits?

– Ja, og derfor oppfordrer vi regjeringen til å få på plass en exit-skatt umiddelbart. Vi mener det er helt uakseptabelt at store formuer flyttes ut uten at de skattlegges i Norge.

– Det er norske arbeidstagere, norske naturressurser og det norske fellesskapet som har bidratt til den rikdommen. Da er det helt rettferdig at pengene skal skattlegges i Norge.

– Vi mener det er en form for utpressing å true med å flytte fra Norge. Vi har et valgt stortingsflertall i Norge som gikk til valg og fikk et tydelig mandat om å få ned forskjellene i Norge. Det må man akseptere også om man har stor formue.

– Har regjeringen fulgt opp dette mandatet?

– Retningen i budsjettet er riktig. Men skatteopplegget til regjeringen kommer ikke til å gi store utslag forskjellsutviklingen i Norge.

– Hvordan vil du karakterisere regjeringens kamp for mindre forskjeller?

– Den går for sakte. Den må gå raskere og doseres langt kraftigere. Hvis vi ikke tør å ta tøffere skattegrep enn det, kommer ikke forskjellene til å gå ned, slutter Lysbakken.

– Næringsfiendtlig

Høyres Nikolai Astrup sier at SV vil øke marginalskatten på utbytte til 60 prosent og at inntektene fra formuesskatten skal økes med nesten 50 prosent.

– Det er eiere av små og mellomstore bedrifter som ikke har løpende likviditet som rammes hardest. Det er en massiv inndragning av egenkapital. SV øker skattene med over 70 milliarder kroner i forhold til Solberg-regjeringens siste budsjett, sier han.

Forslagene vil ifølge Astrup «gå ut over evnen til å investere i det grønne skiftet, og muligheten til å betjene høye renter og høye energipriser».

– Det er å legge sten til byrden for bedrifter. Summen av SVs og regjeringspartienes forslag er noe av det mest næringsfiendtlige vi har sett noensinne, sier han.

Høyre har ikke lagt frem sitt alternative budsjett, og Astrup vil ikke svare på om partiet avviser alle skatteøkninger.

– Vi klarer dessverre ikke å rette opp alle skadene av forslagene fra regjeringen, som SV nå forsterker. Jeg vil snu SV-lederens ord og si at enhver person som velger å flytte til Norge for å skape arbeidsplasser, motiverer oss, sier Astrup.