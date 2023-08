Senterungdommen krever at regjeringen snur om elektrifisering av Melkøya

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedums egne politikere varsler utmeldinger og fullt opprør etter det de oppfatter som et løftebrudd.

Andrine Hanssen-Seppola, leder i Senterungdommen, er selv fra Nord-Norge. Vis mer

Publisert: 08.08.2023 Oppdatert: 08.08.2023 20:35

– Dette er ikke senterpartipolitikk. De dilter etter Arbeiderpartiet, sier lederen i Senterungdommen, Andrine Hanssen-Seppola, til Aftenposten.

Hun er blant dem som nå krever at regjeringen ombestemmer seg. Hvis ikke Vedum snur, vil ungdomspartiet kreve at ledelsen kaller inn til landsstyremøte.

Der må regjeringsdeltagelsen diskuteres.

Seppola mener politikken Vedum la frem tirsdag, er stikk i strid med vedtaket partiets landsmøte gjorde så sent som i vår.

Lanserte milliardprosjekt

Equinor og partnerne ønsker å skifte ut gasskraft på Melkøya med fornybar strøm for å kutte utslipp fra Melkøya-anlegget i Hammerfest. I dag ble det klart at regjeringen støtter dette og skal gi en hjelpende hånd.

Oppgradering og elektrifisering ventes å ha en kostnad på 13,2 milliarder kroner.

Samtidig med at regjeringen tirsdag godkjenner det som kalles Snøhvit Future-prosjektet, lanserer regjeringen en plan for utbygging av kraftproduksjon og nett i Finnmark.

Planen er at ny infrastruktur for strøm i Finnmark skal være i drift innen 2030, forutsatt konsesjon.

Regjeringen sier de skal sørge for at saken blir prioritert hos NVE, som står for konsesjonssøknadene.

Men saken er omstridt. Kritikerne frykter at elektrifiseringen vil skape kraftunderskudd i regionen. De frykter at dette skremmer andre industriprosjekter fra å etablere seg, fordi det ikke er nok strøm.

Og kritikerne er å finne blant Trygve Slagsvold Vedums nærmeste.

Fakta Elektrifisering av Melkøya og kraftutbygging i Finnmark Prosjektet består av to utbygginger: Snøhvit Landkompresjon og Snøhvit Elektrifisering Snøhvit Future omfatter utbygging av kompressor, transformatorstasjon og elektrodampkjeler på Hammerfestanlegget. I tillegg kommer nettilkoblingen med en trafostasjon på Hyggevatn og utbyggingen av nettlinjen fra Skaidi til Hammerfest. Snøhvit Landkompresjon skal opprettholde trykket for LNG-anlegget når trykket i reservoarene blir lavt og redusere risikoen for væskeansamling i røret fra Snøhvit til land. Prosjektet skal kutte CO₂-utslippene med 850.000 tonn i året. Equinor foreslo oppstart av kompresjon og elektrifisering i 2028. Regjeringen ønsker i tillegg å bygge ut strømnettet for å kompensere for dette. Dette innebærer å gi konsesjon til ny 420 kV-ledning fra Skaidi til Hyggevatn og 132 kV-ledning fra Hyggevatn til Melkøya. Det betyr ikke at disse har endelig godkjenning til å begynne å bygges. Vis mer

Mener partiet bryter landsmøtevedtak

På landsmøtet i år vedtok Sp at de ikke vil «gå inn for løsninger som svekker forsyningssikkerheten i det landbaserte kraftsystemet eller løsninger som direkte eller indirekte driver opp prisene i det norske strømmarkedet».

Videre står det at planene om å elektrifisere Melkøya med strøm fra dagens nett derfor må stanses.

Tirsdagens pressekonferanse i Hammerfest, der Vedum presenterte planene sammen med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og olje- og energiminister Terje Aasland (Ap), innebærer et klart løftebrudd, mener ungdomspartilederen.

– Det er rett og slett overstyring av Nord-Norge, sier Seppola. Hun er skuffet og spesielt over Arbeiderpartiet, som hun mener har presset politikken gjennom. Hun kaller det symbolpolitikk og mener det vil øke strømprisen i området.

Regjeringen har kommet med løfter om å legge til rette for en utbygging av nok strøm til både Melkøya og Finnmark for øvrig. Seppola har ingen tro på at dette er realistisk.

– Vindkraft til lands var utfordrende før. Og etter Fosen kommer det til å bli utrolig vanskelig. Dette kommer til å møte massiv motstand i folket, sier hun.

Vedum sier på sin side at man nå får på plass tre store nettutbygginger for å gjøre strømnettet i Finnmark mer robust.

– Vi er opptatt av at prisen for vanlige forbrukere ikke skal gå opp, sa Vedum.

– Handler om bondevett

Seppola sier det er feil å gå inn for et prosjekt hun mener kan sette en stopper for andre grønne arbeidsplasser.

– Jeg vet at Ap snakker om å utvikle, ikke avvikle, men oljealderen varer ikke evig. Og det handler ikke om å være for eller mot olje, men sunt norsk bondevett. Politikken er å si nei til store prosjekter i en landsdel som trenger nye grønne arbeidsplasser.

– Det virker som Arbeiderpartiet er mer glad i å stille opp på oljeplattformer enn å prate med folk i Finnmark, sier hun.

Seppola holder døren åpen for at regjeringen skal snu i saken.

– Om det ikke skjer, er det viktig at partiledelsen kaller inn til et landsstyremøte hvor de lokale tillitsvalgte får mulighet til å løfte saken.

– Hva tenker du om Senterpartiets samarbeid med Arbeiderpartiet nå?

– Jeg mener vi får til mye bra. Det er klart dette er en ripe i tillitslakken, særlig til Arbeiderpartiet. Jeg synes det er uforståelig.

Senterungdommen er ikke alene om sin misnøye. Kritikken hagler over regjeringen fra flere hold, særlig i nord.

– Å tro vi skal bygge ny kraftproduksjon tilsvarende Melkøya innen 2030, er som å tro på julenissen, sier varaordfører Jan Martin Rishaug (Ap) i Alta til E24.

Rishaug forteller at han har fått flere meldinger av medlemmer som er klare til å melde seg ut av Senterpartiet. Selv sier varaordføreren at hans eget medlemskap henger i en tynn tråd.

Troms senterparti varsler at de vil holde et ekstraordinært styremøte i sakens anledning tirsdag kveld.