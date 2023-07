Erna Solberg om egne rutiner for aksjehandel: – Anbefalte enten frys eller salg

SANDNESSJØEN (Aftenposten): Erna Solberg (H) mener man må se på regelverket for aksjekjøp for stortingsrepresentanter. – I en del av de prosessene vi har på Stortinget, er vi ikke gode nok.

Høyre-leder Erna Solberg tar til orde for å se på regelverket knyttet til aksjehandel for stortingsrepresentanter. Vis mer

Erna Solberg sveiver i gang valgkampen med turné fra landets midt på Mosjøen mot topps i Tromsø. Enn så lenge er norsk politikk frem mot høstens valg på ingen måte preget av politikk.

Habilitetsregler er blitt brutt. Aksjer er blitt kjøpt i strid med reglene. Solbriller stjålet. To statsråder har gått av. En partileder har trukket seg. Sommerens skandaler har beslaglagt overskriftene.

– Det er leit. Jeg tenker at velgerne er oppgitt over oss politikere for summen av mange saker, sier Solberg til Aftenposten.

Politikere som lager lover og regler, må klare å følge dem selv, understreker hun.

– Jeg sitter ikke og pusser en glorie. Jeg sier «vi» fordi vi er flere som har brutt regelverk vi ikke skulle ha brutt, sier Solberg på et hotell i sjømatnæringens landsdel.

Hun mener man bør se nærmere på regelverket for aksjehandel for stortingsrepresentanter.

– Hvordan kunne det sett ut?

– Det jobber vi med, så det vil jeg ikke gå i detalj på.

Erna Solberg spiser frokost og snakker om valgkamp på hotellet ved Sandnessjøen. Vis mer

Anbefalte frys

Sist ut var forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe. Han varslet fredag at han går av som statsråd, etter brudd på regjeringens regler for habilitet og aksjehandel.

Om statsminister Jonas Gahr Støre bør gjøre noe med aksjereglene i regjering, vil ikke Høyre-lederen si noe om ennå.

– Vi må ikke alltid lage regelverket som bare er tilpasset akkurat sånn vi opplever det nå. Vi må ikke lage et sånn lex Borten Moe-regelverk.

Da hun selv var statsminister, ble praksisen knyttet til aksjehandel til underveis når dilemmaene oppsto, forteller hun. Reglene var de samme som i dagens politiske håndbok.

Erna Solberg skal de neste fire dagene på Nord-Norge-turné og snakke med blant annet bedriftseiere og lokalpolitikere. Vis mer

Men i regjeringsmedlemmenes bakgrunnssamtale før inntreden, fikk de som eide aksjer som regel et råd.

– Man anbefalte enten frys eller salg.

Det var sjeldent svart-hvitt. Eide man en andel av et mindre selskap i økonomisk trøbbel, ville man for eksempel kunne bidra i en redningsaksjon, forteller hun.

– Da klargjorde man at man hadde lov til å gå inn og gjøre en operasjon og bidra til at man opprettholder eierandelen sin, og delta på en emisjon. Det er noe sånn fleksibilitet man må ha, sier Solberg.

– Regelverket er egentlig ganske klart for statsråder. Du skal være veldig forsiktig.

– Er det egentlig så klart?

– Ja, det betyr at man bør snakke med folk og vurdere. Det kan godt tenkes at det er noen ting man kan se nærmere på hvordan man gjør.

Samtidig er Høyre-lederen opptatt av at man ikke lage et regelverk som gjør at bedriftseiere ikke kan bli politikere.

– Vi kan ikke gjøre politikken til et sted hvor du ikke har noe fortid.

Høyre-leder Erna Solberg på mellomlanding i Trondheim. Vis mer

Bør se på Stortingets regelverk

Regjeringsmedlemmer har strenger regler for habilitet. Stortingspolitikere har ingen.

– Selv om stortingsrepresentanter er habile i enhver sammenheng, skjer det jo at man får vite innsideopplysninger. Som oftest er det veldig profesjonelt gjort av de som gir opplysninger: De listefører deg som mottager av det. Men i en del av de prosessene vi har på Stortinget er vi ikke gode nok på det.