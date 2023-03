Unge Høyre slår tilbake mot radikalt mobilforslag: – Det blir tullete

Staten må holde seg unna. Foreldre og lærere er de beste til å sette rammene for unges mobilbruk, mener ungdommene i Høyre.

Pia Aldepolla Falch (18), Celine Aas (17) og Nicolai Østeby (20) i Unge Høyre er klare til å mobilisere for mobilen.

25.03.2023 07:07

Tre Høyre-profiler tok denne uken til orde for kraftige tiltak for å regulere unges mobilbruk og tilgang til sosiale medier. Nikolai Astrup og Mathilde Tybring-Gjedde vil ha Høyre med på:

Mobilforbud i hele skoletiden på grunnskolen (unntatt ved bruk i undervisningen)

Mobilforbud i undervisningstiden på videregående skole

Økt aldersgrense på sosiale medier, for eksempel 15 eller 16 år

Aldersverifisering for å bruke sosiale medier

De får støtte av Peter C. Frølich, leder av resolusjonskomiteen på helgens landsmøte. Nå mobiliserer Unge Høyre kraftig for å stoppe forslaget.

– Det er jo en tydelig innskrenkning av unges frihet. Det er ikke statens rolle. Dette er noe familiene og skolene bør ta ansvar for, sier Celine Aas (17), leder av Kristiansand Unge Høyre.

Hennes kollega i Bergen, Pia Aldepolla Falch (18), tror slike forbud er fånyttes.

– De unge kommer til å bruke telefonen uansett. De kommer til å være på sosiale medier uansett, sier Falch.

Hun gikk selv på en skole med mobilforbud.

– Det førte gjerne til at «de kule» elevene var på mobilen i timene og i friminuttene, mens «regelrytterne» ikke fikk være med. De ble utestengt. Argumentene om at et forbud kan hindre mobbing og utestenging, blir helt feil i denne debatten. Det kan virke mot sin hensikt, sier Falch.

Hun mener bruken blir bedre tilpasset og reguleringen mer effektiv hvis det er skole og foreldre som får sette grensene sammen med de unge.

– Ungdommer er veldig forskjellige. Å komme med et nasjonalt forbud synes jeg blir tullete.

«Du er ikke moden nok»

Sentralstyremedlem Nicolai Østeby sier at de unge er avhengig av sosiale medier for å kommunisere med hverandre.

I debatten er det ofte kritiske røster til gigantselskaper som Facebook, Instagram og Tiktok.

Han mener imidlertid at det også er positive sider ved at de unge er på de store plattformene.

– Der er det en viss grad av regler og retningslinjer som gjelder. Det er ikke alt innhold man kan få opp. Jeg er redd for at om man tar bort de plattformene for alle under 16 år, finner de andre plattformer å være på i stedet. De kan være enda vanskeligere å regulere, sier Østeby.

Celine Aas forteller at sosiale medier er viktige for henne som ungdomspolitiker.

– Det er jo sånn vi får kontakt med nye medlemmer og ungdommer som ønsker å engasjere seg i samfunnet. Det er den største plattformen vi ytrer oss på. Å sette en aldersgrense på det er ganske skummelt, sier Aas.

Hun har fått flere reaksjoner fra venner etter at forslaget fra Høyre-profilene ble kjent.

– Noen av dem mener at det nærmest er sinnssykt. At det er noen som skal stå og fortelle dem at «du er ikke moden nok, og du kan ikke ta ansvar for å være på disse plattformene». De bruker dem jo for å sosialisere seg. Spesielt etter pandemien har mange brukt sosiale medier til å prate med vennene sine, sier Aas.

Pia Aldepolla Falch, Nicolai Østeby og Celine Aas fra Unge Høyre.

Ber foreldre skjerpe seg

Østeby peker på det ideologiske. Han håper mange Høyre-folk reagerer på at staten skal sette slike grenser.

– Det er viktig for oss med frihet, og det kommer vi til å kjempe for i helgen, legger Aas til.

Østeby peker på at mange foreldre også bør skjerpe seg og sette grenser for egen mobilbruk.

– Barn tar vanene sine fra noen. Hvis foreldre selv hele tiden bruker mobilen ved middagsbordet eller andre steder, er det ikke rart at unge får dårlige mobilvaner, sier han.

Fakta Dette skjer på Høyres landsmøte Høyre skal søndag velge partiledelse. Det valget er det knyttet lite spenning til. Erna Solberg (leder), Henrik Asheim (første nestleder) og Tina Bru (andre nestleder) stiller alle til gjenvalg uten motkandidater. Den eneste endringen i ledelsen er at Sandra Bruflot blir valgt til leder av Høyres kvinneforum. Høyre skal vedta resolusjoner om energi, rammene for næringslivet, privatøkonomi og sikkerhetspolitikk. Partiet skal vedta en såkalt storresolusjon om kommunepolitikk. Lørdag skal partiet behandle fire uttalelser om ulike temaer. Vis mer

Barneombudet advarer

Barneombud Inger Bejer Engh advarer også Høyre mot å gå for et så strengt forbud og en høy aldersgrense.

– Myndighetene er som regel opptatt av å ha grundige utredninger før det gjøres inngrep i grunnleggende rettigheter, slik som ytringsfrihet og retten til informasjon. Det må vi kunne forvente også på dette området, sier hun.

Hun frykter det kan ende opp med en lov som ikke fungerer etter intensjonen.

– Barn og unge har rett til å være med i den digitale utviklingen, det er derfor viktig at tiltak utredes godt og at unges meninger er en del av det, sier Engh.

Barneombudet har lenge etterlyst et forskningssenter for barn og unges digitale hverdag.