– Dette er et tydelig signal på at jobben vi skal gjøre frem mot valget blir ekstremt viktig, sier fylkesordfører i Hordaland og førstekandidat for Vestland Ap, Anne Gine Hestetun.

Partiet ligger an til å gjøre et mye dårligere valg enn for fire år siden da hun ble utnevnt til fylkesordfører.

– Mitt mål er at Ap skal være i en situasjon der vi får fylkesordføreren i Vestland, sier hun.

Historisk måling

For første gang har Bergens Tidende fått utarbeidet et partibarometer for den nye fylkeskommunen Vestland. I høstens valg skal nemlig velgerne i Hordaland og Sogn og Fjordane stemme på ett felles fylkesting, og fra 1. januar 2020 er det nye fylket operativt.

For å kunne sammenligne med tidligere resultater, har nettstedet pollofpolls.no beregnet hva valgresultatet i Vestland ville vært, dersom man slår sammen fylkestingsvalgene i Hordaland og Sogn og Fjordane i 2015.

Resultatet viser at Arbeiderpartiet er den største taperen, med et fall på 9,7 prosentpoeng. Mens nesten hver tredje vestlending stemte Ap i 2015, er det godt under hver fjerde som sier at de vil stemme på partiet i dag.

– Vi er størst

Hestetun klarer likevel å finne noe positivt i målingen.

– Jeg konstaterer at Ap er det største partiet i Vestland. Vi er helt sikre på at det viser at mange er fornøyd med politikken vår.

– Men dere er størst med minst mulige margin?

– Vi er størst. Det er jeg kjempeglad for.

Bakgrunnstallene viser at Ap mister flest velgere til «Vet ikke»-gruppen. Partiet gjør det dårlig i begge de gamle fylkene, selv om oppslutningen er litt bedre i Sogn og Fjordane enn i Hordaland.

Ap gjør det også dårligere blant kvinner enn menn, og litt dårligere blant eldre velgere.

Andre deler av venstresiden kan smile mer enn Ap. Både SV og Rødt styrker seg i Vestland, og de to partiene ville fått henholdsvis fire og to representanter i fylkestinget hvis dette var valgresultatet.

Fakta: Mandatfordelingen Det er 65 mandater i den nye Vestland fylkesting. Dette er fordelingen (endring fra beregnet valgresultat 2015 i parentes)

Rødt: 2 (+1)

SV: 4 (+1)

MDG: 2 (-1)

Ap: 15 (-7)

Sp: 9 (+1)

Venstre: 3 (-)

KrF: 3 (-2)

Høyre: 14 (+1)

Frp: 9 (+2)

FNB: 4 (+4)

Sp størst i Sogn og Fjordane

Senterpartiet følger trenden fra nasjonale målinger, og styrker seg også i Vestland. Med 14,5 prosent ville partiet vært fylkets tredje største dersom dette var valgresultatet.

– Det synes jeg er veldig bra. Vi er i siget, og jeg tar dette som et tegn på at mange liker vår politikk for tiden, sier Sps førstekandidat Jon Askeland.

KrF og Venstre går begge tilbake, mens både Høyre og Frp vokser.

FNB på vippen

Den store jokeren er nemlig Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB). Den nystartede bompengelisten har fått mye oppmerksomhet i Bergen, men stiller også til valg i fylket.

Og med 5,7 prosents oppslutning og fire mandater i fylkestinget, ville FNB vært på vippen også der hvis dette var valgresultatet.

– Bomlistens suksess gjør at de fleste forutsigelser om fylkestingsvalget må justeres, sier BTs valgekspert Johan Giertsen.

Hverken dagens styringskoalisjoner (Ap, KrF, Sp, SV) eller en koalisjon med Høyre, Frp, Venstre og KrF får flertall i fylkestinget. Den førstnevnte kan få flertall sammen med Rødt eller FNB, mens den sistnevnte kan få flertall sammen med FNB.

FNB får for øvrig kun stemmer fra Hordaland i denne meningsmålingen, noe som gjenspeiler hvor bompenger er et omdiskutert tema.

Ap avviser FNB-samarbeid

Hestetun avviser at det er aktuelt for Ap å inngå noen form for samarbeid med FNB.

– Det vil være en umulig situasjon. Både på grunn av verdigrunnlaget de har, og det de gir uttrykk for i kampsaken sin. Det henger rett og slett ikke på greip, og er ikke gjennomførbart i praksis, sier hun.

Fra Høyre er derimot tonen en annen.

– Å skulle si at man ikke kan samarbeide med FNB, er å skyte seg selv i foten. Vi kan ikke ignorere stemmene til en så stor del av befolkningen. Så får vi se på valgresultat og forhandlinger hva som skjer. På denne målingen er det dødt løp mellom blokkene, sier Bjørkly.