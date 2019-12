Det var i replikkveksling med Aps helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol at helseminister Bent Høie opplyste at han i august var kjent med at noen av flyene til Babcock hadde tekniske problemer.

Dette kom som en overraskelse på opposisjonen.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier at det er oppsiktsvekkende å høre at helseminister Bent Høie sa at de tekniske problemene hadde vært kjent siden august.

– Særlig fordi statsminister Erna Solberg i trontaledebatten i oktober sa at beredskapen er bedre enn før. Det viser seg at Høie og Solbergs beskrivelse er teoretisk, sier Støre til Aftenposten.

Fire fly på bakken

Det var lørdag at luftambulanseoperatøren Babcock varslet om at de hadde satt fem av totalt elleve ambulansefly på bakken på grunn av tekniske uregelmessigheter. Søndag kveld opplyste selskapet at ett av de fem flyene var klarert og klart for å bli satt inn i tjeneste igjen.

Selskapet kan ikke si når de andre flyene er tilbake i tjeneste. Men fra Stortingets talerstol lovet Høie at man kunne leie inn ledige fly fra den forrige operatøren. Det synes opposisjonen var positive signaler.

Burde reagert

– Jeg synes uttalelsene om at statsråden har visst om de tekniske problemene siden august som merkelige, sier SVs Torgeir Knag Fylkesnes som kommer fra Troms.

– Det er veldig spesielt at man sier det ble oppdaget en teknisk svikt i et fly og at det da ikke settes på bakken for å sjekke det. Det gjør man ikke her. I stedet utsettes pasienter og ansatte for økt risiko, sier SV-representanten, som mener at Høie i sine svar var arrogant.

Kjersti Toppe fra Sp mener at Høies uttalelser gjør at Sp kommer til å utfordre Høie til å straks komme tilbake til Stortinget med en bred redegjørelse.

Hun sier at etter dagens debatt er det flere spørsmål enn svar og at situasjonen forverrer seg. Hun viser blant annet til at Helse Nord har satt krisestab og innspill fra flyverforbundet om å sette alle fly på bakken.

Flygerforbundet: Stans alle

Det økte temperaturen i Stortinget at Flygerforbundet mener myndighetene må vurdere å ta alle ambulansefly ut av drift, fremgår det i en bekymringsmelding sendt fra Norsk Flygerforbund.

Meldingen er sendt på bakgrunn av henvendelser fra forbundets medlemmer i Luftambulansetjenestens Flygerforening (LTF) til Luftfartstilsynet søndag, melder VG.

Ifølge Flygerforbundet har flyverne i lang tid følt på en usikkerhet på grunn av manglende forbedring av tjenesten.

Høie besvarte mye av kritikken for tiltak om flysikkerhet at dette var noe selskapet og luftfartstilsynet var de rette til å vurdere og at han hadde tillit til dem.

Høie viste til at det siden august har operatøren jobbet for å løse utfordringene.

– Når man ikke klarte å løse dette som man hadde gjort tidligere, valgte man å sette de fire flyene på bakken for å få assistanse fra fabrikanten til å løse problemet, forklarte han.

Stortinget behandler i dag helsebudsjettet. Men det er luftambulansekrisen i nord som kanskje er den heteste politiske saken i dagens debatt.