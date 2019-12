KrFs nye generalsekretær var ikke partimedlem da han fikk jobben

Geir Morten Nilsen (41) var ikke partimedlem da han i høst sa ja til å bli KrFs nye generalsekretær. Men han kom fra jobben som konsernsjef i Mediehuset Dagen og har i flere år vært en person som KrF-ledelsen har lyttet til. Strilen Nilsen kommer fra en familie som liker utfordringer. Broren Lars Arne Nilsen trener Brann.

Vi møtes dagen etter at Godset banket inn seks mål mot Brann og samme uke som KrF nok en gang er mindre enn Rødt på partimålingene.

Generalsekretærens resept for gjenreising er at KrF skal bli et tydeligere parti.

Men hva betyr det?

I høst har KrF-lederen Kjell Ingolf Ropstad stått i to stormer. KrF har utfordret deler av miljøbevegelsen om menneskeverdet: Mennesket står over dyrene.

Og KrF er imot forbud mot homoterapi, fordi de mener at de uheldige utslagene dekkes av dagens lovverk. Et forbud, avhengig av hvordan det er utformet, mener KrF kan begrense religionsfriheten og muligheten for å kommunisere et tradisjonelt syn på familie og samliv.

– Er det dette som er det nye, tydelige KrF?

– Jeg synes det er veldig viktig at Kjell Ingolf er tydelig om menneskeverd. Det å våge og løfte opp hva som er andre strømninger eller tanker viser hvorfor vi trenger KrF. Dette er noe jeg gjerne ser mer av, sier Nilsen som understreker at han er forsiktig med å uttale seg om politiske spørsmål som er den politiske ledelsens bord.

Journalister jager i flokk

Derimot har den tidligere avisdirektøren en høne å plukke med journaliststanden. Bakteppet er mottagelsen som Ropstads utspill fikk.

– Jeg er urolig for tonen i den offentlige samtalen. Det er et problem at mediene går i samlet flokk.

Han viser blant annet til VGs dekning der reporter Morten Hegseth som laget nyhetssaken på VGTV, også opptrer som aktivist. Nilsen mener denne utviklingen er et presseetisk problem for mediene.

– KrF er en annerledes stemme. Vi er kanskje den eneste stemmen som tar opp disse spørsmålene, men vi opplever at man i kommentarer bevisst misforstår. Det gjør at det ikke blir noen samtale om viktige spørsmål, sier Nilsen, som henter støtte fra Klassekampens politiske redaktør Bjørgulv Braanen.

Han skrev om kritikken av Ropstad at det i debatten er viktigere «å prøve å forstå hva folk faktisk forsøker å si enn å trekke pistolen. Det blir vi alle klokere av.»

Aftenposten har forelagt kritikken fra Nilsen overfor VGTVs Morten Hegseth som understreker at han ikke er journalist i VG, men innleid programleder. Han sammenligner programmet med kommentarjournalistikk, og sier han gjorde det tydelig hva som er hans standpunkt i saken.

– Dersom KrF mener dette bryter med presseetikken, så bryter også den skrevne kommentaren presseetikken, sier han.

Trangere kår for kristen tro?

Nilsen mener at debatten i Norge trenger et KrF som våger å være seg selv.

– Er det vanskeligere å stå opp for kristne verdier i den politiske debatten?

– Absolutt. Det kan jo ikke bli slik at en ikke skal kunne si at man tror på en gud i 2019. Konsekvensene kan bli at man blir tilsidesatt og marginalisert, understreker Nilsen. Han peker på at dette ikke bare rammer kristne, men også andre som står frem med sin tro.

– Men KrF må da tåle at folk er uenig med dere?

– Absolutt, men da må en argumentere mot det som sies, ikke misforstå med vond vilje, sier generalsekretæren.

– Er du en garantist for at KrF forblir et borgerlig parti?

– Jeg var ikke en del av den omfattende og åpne prosessen som KrF hadde som ledet til der vi er nå. Min oppgave er å jobbe med det mandatet jeg er gitt av partiet, sier han.

Tilbake til bibelbeltet?

Ved valget i 2017 ble KrF i realiteten et parti for «bibelbeltet» med representanter fra Telemark til Møre og Romsdal.

– Hvem er målgruppen for dette tydeligere KrF?

– Vi skal ikke bare være et parti for Vestlandet. Nå analyserer jeg organisasjonen og møter et stort engasjement og er ikke redd for den vanskelige samtalen. KrF mangler ikke, slik jeg ser det, en politikk som folk andre steder i landet kan være interessert i. Vi må fronte KrFs verdier og politikk på en måte som gjør at folk over hele landet kjenner igjen partiet, understreker han.

Nilsen er blitt en meget mektig person i KrF som generalsekretær og leder av sekretariatet i Stortingsgruppen.

– Får du dobbel lønn?

– Nei, sier han og forteller at det var økonomisk fetere å være konsernsjef i Dagen.

– Det er en stortingsplass ledig i Hordaland etter at Knut Arild Hareide sa nei til gjenvalg, sikter du mot den?

– Nei, det ser jeg ikke for meg.