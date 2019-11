Trygdeskandalen: – Urovekkende med åpen konflikt mellom Nav-direktør og statsråd

Det var i et brev til kontrollkomiteen tirsdag at arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie hevdet at Nav allerede i februar skjønte at trygdeskandalen omfattet pågående straffesaker. Hauglie skal ikke ha blitt informert om dette før i august i år.

Hauglie viste til en intern e-postutveksling i Nav 25. februar som blant annet omfattet ytelsesdirektør i Nav, Kjersti Monland. Hauglie karakteriserte tirsdag denne nye opplysningen som «alvorlig».

Nav-direktør Sigrun Vågeng sier dette ikke er riktig. I e-post til Aftenposten skriver Vågeng følgende:

«En klønete formulering i en intern e-post har skapt et inntrykk av at Nav allerede i februar 2019 visste at folk satt i fengsel fordi vi behandlet saker feil. Det stemmer ikke – og det var ikke det denne e-posten adresserte.»

Hun skriver at da denne e-posten ble sendt var Nav ikke klar over at de hadde lagt feil lovforståelse til grunn om opphold i EU/EØS og at e-posten var et varsel om praksisendring for korte opphold, fremover i tid.

Fakta: Trygdeskandalen Nav har feiltolket regelverket og ikke tatt nok hensyn til at EUs trygdeforordning gjelder foran den norske folketrygdloven. Nav har tolket retten til å ta med sykepenger, pleiepenger og arbeidsavklaringspenger (AAP) til andre EU- og EØS-land for snevert. Det gjelder i alle fall i perioden etter 1. juni 2012. Den datoen ble EUs nye trygdeforordning del av norsk lov. 48 dommer for trygdesvindel, hvor personer kan være uriktig dømt, er blitt identifisert av Riksadvokaten og sendt til Gjenopptakelseskommisjonen. I 36 av sakene har den dømte sonet i fengsel. Det er ikke alle dommene. Nav har urettmessig krevd penger tilbake fra personer som har mottatt disse ytelsene og samtidig har reist til EU- eller EØS-land.

Hansen: – Åpenbart at ingen vil si at de visste

Saksordfører og leder for kontrollkomiteens gransking av saken, Eva Kristin Hansen (Ap), synes det er urovekkende med en åpen konflikt mellom Vågeng og Hauglie.

«Jeg må si at det er ganske urovekkende at denne saken nå ender opp med at Haugli og Nav-direktøren er i åpen konflikt om hva som har skjedd når det gjelder de pågående straffesakene. Her er det åpenbart at ingen vil si at de visste», skriver hun i en e-post til Aftenposten.

Espedal, Jan Tomas

Hun skriver at det gir grunn til stor bekymring og «viser tydelig at det er noe som ikke stemmer her».

«Uskyldige mennesker har havnet i fengsel, tapt mye penger og blitt behandlet helt feil. Da er det ganske spesielt å være vitne til den krangelen som pågår nå. Stortinget må få klarhet i hvem som visste hva. Hvis ingen visste noe, sier det vel alt om hvilken skandale dette er», skriver hun.

Det har ikke lykkes Aftenposten å få en kommentar fra Hauglie.