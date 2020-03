Valgkomiteen har nå konkludert om lederspørsmålet og planlegger å offentliggjøre sin innstilling i kveld.

Partileder Trine Skei Grande har lagt seg ut med tidligere trofaste støttespillere etter grepet som ble tatt i januar. Da ble nestleder Ola Elvestuen byttet ut med Sveinung Rotevatn, samtidig som Abid Raja ble ny kulturminister.

Noen mener dette var et godt grep og bidratt til en ønsket fornyelse.

Andre sier at hun tok dette grepet for å redde eget skinn, og at hun har satt hensynet til seg selv foran partiet.

– Trine har nok først og fremst lyttet til seg selv for å sikre egen posisjon, sa Ola Elvestuen selv til TV 2.

Noen av dem som nå er irritert på partilederen, sier hun også har forsøkt å «kvele» valgkomiteens prosess.

Misnøyen er sterkest i Oslo, Trine Skei Grandes eget fylkeslag. Samtidig som Venstre fikk nye statsråder, ble en bråte med politiske rådgivere og statssekretærer fra Oslo-området byttet ut med folk fra det ganske Venstre-land.

Både klimaminister Ola Elvestuen og hans politisk rådgiver Marit Vea er sentrale politikere i Oslo Venstre og mistet sine stillinger i regjeringen da Venstre byttet om på mannskapet i januar.

Har mistet støtte i Oslo

Til TV 2 i går sa Vea at hun «opplever at Trine Skei Grande sitter på overtid som leder».

– Mitt hovedanliggende er at kravet om fornyelse i Venstre hele tiden først og fremst har dreid seg om leder, Trine Skei Grande. Løsningen på det er ikke å bytte ut alle andre. Løsningen er et lederskifte, sier Vea.

Vea var annenkandidat for Oslo Venstre ved lokalvalget og sitter i Oslo bystyre.

Aftenposten har snakket med flere kilder i Oslo Venstre for å finne ut hvor utbredt misnøyen med Venstre-lederen i Oslo.

Hallstein Bjercke ber Skei Grande trekke seg

Flere sentrale kilder i Oslo Venstre har overfor Aftenposten gitt uttrykk for at de er enige med Vea: Partilederen ikke lenger har støtte i sitt eget fylkeslag når hun ønsker å bli gjenvalgt.

To sentrale kilder sier også at de vet at denne holdningen er utbredt i fylkeslaget.

Selv om misnøyen med partilederen er sterk i Oslo Venstre, tviler de på at Espen Ophaug, som sitter i valgkomiteen for Oslo Venstre, vil målbære kritikken.

Han regnes som en lojal støttespiller for Trine Skei Grande.

I Dagbladet gjør også Hallstein Bjercke, Venstres gruppeleder i Oslo bystyre, det klart at han mener Trine Skei Grande bør trekke seg.

– Dette synes jeg er tungt og vanskelig å si. Jeg har vært Trines støttespiller i 20 år og jobbet tett sammen med henne i mange år, men i går fortalte jeg valgkomiteens leder at jeg mener det er riktig at Venstre velger en ny partileder på landsmøtet i år, sier han til avisen.

Tok utfordrerne inn i ledelsen, vraket andre

Rotevatn og Raja er lenge blitt utpekt som mulige arvtagere til partiledervervet.

Da Abid Raja og Sveinung Rotevatn ble forfremmet til statsråder, og Elvestuen ble vraket, skal det ifølge flere kilder ha skjedd uten at de to nestlederne var med på å legge kabalen.

Vanligvis er det partileder, nestledere og parti/generalsekretær som tar slike avgjørelser. Venstres generalsekretær Marit Meyer vil ikke uttale seg om prosessen. Det vil heller ikke nestleder Terje Breivik.

Les også: Venstres Abid Raja er ambisiøs, populær og anklages for solospill og lekkasjer. Hvor Trine Skei Grande plasserer ham nå, kan avgjøre om det blir ro eller kaos innad i partiet.

To kontroversielle utfordrere.

Raja og Rotevatn har støtte i ulike fløyer i partiet. Begge omtales som kontroversielle i deler av partiet.

Raja er svært omstridt blant de mest liberale i det urbane Oslo-partiet og i det sentrale rådgiverapparatet.

Rotevatn betraktes som for liberal av mange i Distrikts-Venstre. Der har hans kamp for en rusreform og nedleggelse av pelsnæringen hatt mindre støtte.

Samtidig sies det at få i partiet egentlig har ønsket gjenvalg av Skei Grande, men at hun har færre dedikerte motstandere enn de to andre.

Av den grunn er det noen som mener det vil være en god løsning med Skei Grande som fortsatt leder, og de to nye statsrådene som nestledere.

Mange spår at det kan ende med en slik løsning. Men det er høyst åpent. Næringsminister Iselin Nybø og stortingsrepresentant Guri Melby er også spilt inn som mulige nye nestledere.

Elvestuen åpen for å utfordre Grande i Oslo

En kilde lurer om Ola Elvestuen kan komme til å utfordre valgkomiteens innstilling om Raja og Rotevatn innstilles som nestledere. Han sa til NTB i går at han stiller seg til disposisjon for Venstre og at det «det gjelder aller verv».

– Når du sier at du er aktuell for alle plasser, har du også nominasjonen i tankene, altså om førsteplassen i Oslo?

– Ja, det vil også være en del av det, selvfølgelig. Men det er ikke det det handler om nå. Nå får vi ta en ting av gangen. Nå er vi her vi er, jeg har sagt det jeg har sagt. Jeg er veldig uenig i det som ble gjort i januar. Nå får valgkomiteen legge frem sitt, så får jeg ta mine vurderinger ut fra det, svarer Elvestuen overfor Aftenposten torsdag.

Både Ola Elvestuen og hans tidligere statssekretær Atle Hamar har gått hardt ut mot Skei Grande i TV2.

Begge mistet posisjonene sine da Rotevatn ble statsråd. Da foretok Venstre også en utskiftning av andre statssekretærer og politiske rådgivere, mange fra Oslo-området.

Blant disse er det svært kritisk omtale av hele prosessen.

Striden virvles inn i kampen om stortingsplass

På Aftenposten og NRKs siste meningsmåling, var det kun 2,7 prosent av de spurte som sa de ville stemme på partiet. Hvem som skal få topplassene på listene foran kommende stortingsvalg, er også en del av den striden som nå pågår.

Før siste stortingsvalg toppet Skei Grande og Elvestuen Oslo-listen. Nestleder Terje Breivik hadde førsteplassen i Hordaland, mens Abid Raja sto øverst på Akershus Venstres liste.

Hvis Rotevatn blir nestleder, vil mange mene at han må få en sikker plass. Han bor i Oslo, men er fra Sogn og Fjordane. Venstre har endt opp med å stille én liste i Hordaland og én i Sogn og Fjordane, og ikke felles i begge fylkene som i dag utgjør det sammenslåtte Vestland fylke.

Det gjør det ifølge kilder vanskeligere for Rotevatn å få sikker plass fra hjemfylket. Han får da ingen nytte av sterke støttespillere i Bergen Venstre, og risikerer å bli utkonkurrert av Alfred Bjørlo i Sogn og Fjordane. Samtidig er det en mulighet at Rotevatn kan komme inn på Stortinget som direktemandat fra Hordaland, på bekostning av dagens nestleder Terje Breivik. En del kilder mener dette er den den tryggeste veien til stortingplass for Rotevatn dersom han blir nestleder.