Etter en dag som startet med presentasjonen av en krisepakke ingen vet prisen på, satte statsrådene seg i bilen på vei til Hurdal.

Der skal regjeringen sitte sammen i to dager for å forberede statsbudsjettet for 2021.

En av regjeringens statssekretærer fleipet med at de spilte Terje Tyslands låt «Hu, hei, det går i ekspressfart rett mot helvete», i bilen.

Fra flere av dem satte seg i bilen til de satt ved møtebordet, hadde det tikket inn meldinger om alt fra nytt krakk på Oslo Børs til 4000 permitterte i Sats.

Og kort tid etter at de hadde begynt konferansen, kom meldingen om 7300 permitterte i Norwegian og 3000 i hotellkjeden Nordic Choice Hotels.

Røe Isaksen: Utgiftene får vi ta etter hvert

Via sin kommunikasjonssjef sier Røe Isaksen til Aftenposten at det blir en svært spesiell konferanse. Han er øverste ansvarlig for Nav, som kommer til å måtte utbetale svært høye summer i både dagpenger og sykepenger den nærmeste tiden.

Hvor store er det ingen som har oversikt over.

– Vi er i en unntakstilstand, og det preger alle. Utgiftene får vi ta etter hvert, men det viktigste nå er å gjøre alt vi kan for å hjelpe arbeidstagere, næringsliv og helsevesen, både nå og i tiden som kommer, sier han.

I normale tider ville partiene på denne konferansen kjempe mest mulig for egne hjertesaker med utgangspunkt i regjeringsplattformen. Den ble fremforhandlet på Granavolden Gjæstgiveri i fjor.

Cornelius Poppe / NTB scanpix

Jensen: Bare ukjente parametre

For ett år siden var det Siv Jensen som var finansminister og la frem det økonomiske grunnlaget for regjeringens budsjettkonferanse. På vei inn til fjorårets seanse ved Hurdalssjøen i Hurdal kunne hun glede seg over gode tider.

– Det går godt i norsk økonomi, det er optimisme. Og i næringslivet utenfor oljesektoren har investeringene ikke vært høyere siden finanskrisen, sa hun.

Nå misunner hun ikke dem som skal gjøre jobben i år. Hun vet hva hun snakker om.

– En budsjettkonferanse er vanskelig nok i seg selv. Nå er det bare ukjente parametere på alle kanter. Det er selvfølgelig veldig utfordrende å legge føringer for et 2021-budsjett nå, sier Siv Jensen (Frp).

Konferansen startet etter lunsj mandag og avsluttes tirsdag. Vanligvis varer den én dag lenger, men den spesielle situasjonen har ført til endringer.

Mye i spill i norsk økonomi

Det er mange faktorer som er med på å påvirke hvor mye penger de ulike statsrådene vil ha å rutte med i neste års budsjett.

Et statsbudsjett bygger alltid på en del forutsetninger om hvordan det går i norsk økonomi. Når statsrådene sitter rundt møtebordet ved Hurdalssjøen, er det mye det er vanskelig å spå om. Noe påvirker statsbudsjettet direkte og noe indirekte:

Forventet arbeidsledighet. Den kommer til å stige dramatisk. Hva som blir konsekvensene på litt lengre sikt, vet man ikke.

Forventet lønns- og prisvekst. Lønnsoppgjøret skulle vært i full gang, men er utsatt til høsten. Oppgjøret vil bli påvirket av både ledighet og fremtidstro.

Forventet oljepris. Prisen har sunket mye de siste ukene, noe som påvirker alt fra letevirksomhet til sysselsetting langs kysten.

Forventet kronekurs: Kronen er ekstra svak. Det er en fordel for eksportindustrien, men ikke for dem som importerer varer.

Forventet vekst i folketrygdens utgifter. Økte utbetalinger til sykepenger og dagpenger er uunngåelig.

Heldigvis har finansminister Jan Tore Sanner (H) oljefondet. Det kommer til å bli brukt som en buffer. Inkludert i regelverket om bruk av avkastningen fra fondet, sies det at pengebruken skal tilpasses konjunktursvingningene i økonomien.

Har du hørt at Sanner bruker ordet « motsyklisk» de sist dagene? Det dreier seg om dette: å kunne bruke mer enn regelen om å bruke fire prosent av avkastningen på fondet når økonomien går dårligere.

Flere statsråder i karantene

Et annet spesielt trekk ved årets konferanse er at den pågår i en tid med en rekke statsråder i karantene: Flere statsråder har de siste dagene måttet stenge seg inne på grunn av egen reisevirksomhet eller fordi de har vært i kontakt med folk som nå er smittet.

Det gjelder f.eks. justis- og beredskapsminister Monica Mæland, næringsminister Iselin Nybø, forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og helse- og omsorgsminister Bent Høie.