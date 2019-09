Yvonne Wold vet alt om hvordan det er å sitte alene i kommunestyre og i fylkesting. I 2014 ble hun av Aftenposten beskrevet som en av 160 utrydningstruede SV-politikere rundt om i landet – som alle var i samme situasjon.

– Men nå er det bare artig å være SV-politiker. Det gir en utrolig god følelse å kunne gå fra én representant for åtte år siden, til syv i det nye kommunestyret, slår hun fast.

På landsbasis fikk SV 6,1 prosent oppslutning, opp 2 prosentpoeng fra forrige kommunevalg. Men i noen kommuner sto partiet for et historisk valgskred. En av disse var Rauma i Møre og Romsdal. Der fikk partiet 23,2 prosent – opp 17,3 prosentpoeng fra forrige kommunevalg.

Det gjør at SV blir det største partiet i kommunestyret, og partiet får sin første ordfører i Møre og Romsdal noensinne. Men valgresultatet i Rauma viste at mye av forklaringen ligger i partiets fremste politiker. Ingen fikk flere personstemmer og slengere fra andre partier enn Yvonne Wold.

– Det er nok flere faktorer som har spilt inn, sier Wold selv om årsakene til valgseieren.

Tror hun etablerte et tillitsforhold til velgerne

En av årsakene til at raumaværingene har omfavnet SV og Yvonne Wold, handler trolig om tillit. Det tok bare en spasertur i sentrum av Åndalsnes for å få dette bekreftet.

– Det er personavhengig. I kommunestyrer er det viktigere hvem som sitter der enn hvilke parti de tilhører, mener taxisjåfør Oddbjørn Gjerde.

Bussjåfør Sondre Vik er enig. Begge stemte på Wold.

– Tillit er den viktigste kapitalen du kan ha som politiker, svarer den nye ordføreren.

Men det handler også om politikk. Kommunen har vært gjennom noen opprivende politiske prosesser knyttet til bygging av nytt helsehus, skolestruktur og planer om en gondolbane. I mange av sakene har Yvonne Wold vært en alternativ stemme.

– Mange har nok følt at noen av disse prosessene har gått altfor fort, sier hun.

Velgerne nådeløs mot den borgerlige alliansen

Med valgseieren vippet Yvonne Wold en av landets mest profilerte ordførere ned fra tronen. I fem år har avtroppende ordfører Lars Olav Hustad (H) fortalt resten av landet om hvordan kommunen har håndtert rasfaren fra fjellpartiet Mannen. Det har både Hustad og kommunen fått ros for, men fra velgerne fikk han ingen belønning.

– Det er en nasjonal trend. Vi ser at småpartiene går frem, og Yvonne Wold var et klart alternativ på den andre siden, sier den avtroppende ordføreren.

Høyre fikk 20,8 prosent av stemmene, en tilbakegang på 9,3 prosentpoeng. Når samtidig Høyres allierte også gikk tilbake, var det ikke mulig for Hustad å fortsette.

– Jeg tror ikke det er noen enkeltsaker som har påvirket dette i stor grad, men det kan ha spilt inn at Yvonne Wold er kvinne. Kommunen har aldri hatt en kvinne som ordfører tidligere.

– Er det et personlig nederlag?

– Nei, jeg har vært ordfører i åtte år og er godt fornøyd med det jeg har utrettet.

Vil ta opp igjen «nedstøvet» klimaplan

Yvonne Wold mener at det var på tide at kommunen fikk en kvinne i ordførerstolen, og hun håper muligheten for dette hadde noe å si da Rauma-velgerne gjorde sine valg.

– Når jenter er vant med å se bare menn som ordførere, er det lett for dem å tro at det skal være slik. Men de må ha rollemodeller og samme mulighet til å lykkes, mener Wold.

På hjemmebane har de tre yngste barna, som fortsatt bor hjemme, knapt sett henne under valgkampen. Men hun håper at politikk på heltid skal frigjøre litt mer tid til familien, selv om hun i tillegg til ordførerjobben også er valgt inn i fylkestinget. Heller ikke der trenger Wold å sitte lenger som enslig SV-er. Gruppen vil nå telle tre representanter.

Noe av de første hun skal ta tak i som ordfører, er å revidere kommunens klima- og energiplan. Wold er opptatt av å prioritere det som vil gagne kommunen på lang sikt, ikke det som bare gir kortsiktig gevinst. Ett stikkord er bærekraftig turisme. Økt grunnbemanning for å kutte i vikarbyråbruk i helse- og omsorg er et annet.

Er blitt påvirket av sin egen oppvekst

Den nye ordføreren håper hun også kan være en ombudskvinne for dem som faller litt utenom. Hun har vært engasjert i rusbehandling og som utdannet lærer har hun de siste årene arbeidet som rådgiver for oppfølgingstjenesten, som jobber med å fange opp elever som dropper ut av videregående skole.

Engasjementet har et personlig bakteppe. Yvonne Wolds mor døde da hun var tre år. Faren beskriver hun som alkoholisert. Hun vokste derfor opp i trygge omgivelser hos besteforeldrene. Oppveksten har likevel preget henne som politiker.

– Jeg tror det er lett for meg å se folks sårbarhet. Jeg får lyst til å hjelpe de som har det tøft, kanskje fordi jeg hadde et ønske om at noen i det offentlige hjelpeapparatet var der den gangen for meg.