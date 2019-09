Eksklusjons-kaos i FNB i Rogaland

Forvirret? Ja, det går det an å bli.

Onsdag ettermiddag omgjorde sentralstyret i Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) eksklusjonen av Alexandra Eva Lind i Sandnes. Det opplyser FNB i en pressemelding onsdag, skriver Stavanger Aftenblad.

Sentralstyret begrunner avgjørelsen med at de ikke har mottatt dokumentasjon eller grunnlag for eksklusjonen av Lind, selv om dette er etterspurt gjentatte ganger.

Stavanger Aftenblad

Lind fikk beskjed 15. september om at hun var ekskludert fra partiet. Hun mottok et brev fra FNB Sandnes der hun fikk beskjed om at styret ikke hadde tillit til henne på grunn av ukollegial opptreden, skriver NTB.

Tirsdag omgjorde sentralstyret i FNB også eksklusjonen av førstekandidat Aina Larsen Grude i Klepp FNB. Det førte til at 15 medlemmer i partiet meldte seg ut i protest onsdag.

– Hele styret og alle listekandidatene trekker seg som følge av denne saken, sier leder Geir Morten Øvestad til Stavanger Aftenblad.

Geir Sveen, Stavanger Aftenblad

Samtidig sier FNB sentralt onsdag kveld at de ikke godtar den kollektive Klepp-utmeldingen, gjennom følgende pressemeding:

«Vi registrerer at det er personer som står på tilsendt dokument som hevder at de ikke har blitt forespurt om dette. Vi godtar ikke kollektiv utmelding siden det er usikkerhet om medlemmer ønsker utmelding».

Eksklusjonen av Aina Larsen Grude ble begrunnet med at hun gjentatte ganger skulle ha brutt partiets vedtekter.

– Det er helt uakseptabelt at de omgjør vår ekskludering. Jeg kan ikke lenger vedkjenne meg en slik organisasjon, sier Øvestad.

Han er valgt inn i kommunestyret i Klepp i Rogaland for FNB sammen med Aina Larsen Grude, men møter nå i sitt første kommunestyre som uavhengig.

Grude: Helt uforståelig

Grude selv, som ikke har meldt seg ut av partiet, sier til NRK at masseutmeldingen er helt uforståelig, og at hun kommer til å ta kontakt med partiledelsen sentralt.

FNB-politikeren sier imidlertid at det ikke blir noe problem å møte som eneste medlem av partiet i kommunestyret.

– Jeg representerer velgerne og vil ikke at personstriden skal tas med inn i kommunestyresalen, sier Grude.

Myrhol: Bruker ikke energi på dette

Partileder Frode Myrhol i FNB skriver i en SMS til Rogalands Avis at han ikke vil bruke energi på folk som ønsker å trekke seg fra partiet. Slike folk klarer partiet seg uten, mener han.

– Vi ønsker å bygge dette partiet rundt folk som brenner for saken, ikke folk som prøver å ekskludere medlemmer fordi de ikke liker dem. Dette er en type menneskesyn som strider fullstendig mot FNBs verdier.FNB fikk 5,5 prosent av stemmene i Klepp, noe som ga dem to representanter i kommunestyret.

Også i Oslo har det vært strid rundt FNB. På valgdagen måtte FNB møte i Oslo tingrett etter at partiet hadde stevnet en konkurrerende organisasjon som kalte seg «FNB Oslo». FNB ønsket å hindre «FNB Oslo» å bruke partinavnet, partiets logo samt å påberope seg tilknytning til det nasjonale partiet,

Brakvalg – utvalgte steder

FNB fikk en oppslutning på 2,5 prosent på landsbasis i lokalvalget etter at partiet gjorde et brakvalg i noen kommuner, blant annet Bergen og Stavanger.

I 2015 stilte FNB bare til valg i Stavanger.

Denne gangen stilte bompengelistene til valg i noen få kommuner. FNB stilte i Oslo, Bergen, Stavanger, Alver, Skien, Porsgrunn, Askøy, Sola, KIepp, Øygarden og Sandnes, mens det altså var lokale bompengelister i Tromsø og Drammen.

Bompengemotstanderne ble med en oppslutning på 8,8 prosent det fjerde største partiet i de 13 kommunene de stilte, etter Arbeiderpartiet, Høyre og Miljøpartiet De Grønne. FNB ble større enn både SV og Fremskrittspartiet.