Venstres valgkomité ikke i mål i dag. Innkalt til nytt møte.

Etter å ha sittet sammen onsdag og store deler av torsdagen har Venstres valgkomité bestemt seg for å ha et nytt møte neste helg.

Sveinung Rotevatn er så langt den eneste som offentlig har uttalt at han ønsker å bli leder. Her er han på vei inn til gårsdagens møte i valgkomiteen Olav Olsen

13. aug. 2020 15:48 Sist oppdatert nå nettopp

Valgkomiteen i Venstre er ferdig med dagens møte, men har innkalt til nytt møte lørdag 22. august.

– Komiteen fikk ikke konkludert. Det er ingen dramatikk i dette, men en del av en naturlig prosess, sier lederen av komiteen, Per A. Torbjørnsen, til Aftenposten.

Han opplyser at komiteen allerede i går antok at dette ville ta mer tid enn de to dagene som nå var satt av.

– Vi ønsket ikke å pushe frem noen innstilling. Vi har mer tid, sier han og forteller at komiteens frist er 28. august.

Torbjørnsen utelukker ikke at de kan komme til å bruke hele neste helg for å bli ferdige.

Bare Rotevatn har sagt han er kandidat

I går gjennomførte valgkomiteen intervjuer med alle som omtales som kandidater til ledelsen: Abid Raja, Sveinung Rotevatn, Guri Melby og Iselin Nybø.

Kun én av dem, Rotevatn, har offentlig kunngjort at han ønsker å overta ledervervet i partiet etter Trine Skei Grande. Hva de andre fortalte valgkomiteen i går, velger de å la være å si offentlig.

Det er stor uenighet i partiet om både Rotevatn og Raja. De to er på mange måter rake motsetninger.

Uenighet om fordelen ved samlet løsning

Flere i partiet, inkludert avtroppende leder Trine Skei Grande, har gitt uttrykk for at det er en fordel med en samlende løsning. Andre, blant annet stortingsrepresentant Carl- Erik Grimstad, mener det er like bra med en delt innstilling og kampvotering på neste landsmøte.

Grimstad er en av dem som ønsker Raja som ny leder. Dette støttes av Møre og Romsdal Venstre og trolig av Trøndelag Venstre.

Unge Venstre, Venstrekvinnelaget, Viken Venstre og Agder Venstre har offentlig flagget at de ønsker Rotevatn.

Samtidig som mange strides om Rotevatn og Raja, er det stadig flere som nevner Guri Melby som en god arvtager etter Grande. Hun har imponert mange som kunnskapsminister.