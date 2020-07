MDG i Kristiansand vil at politiet skal få gripe inn mot nazisymboler

MDG i Kristiansand vil endre politivedtektene slik at politiet kan gripe inn mot bruk av nazisymboler. Frp spør om man da også skal forby hammer og sigd.

Tidligere i år fikk MDG og SV nei til et lokalt forbud mot symboler som representerte hatefulle og rasistiske holdninger, skriver Fædrelandsvennen.

Men nå er saken aktualisert etter at tre sørlendinger ble frikjent for å ha heist et hakekorsflagg ved Arkivet i Kristiansand natt til 9. april 2018. De tre ble tiltalt for hatefulle ytringer, men ble frikjent i lagmannsretten i slutten av juni. Statsadvokaten besluttet i juli at saken ikke skal ankes til Høyesterett.

– Overrasket

– Jeg ble veldig overrasket over at lagmannsretten kom frem til at det ikke var en hatytring, sier Hildegunn Tønnessen Seip, som sitter i formannskapet i Kristiansand for MDG.

Hun erkjenner at spørsmålet er vanskelig.

– Og det er ikke alt vi kan lovregulere. Men vi må ta en diskusjon om vi skal regulere dette når det innskrenker andres frihet og trygghet, sier hun

Frp uenige

I Frp er de ikke enige:

– Det blir et spørsmål om å definere hva man skal regne som hatefullt. Hvis man skal forby hakekorset, så må man forby hammer og sigd også, sier Stian Storbukås, gruppeleder i Frp i Kristiansand bystyre.

– Vi får heller bekjempe det symbolene representerer, legger han til.

