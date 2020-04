Tilbyr opp til 30 millioner kroner hver måned til kriserammede bedrifter

Ole Berg-Rusten

Bedriftene må ha hatt et omsetningstap på 30 prosent eller mer for å komme inn under ordningene. Bedrifter som er stengt ned av staten, blir ikke belastet med egenandel. Andre bedrifter får en egenandel på 10.000 kroner hver måned.

Det viser et dokument datert 1.april som Aftenposten har sett. Dette er ifølge kilder siste versjon som organisasjonene i arbeidslivet har medvirket til. Det kan komme mindre justeringer fra regjeringen i siste liten.

Staten tilbyr kompensasjon for «tapt omsetning som følge av Covid-19-utbruddet. Støtteintensiteten fastsettes ut fra størrelsen på uunngåelige faste kostnader i hvert enkelt foretak.»

Pakken er beregnet til å koste 20 milliarder kroner hver måned, og skal gjelde i to og en halv måned fra midten av mars og ut mai i første omgang.

Her er det viktigste innholdet i pakken:

Ordningen baseres på foretakenes egenrapporterte tall for omsetning i mars måned i 2020 og 2019. Hvis bedriften ikke var i virksomhet i mars 2019, brukes et gjennomsnitt for januar og februar 2020.

Foretaket må ha et omsetningsfall på 30 prosent eller mer (20 prosent eller mer for mars) fra samme måned i fjor for å komme inn under ordningen. Omsetning av finansaktiva skal ikke regnes med.

Gjelder ikke flyselskaper

Avgrensninger Ordningen gjelder for alle skattepliktige registrerte foretak i Norge. Det foreslås at ordningen ikke skal gjelde for:

Finansnæringen

produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet og vannforsyning

utenriks sjøfart -varetransport

olje- og gassutvinning (de som er under oljeskatteregimet)

private barnehager som er under egen støtteordning

flyselskaper som er under egen støtteordning

foretak uten ansatte, uten aktivitet, som er under konkursbehandling eller begjært konkurs.

Fakta: Slik beregnes støtten: Kompensasjonen beregnes etter følgende formel per bedrift: Komp. = Oms. fall i % × (uunng. faste kost. − egenandel) × just. faktor Justeringsfaktoren fastsettes til: 0,9 for bedrifter nedstengt av staten 0,8 for øvrige bedrifter

Egenandelen fastsettes slik:

0 kroner for bedrifter nedstengt av staten

10 000 kroner per måned for øvrige bedrifter

Deretter en terskel for utbetaling fra ordningen, som fastsettes til 5000 kroner. Beregnet kompensasjonsbeløp under denne grensen, betales ikke ut.

Det betyr at frisører og andre bedrifter som er pålagt å stenge må ha en nedgang i omsetningen på minst 30 prosent, og et tap på minst 5000 kroner for å få kompensasjon.

Bedrifter som er indirekte rammet av koronatiltakene må ha minst 30 prosent nedgang i omsetningen og et tap på minst 15.000 kroner for å få kompensasjon.

Taket for utbetaling settes til 30 millioner kroner per selskap (juridisk person) per måned.

Kontroll mot juks og svindel

Myndighetene har lagt inn flere kontrollmekanismer for å avdekke forsøk på juks og svindel. Informasjon som bedriften registrerer i systemet, vil bli kontrollert mot historisk informasjon og andre opplysninger.

Alle som søker må kunne dokumentere tallene på et senere tidspunkt ved attest fra revisor eller autorisert regnskapsfører. Krav om tilbakebetaling og sanksjoner ilegges ved juks og svindel. Bedrifter som søker, må bekrefte at opplysningene er riktige.

Den første utbetalingen skal kunne skje i løpet av kort tid.

Pakken presenteres klokken 18.00 i dag av finansminister Jan Tore Sanner (H) og næringsminister Iselin Nybø (V).

Partene fra arbeids- og næringslivet som har bidratt, vil også delta med:

Administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid, administrerende direktør i Virke, Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer, leder i LO, Hans-Christian Gabrielsen og administrerende direktør i SMB Norge, Olaf Thommessen.