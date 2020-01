– Vi har vurdert tvangsbruk for å bringe to barn til Norge, men det førte ikke frem. Jusen var ikke på vår side, sier en kilde med innsikt i prosessen.

Statsminister Erna Solberg og Høyre ønsket, som Frp, i utgangspunktet heller ikke å hente hjem kvinnen som er siktet for medlemskap i IS. Men da alle andre forsøk på å få kun barna hjem strandet, så Solberg ingen annen løsning enn å bringe hele familien hjem til Norge.

– Det var et moralsk dilemma: Hensynet til guttens liv mot hensynet til ro i regjeringen. Hensynet til gutten veide tyngst. Hans liv trumfet andre forhold, sier kilden.

Protokollen utleveres ikke

Les også: Norge gjør helomvending

Alle Frps syv statsråder var med på dissensen i regjeringskonferansen i høst. Der ble det bestemt at barna skulle hjem, også om det betød at moren ble med.

Foruten partileder og finansminister Siv Jensen var følgende Frp-statsråder i høst da vedtaket ble fattet:

Daværende folkehelseminister Sylvi Listhaug, justisminister Jøran Kallmyr, samferdselsminister Jon Georg Dale, fiskeriminister Harald T. Nesvik, samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde og daværende olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.

Aftenposten får ikke bekreftet om alle var til stede på den aktuelle konferansen, men alle står bak dissensen.

En kilde med innsikt i prosessen forteller at beslutningen ble tatt i en regjeringskonferanse i høst. Regjeringens referat og protokoller blir ikke utlevert.

Det er en alvorlig sak når en eller flere statsråder tar dissens i en sak. Temaet omtales i Grunnlovens § 30.

Enig med kongen

I dette tilfellet ble avgjørelsen om å arbeide for å få hjem både IS-kvinnen og hennes barn tatt i en regjeringskonferanse. De holdes normalt mandag og torsdag før sakene forelegges Kongen i statsråd på Slottet. Det er her statsråden(e) har plikt til å protokollere eventuell uenighet, som også meddeles Stortinget.

Grunnlovens § 30 sier:

«Meiner nokon medlem av statsrådet at avgjerda til kongen strir mot statsformen eller lovene i landet, har ho eller han plikt til å ta kraftig til motmæle og skrive si mening i protokollen.

Den som ikkje har protestert såleis, blir rekna for å ha vore samd med kongen og er ansvarlig for det, slik som det siden blir fastsett, og Stortinget kan setje vedkommende under tiltale for Riksretten.»

Formelt er ikke en «dissens» i en regjeringskonferanse en dissens i statsrettslig forstand. Men den politiske betydningen- å varsle velgerne om partiets standpunkt i en konflikt av dimensjoner- er reell nok.

Regjeringen forsøkte en rekke løsninger før den endte på at eneste mulighet for å få barna hjem var å la moren også følge med:

Det ble gitt medisinsk hjelp til gutten i fangeleiren. Moren, en norskpakistansk kvinne som giftet seg med en fremmedkriger og reiste til Syria, har en sønn og en datter. Hun skal ha motsatt seg deler av tilbudet om medisinsk hjelp fra myndighetene.

Når moren ikke ville la barna reise alene til Norge, vurderte regjeringen tvangstiltak parallelt til inngrep som barnevernet tidvis foretar mot familier i Norge.

Men tvangstiltak av norske myndigheter mot en norsk borger i et annet land medfører store rettslige utfordringer. Særlig fordi de kurdiske selvstyremyndighetene i området er lite positiv til en slik løsning.