Et enstemmig styre i Oslo Frp anbefaler at partileder Siv Jensen skal toppe stortingslisten

Saken oppdateres

Det var etter et intervju med Frps leder i Oslo Geir Ugland-Jacobsen at det ble innkalt til et oppvaskmøte torsdag ettermiddag. Møtet varte i to og en halv time. Bakgrunnen var at Ugland-Jacobsen mente det ikke var selvsagt at Siv Jensen skulle få førsteplassen i Oslo.

I vedtaket heter det:

«Det har vært en uregelfestet praksis at partileder og nestledere settes først på listen som innstilles fra nominasjonskomiteen i sine respektive fylkeslag. Nominasjonskomiteen er suveren i sin innstilling. Styret i Oslo Frp anbefaler vanlig praksis.»

Pressevakten i Frp sier til Aftenposten at ingen i partiets ledelse vil kommentere vedtaket i Oslo Frp torsdag kveld.

Intervju vakte oppsikt

Iet intervju med Finansavisen i helgen ga Geir Ugland-Jacobsen uttrykk for at det ikke skulle ligge noen automatikk i at partileder Siv Jensen vil bli innstilt på førsteplass på Oslo Frps liste til stortingsvalget neste år. Jensen beskrev senere utspillet som «ikke akseptabelt».

Ugland-Jacobsen har ønsket at partiets politiske linje skal beveges i en mer nasjonalliberalistisk retning. Jensen ga beskjed om at hun forventer at lokallaget innordner seg det politiske retningsvalget som har forankring i landsmøtet.

Saken toppet seg da flere andre fylkeslag skrev til sentralstyret i Frp og ba om at Oslo Frp måtte lide samme skjebne som Bergen Frp som ble tvangsnedlagt.

Enstemmig vedtak

– Vedtaket er enstemmig og det var gemyttlig stemning på møtet, sier lederen i Oslo Frp Geir Ugland-Jacobsen til Aftenposten.

– Har du fått noen reaksjoner fra partiledelsen?

– Det vil jeg ikke kommentere, men viser til vedtaket, sier han.

I vedtaket heter det også:

«Oslo Frp vil arbeide for at folk flest i hovedstaden skal føle seg trygge og for at byen forblir landets sentrum for næringsaktivitet. Nasjonalt vil Oslo Frp være en pådriver for at partiet utformer og utøver sin politikk med fokus på å sette nasjonale interesser først. Styret i Oslo Frp vil i utviklingen av partiets politikk følge opp vedtatte resolusjoner.»