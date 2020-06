MDG-Lan vil på Stortinget

Berg sier til VG fredag kveld at hun stiller seg til disposisjon. Berg er byråd for miljø og samferdsel i Oslo, og var lenge innstilt som partiets nestlederkandidat før hun trakk seg i april for å fokusere på hovedstadspolitikken.

– Det har vært litt av et eventyr å se hvor mye det går an å endre Oslo på kort tid hvis MDG havner på vippen – og det er nettopp det vi trenger å gjøre på Stortinget: Komme inn med en stor grønn gruppe, og endre norsk politikk for alltid. Hvis partiet ønsker meg, så stiller jeg gjerne på førsteplassen, sier Berg.

Plassen i Oslo er ledig, fordi partileder Une Bastholm ønsker å stille i Akershus isteden. Bastholm sier at valgdistriktet Akershus er strategisk viktig fordi et godt resultat der er avgjørende for å løfte Miljøpartiet De Grønne over sperregrensa.

Det var nominasjonskomiteen i Viken som oppfordret Bastholm til å stille på stortingslista til Akershus, noe hun altså takket ja til. Partilederen viser til at det folkerike valgdistriktet har et stort potensial for en grønnere politisk plattform.

Foran siste stortingsvalg stilte daværende frontfigur Rasmus Hansson til valg for Akershus, i overbevisning om at han skulle kunne overbevise nok velgere til å komme inn. Men slik gikk det ikke, og i stedet ble Bastholm valgt inn fra Oslo som eneste MDG-representant.