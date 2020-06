Ap-politiker i Bergen fikk hatbrev i posten

I brevet var et bilde av henne med påskriften «du ser ut som om du har downs» og «hurra for 22. juli», skriver Bergensavisen.

At folk kommenterer utseendet hennes preller av, sier hun til avisen, men reagerer sterkere på kommentaren om 22. juli.

Engø overtok som leder i Hordaland AUF etter at den daværende lederen Tore Eikeland ble drept i terrorhandlingene på Utøya.

– Jeg tenker at det er noen fryktelig feige mennesker som bestemmer seg for å gi uttrykk for sine politiske meninger på en slik måte, sier hun til avisen.

Ifølge Engø er det ikke noe ukjent fenomen at politikere i Arbeiderpartiet mottar trusler eller hat knyttet til terroraksjonen på Utøya. Hun har delt hatbrevet på sin Facebook-side og mottatt mange støtteerklæringer.

Overfor Bergens Tidende bekrefter Engø at hun vil politianmelde det anonyme brevet.

– Jeg mener det er viktig at politiet har statistikk som synliggjør hatkriminaliteten og de truslene som tross alt eksisterer, sier hun.

Engø har også vært skolebyråd i Bergen, men trakk seg i januar i kjølvannet av at det ble oppdaget en alvorlig sikkerhetssvikt i skoleappen Viglio.