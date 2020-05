I politisk kvarter tirsdag morgen sa Venstres stortingsrepresant Ketil Kjenseth at han kommer til å stemme mot egen regjering i spørsmålet om liberalisering av bioteknologiloven, etter at han mandag varslet at han ville vurdere dette.

– Jeg har bestemt meg for å stemme for endringene i bioteknologiloven, det er på tide at vi gjør de endringene i Norge. Når jeg blir stilt til personlig ansvar så hadde jeg ikke noe valg, sier Kjenseth til NRK.

Venstres parlamentariske leder Terje Breivik sa i helgen at stortingsgruppen vil stemme i samsvar med regjeringserklæringen og dermed gå imot forslagene fra Ap, SV og Frp. Kjenseth bryter dermed med avtalen Venstre har inngått i regjeringsplattformen.

Også Høyres Kristian Tonning Riise vurderer å stemme mot sin egen regjering når forslagene om endringer i bioteknologiloven behandles i Stortinget tirsdag.

I et innlegg på egen Facebook-side kommer Riise med krass kritikk av KrFs opptreden i saken.

Fakta: Fakta om foreslåtte endringer i bioteknologiloven * Eggdonasjon skal bli tillatt. * Assistert befruktning skal bli tillatt for enslige. * Tidlig ultralyd og blodprøven nipt skal gjøres tilgjengelig for alle. Testen gjør det mulig å avlese mulige kromosomfeil som Downs syndrom tidlig i svangerskapet. * 1. juli skal det åpnes for utvidet lagring av befruktede egg og lagring av kjønnsceller på ikke-medisinsk grunnlag. * Nedfryst sæd fra avdøde skal bli tillatt å bruke i assistert befruktning dersom dette er i tråd med avdødes ønske. * Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og SV inngikk det såkalte Bioteknologiforliket 2020 i april. Tirsdag skal Stortinget behandle saken. De tre partiene har sammen flertall på Stortinget. * KrF kjemper mot forslagene. I regjeringsplattformen fikk KrF vetorett i bioteknologispørsmål og satte en stopper for eggdonasjon, som regjeringen egentlig hadde vedtatt å åpne opp for. Kilde: NTB

Ap, Frp og SV har inngått et forlik som innebærer en liberalisering av loven. KrF har oppfordret Frp-politikere, som er mot det forliket, om å følge sin egen samvittighet.

Det vil kunne tjene KrFs syn og føre til at en rekke forslag til liberaliseringer i loven likevel blir nedstemt. KrF har gjennom regjeringsforhandlinger bundet opp Høyre og Venstre til å stemme imot all liberalisering som KrF ikke støtter.

Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Mener KrF holder de andre som gisler

«Jeg har stor respekt for KrFs syn i denne saken, men de må nesten forholde seg til at dette kan være like mye et samvittighetsspørsmål for dem som faller ned på motsatt standpunkt», skriver Riise.

– Mener du KrF setter sin samvittighet over alle andres?

– Jeg mener i hvert fall at KrF må forstå at dette er et samvittighetsspørsmål også for mange som er på motsatt side, sier han.

Riise opplyser på Facebook at han personlig både støtter eggdonasjon, nipt-testen og tidlig ultralyd, virkemidler som tidlig kan avsløre alvorlig sykdom hos fosteret. Regjeringen går imot dette, selv om Høyre og Venstre f.eks. er for eggdonasjon.

Riise: Kan godt kalle det dobbeltmoral

Riise gir uttrykk for at KrF nærmest forventer at de kan holde de andre regjeringspartiene som gisler, samtidig som KrF jobber iherdig for å få andre representanter som er enig med KrF, til å bryte ut av sine grupper for å stemme i tråd med sin samvittighet.

– Mener du det er en slags dobbeltmoral når de oppfordrer Frp til å følge sin samvittighet, men ikke folk i Høyre og Venstre?

– Ja, det kan du godt kalle det, i hvert fall når det er den enkeltes samvittighet, som de appellerer så sterkt til. Forhandlinger og flertallets makt kjenner vi alle til, men her oppfordrer jo KrF nettopp til at det ikke er partikonstellasjonene som skal avgjøre denne saken, men den enkeltes samvittighet. Da må de forstå at det gjelder begge veier. Det blir heller ikke mindre spesielt av at KrF parallelt med at de forventer lojalitet fra regjeringspartiene i denne saken, driver et alternativt løp der de jobber for noe annet i Moria-saken, sier han og sikter til KrFs kamp for å hente barn fra flyktningleiren i Moria i Hellas til Norge. Her kjemper KrF mot Høyre.

– Skulle du ønske du kunne stemt for alle forslagene fra Frp, SV og Ap?

– Jeg vurderer, som jeg skrev på Facebook, sterkt å stemme for flere av disse forslagene, sier han til Aftenposten.

Det er svært jevnt når det gjelder om forslagene til å liberalisere bioteknologiloven vil få flertall eller ikke, og enkeltrepresentanters stemme kan avgjøre utfallet.