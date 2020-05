– Jeg har varslet stortingsgruppa i Venstre om at dette er en krevende sak for meg. Lojaliteten til regjeringsprosjektet veier tungt, men ved å stille med full gruppe, har KrF gjort dette til et samvittighetsspørsmål for hver enkelt representant. Det må jeg forholde meg til, sier Kjenseth til Dagbladet.

Det er svært jevnt når det gjelder om forslagene til å liberalisere bioteknologiloven vil få flertall eller ikke, og enkeltrepresentanter stemme kan avgjøre utfallet.

Frp, Ap og SV ble tidligere i vår enige om å gå inn for å endre bioteknologiloven på en rekke områder, mens KrF kjemper i mot.

Under en lengre Facebook-tråd skriver også Høyres stortingsrepresentant Kristian Tonning Riise at han «sterkt vurderer» å stemme for en liberalisering av loven. Liberalisering som ikke alle regjeringspartiene står sammen om, vil være i strid med regjeringsplattformen.

Pedersen, Terje / NTB scanpix

Venstres parlamentariske leder Terje Breivik sa i helgen at stortingsgruppa vil stemme i samsvar med regjeringserklæringen og dermed gå imot forslagene fra Ap, SV og Frp. Men Kjenseth sier han ikke har bestemt seg, og at han ønsker å se på de løse forslagene som leveres i Stortinget tirsdag formiddag.