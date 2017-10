– Om Venstre skal gå i regjering, må partiet få gjennomslag på skole, miljø og bedriftspolitikk, fastslo partileder Trine Skei Grande i en tale til partiets landskonferanse lørdag.

Dette var største samling med Venstre-folk siden landsmøtet, men de fikk ingen klare signaler fra Grande om hvordan sonderingene rundt en eventuell regjeringsdeltagelse egentlig går.

Statsminister Erna Solberg (H) sa til Aftenposten fredag at døren er åpen for Venstre.

Grande understreket lørdag at Venstre er på sitt beste når det er konstruktivt og søker samarbeid, og at partiet skylder velgerne å sikre seg politisk innflytelse.

Trepart-forhandlinger

Til Aftenposten sier Grande at dette er sonderinger mellom tre partier. Hun understreker at de tre partiene - Høyre, Frp og Venstre - gjennom fire års samarbeid i Stortinget er blitt enige om mye, for eksempel Nasjonal Transportplan.

– Vi skal legge de tre partiprogrammene ved siden av hverandre. Det er viktigere at dette gjøres ordentlig enn at det går raskt, forklarer hun - men legger til at arbeidet skjer parallelt med budsjettbehandlingen i Stortinget.

Spørsmålet om sammensetningen av Regjeringen er ett hett tema. Fredag fikk Børge Brende (H) avløsning som utenriksminister. Nå venter Erna Solberg på Venstres og Grandes avklaring før det kan bli ytterligere skifter.

– Er du mer optimistisk når det gjelder mulighetene for at Venstre går inn i Regjeringen nå, enn du var for noen uker siden, Grande?

– Jeg vil ikke karakterisere det på noen måte.

– Men når folk i Høyre sier at de er mer optimistiske når det gjelder muligheten for regjeringsutvidelse, gjør de det uten grunn?

– Det er hyggelig om de er det, fordi det betyr at de gjerne vil ha oss med, smiler Venstre-lederen.

Nevnte knapt asyl og innvandring

I Aftenposten har Jon Helgheim, Frps nye innvandringspolitiske talsperson, lagt frem fem nye krav til innstramming på området. Venstre avviser alle fem.

– I din tale nevnte du knapt innvandring og asylpolitikken. Hvorfor ikke?

– Det er mange konfliktområder som er vanskelige, selv om det ikke er våre topp-prioriteter, sier hun.

Tydelige miljøkrav

Venstres landsstyre ba tidligere i høst om at partiet fant en løsning med KrF. KrF takket nei til både regjeringstaburetter og samarbeidsavtale. Denne nye situasjonen er det Venstres landsstyre nå må forholde seg til.

Tre pilarer må være på plass i en borgerlig klimapolitikk om et regjeringssamarbeid skal bli aktuelt, ifølge Venstre-lederen:

Større satsing på elbiler samt et nullutslippskonsept for alle typer fartøy innen 2030.

Gjøre Norge mindre oljeavhengig gjennom blant annet å avvikle ordninger for oljeindustrien og verne Lofoten, Vesterålen og Senja.

Global satsing på fornybar energi.

Hva vil Frp?

Bare noen steinkast unna Hotell Bristol der Venstre var samlet, talte Frp-leder Siv Jensen til sitt partis landsstyre.

I sin tale tok Jensen også opp forestående forhandlinger med Venstre om mulig regjeringsdeltagelse.

– For oss er det politikken som er viktig, ikke hvem eller hvor mange som skal sitte i en regjering. Vi vil ikke ha makt for maktens skyld. Dette handler ene og alene om å vinne politiske gjennomslag, sa Siv Jensen.

Hun varslet at Frps mål om å bli kvitt eiendomsskatten kommer til å bli «ualminnelig viktig» for Frp i forhandlinger og sonderinger fremover. Mens både Høyre og Venstre mener spørsmålet om å innføre eller ikke innføre eiendomsskatt er et spørsmål som skal avgjøres lokalt i den enkelte kommune, ønsker Frp en gradvis innstramming og til slutt et forbud.

– Vi har ambisjoner om å få gjennomslag for at folk skal oppleve at eiendomsskatten blir lavere og belastningen mindre. Første skritt er å få politisk flertall for det, sier Jensen til NTB.

I talen brukte hun også tid til å snakke om skole, en sak som Venstre har varslet blir sentral for dem.