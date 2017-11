Carl I. Hagen innstilles til Nobelkomiteen av Frps valgkomité

Frps valgkomité, som er ledet av stortingsrepresentant Ulf Leirstein, innstiller overfor Frps stortingsgruppe på at Carl I. Hagen skal erstatte Inger-Marie Ytterhorn i Nobelkomiteen.

Det får Aftenposten bekreftet.

Beslutningen om hvem som skal være partiets kandidat i komiteen, blir tatt på partiets gruppemøte klokken 15.00 i dag. Etter det Aftenposten får opplyst, blir det høyst sannsynlig en kampvotering på møtet. Tidligere stortingsrepresentant Kristian Norheim fra Telemark nevnes som en aktuell motkandidat.

Jonas Gahr Støre: - Umusikalsk

Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre reagerer på innstillingen.

– Vi har tradisjon i Stortinget for at partiene respekterer hverandres valg. Men dette er umusikalsk, sier Støre.

Han viser til at Stortinget har sagt nei til at representanter kan sitte i komiteen, og at Stortingets administrasjon har sagt at dette også skal gjelde for vararepresentanter.

– Det er mange tiår siden Stortinget sa nei til at stortingsrepresentanter kan sitte i Nobelkomiteen. Carl I. Hagen kan komme til å sitte på Stortinget og være med å vedta utenrikspolitikk og andre politiske spørsmål mens han sitter i Nobelkomiteen, sier Støre.

Han vil ta Frps innstilling opp med de andre parlamentariske lederne for «å få en klar felles holdning til hvordan Stortinget ser på dette spørsmålet», om vararepresentanter bør oppnevnes til Nobelkomiteen.

– Jeg forutsetter at man følger de konstitusjonelle spillereglene, sier Høyres utenrikspolitiske talsmann Michael Tetzschner diplomatisk.

Stortingspresident Olemic Thommessen henviser Aftenposten til kommunikasjonsavdelingen før å med spørsmål om intervju.

Stortingets administrasjon: Bør ikke velge vara

Selv om Hagen vinner avstemningen på gruppemøtet, får han ikke automatisk plass.

Stortingets valgkomité, ledet av stortingspresident Olemic Thommessen, skal innstille til Stortinget i plenum, som avgjør hvem som skal inn i komiteen.

Stortingets administrasjon har på oppdrag for valgkomiteens leder Leirstein utredet spørsmålet om hvorvidt en vararepresentant til Stortinget kan velges til Nobelkomiteen. Konklusjonen er at stortingsrepresentanter ikke kan velges til komiteen.

«Det har således vært bred enighet – og nå nærmere 40 års praksis – for at stortingsrepresentanter ikke velges som medlemmer av Nobelkomiteen, men at stortingsrepresentanter som har meddelt at de ikke tar gjenvalg kan bli oppnevnt som medlemmer», skriver Stortingets konstitusjonelle avdeling, konkluderer slik angående vararepresentantene:

«Samlet sett har vi kommet til at det ikke vil være naturlig å skille mellom stortingsrepresentanter og vararepresentanter når det gjelder valgbarhet til Nobelkomiteen dersom det legges avgjørende vekt på komiteens uavhengighet og ønsket om å markere et tydelig skille mellom komiteen og norske myndigheter», konkluderer Brit Brenno, assisterende direktør i Stortinget.

– Konklusjonen er ikke helt bombastisk, sier Frps Morten Wold, som sitter i partiets valgkomite.

Hagen er i 2017–2021 Frps andre vararepresentant for Oslo Frp. Så lenge Siv Jensen er statsråd, er han første vararepresentant.

Stortingets hensikt med å utelukke sittende stortingsrepresentanter fra Nobelkomiteen, er å sikre at komiteen fremstår som uavhengig av norske myndigheter.

Hagens Nobel-drøm knust i 2011

Ytterhorn har selv sagt hun ønsker å fortsette som medlem av komiteen.

Hagen ønsket seg inn i Nobelkomiteen også i 2011, men ble vraket etter avstemningen i Frps stortingsgruppe. Det førte til at han trakk seg som partiets eldregeneral. Konflikten satte forholdet til partileder Siv Jensen på store prøvelser.

Frp har også selv tidligere lagt stor vekt på Nobelkomiteens uavhengighet. Frps medlemmer i Stortingets valgkomite i 2008, blant dem partileder Siv Jensen, uttalte den gang i en merknad i forbindelse med strid om oppnevning av Thorbjørn Jagland:

«Det er derfor et vedvarende behov for å sikre Nobelkomiteens uavhengighet av Stortinget, slik at komiteen står helt fritt fra å måtte ta hensyn til den utenriks- og sikkerhetspolitikk eller handelspolitikk norske myndigheter står for. Dette har blant annet utkrystallisert seg i at regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter ikke bør sitte som medlemmer av Nobelkomiteen».

«Disse medlemmer deler fullt ut det syn at verken stortingsrepresentanter eller regjeringsmedlemmer bør sitte som medlemmer av Nobelkomiteen», het det den gang.

