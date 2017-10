– En mindretallsregjering må lære seg å leve med at man går på nederlag, sier Solberg til NTB.

Under trontaledebatten tirsdag ble det klart at det er flertall for å utvide fedrekvoten i foreldrepermisjonen fra 10 til 14 uker.

– For Høyres vedkommende er ikke denne saken en stor utfordring, for nå er partiet for en pappakvote. Men å utvide denne kvoten er ikke noe vi ville ha prioritert nå, sier hun.

Aftenposten skrev om hva det nye Ap-forslaget inneholder i helgen, i denne saken.

Solberg er forberedt på en mer krevende parlamentarisk situasjon, men oppfordrer opposisjonen til å utvise ansvarlighet.

– Som Jan P. Syse sa: Summen av alle gode forslag, er vi imot. Og jeg har i hele mitt politiske liv forholdt meg til at når folk velger meg, så har jeg et selvstendig ansvar, uavhengig av om jeg er i opposisjon eller i posisjon, sier hun og fortsetter:

– Det trodde jeg egentlig alle andre mente også, at man har et ansvar for å bidra til helheten og ikke bare driver resolusjonsmakeri.