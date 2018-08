Mandag måtte politidirektør Odd Reidar Humlegård møte i høringssal 1 for å svare på hva politiet har gjort for å sikre sine egne bygg godt nok. Politiet har 12 skjermingsverdige objekter.

– Selv om det gjenstår mye arbeid er det ikke slik at politiets skjermingsverdige objekter ikke er sikret, slo Humlegård fast til komiteen.

Kan føre til mistillit

Hverken justisministeren og forsvarsministeren har sørget godt nok for å sikre viktige terrormål. Det som er gjort, er ikke i samsvar med sikkerhetsloven og Stortingets forutsetninger, slår Riksrevisjonen fast i en rapport, som ble lagt frem i juni.

Humlegård innrømmet feil

Humlegård sa at det ikke er noe uenighet mellom politiet og Riksrevisjonen, og slo fast at det ikke har vært mulig for politiet å sikre sine egne skjermingsverdige objekter innen fristen i 2015.

Det var imidlertid på et spørsmål fra saksordfører Dag Terje Andersen (Ap) at dramatikken tok av i høringssalen. I sitt svar til Andersen innrømmet Humlegård at han står bak en betydelig feilrapportering til Justisdepartementet, og dermed også til Regjeringen.

Det gjaldt status på bruk av sikringsstyrker, der Politidirektoratet i både 2014 og 2015 varslet «grønt lys», noe som ikke var tilfelle.

– Vi laget en liste over oppfølging etter terroranslagene i 2011. Det er en liste på cirka 200 forskjellige tiltak. Ett av disse handlet om dette med å utarbeide et koordinert planverk for bruk av sikringsstyrker, sa Humlegård.

På dette punktet ble det brukt grønn farge, for å signalisere at det er godkjent og ivaretatt, i 2014 og 2015.

– Det var feil. Det er mitt ansvar i år som i fjor. Det er ingen tvil om at vi feilrapporterte, sa Humlegård.

SV: Så alvorlig som du får det

Humlegård sa at videre de senhøsten 2015 ga Justis- og beredskapsdepartementet beskjed om at det var en feilrapportering.

– Vi påpekte at budsjettproposisjonen hadde en feilformulering. Vi hadde kontakt med departementet om dette både muntlig og på e-post, og vi skrev et brev 20. november 2015. Vi påpekte at det var viktig å rette dette opp, sa Humlegård.

Han kunne ikke si om informasjonen gikk videre fra Justis- og beredskapsdepartementet til statsministeren.

Våren 2016 brakte Justis- og beredskapsdepartementet den uriktige informasjonen til Stortinget.

Humlegårds erkjennelse ble av SVs representant i Kontroll- og konstitusjonskomiteen, Terje Knag Fylkesnes, umiddelbart karakterisert som en «bombe».

– Det er nå slått fast at det aldri ble rapportert at grunnsikringen i politiet eller justisfeltet har vært i orden på noe som helst tidspunkt, sa Fylkesnes.

– Amundsen har tydeligvis ikke skjønt hverken da eller nå det konstitusjonelle ansvar en minister har. Klart han hadde ansvar for den informasjonen som ble gitt Stortinget fra hans felt, sier han og gir tydelig uttrykk at Amundsen under eller etter høringen i fjor burde ha korrigert statsministeren da hun kom med feil informasjon.

Involverer statsminister Erna Solberg

Fylkenes slår dermed fast at Stortinget ble feilinformert da statsminister Erna Solberg informerte under forrige høring, i mars 2017.

– Statsminister Erna Solberg har ikke rettet opp politidirektoratets feilrapportering. Dermed har hun feilinformert Stortinget, sier Knag Fylkesnes.

– Det er så alvorlig som du får det. Stortinget har levd i en villfarelse om hva feilrapporteringen handler om, sa han.

Også Arbeiderpartiet støtter ifølge medier at Erna Solberg har feilinformert.

Det gjør også Rødts Bjørnar Moxnes. Til Aftenposten sier han:

- Jeg forventer at høringen nå vil avklare hvem som har ansvaret for at Stortinget ble gitt det feilaktige inntrykket av at objektsikringa var i orden da saken var til behandling i fjor. Det er blitt pekt på Erna Solberg selv, som inntil nylig har skyldt på Politidirektoratet, Ine Eriksen Søreide, som beskyldes for å ha pyntet på sannheten, og dessuten er flere tidligere justisministere fra Frp i søkelyset for sine tidligere uttalelser i saken. Hvem har egentlig ansvaret?

Dette er kjernen i dagens åpne høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, som startet 09.00 mandag. En høring som kan føre til mistillit mot regjeringen.

På spørsmål om den påståtte feilinformeringen sa Per-Willy Amundsen (Frp), tidligere justis- og beredskapsminister, at han ikke hadde noen forutsetninger for å mene noe om det som har skjedd før hans periode.

– Jeg kjente ikke til hva som var faktum i saken før jeg tiltrådte som statsråd. Jeg har ikke på det tidspunktet jeg var statsråd feilinformert Stortinget, sa Amundsen.

Ikke gjennomført terroranalyser

Fredag avslørte Bergens Tidende at Regjeringen ikke informerte Stortinget om at politiet ikke har gjennomført terroranalyser av egne bygg og anlegg.

Regjeringen forsikret Stortinget om at politiet gjennomførte risiko- og sårbarhetsanalyser av egne, sentrale virksomheter. Men det er ikke gjort.

– Vi har jobbet med risiko- og sårbarhetsanalyser. Det er noe av det arbeidet vi nå holder på med, som er et resultat fra disse analysene. Det er ikke slik at våre risiko- og sårbarhetsanalyser påvirker eller endrer antall egne skjermingsverdige objekter i politiet, sa Humlegård.

– Vi ba om å få det utsatt fordi det er mye av de samme folkene som jobber med dette både i politidistriktene og politidirektoratet. Vi har konsentrert vår oppmerksomhet mot oppfølging av riksrevisjonens rapport og oppdragene mot sikringsstyrker og objektsikring. Vi skal levere denne analysen i løpet av året, sa Humlegård.

– Ikke sikret godt nok

Sikkerheten ble for alvor satt på dagsordenen etter 22. juli 2011. Terrorangrepet avdekket at hverken Stortinget eller Regjeringskvartalet – og en rekke andre objekter ikke var sikret godt nok.

Før valget i 2013 gjorde statsminister Erna Solberg sikkerhet til en viktig valgkampsak.

Men Riksrevisjonens rapport, den andre i løpet av kort tid, gir et tydelig bilde av at Regjeringen ikke har fulgt opp det den har lovet – og at bildet er et annet enn Erna Solberg og sentrale statsråder ga uttrykk for så sent som i en høring i fjor.

Derfor har Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité – før Stortinget samles i høst – kalt statsministeren og flere nåværende og tidligere statsråder inn på teppet.