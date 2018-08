Selv om Solvik-Olsen nå går ut av Regjeringen og ber sentralstyret vurdere om han skal fortsette som nestleder, er det ingenting som tyder på at han er på vei ut av politikken. Snarere tvert imot.

Dermed kan det ligge an til en fremtidig kamp mellom ham og Listhaug om ledervervet i Frp – avhengig av når det skjer. For mange ser også på den kommende samferdselsministeren, Jon Georg Dale, som et fremtidig lederemne – men på litt lengre sikt.

Aftenpostens politiske redaktør, Trine Eilertsen: Jon Georg Dale nevnes hver gang det er snakk om Frps neste leder. Han ligger an til å få tøff konkurranse.

Tolkes som om han har meldt seg på igjen

Solvik-Olsen sa nei til gjenvalg til Stortinget i 2013. Uten stortingsplass kan han ikke bli partileder i Frp, men en rekke signaler han har kommet med i det siste, kan tyde på at han både er åpen for både comeback til Stortinget og andre utfordringer.

Åpen for gjenvalg til Tinget : – Jeg er ikke ferdig med Stortinget for evigheten ..., sa han til Stavanger Aftenblad i april. Tidligere har han avvist å stille opp på nytt. I hjemfylket Rogaland oppfattes de siste uttalelsene som et tydelig signal om at han ønsker seg stortingsplass igjen fra 2021.

Han ønsker å fortsette som nestleder – tross ett år i USA. «Jeg trives i rollen som nestleder i Frp, men mener partiorganisasjonen må få drøfte og bestemme hva de mener gagner partiet best. Jeg er trygg på at jeg uansett vil få anledning til å støtte opp om partiets viktige arbeid og gjøre en innsats for FrP også i tiden jeg er i USA», skriver han i egen blogg.

Signaliserer klare ambisjoner for fremtiden: «Mitt politiske engasjement er intakt, og ett år i utlandet svekker ikke det», skriver han i samme blogg der han kunngjør at han vil drive valgkamp for Frp i 2019 og at «jeg stiller meg til disposisjon for Fremskrittspartiet også i fremtiden.» Videre skriver han: «Jeg har fortsatt mye å gi av innsats og kampvilje for partiet.»

To nestlederverv i spill

Mandag møtes Frps sentralstyret for å ta stilling til om de skal konstituere ny første nestleder etter at Per Sandberg trakk seg. Nå må de i tillegg diskutere om Solvik-Olsen skal fortsette i nestledervervet når han drar utenlands.

Sylvi Listhaug er forlengst nevn som «stand-in» for Sandberg, og mange ønsker henne som ny permanent nestleder fra landsmøtet til våren.

Med sin direkte tale og evne til å sette innvandring på dagsordenen, er hun drømmekandidaten for den mye omtalte «grasrota» i partiet – og hun er lenge omtalt som en sannsynlige arvtager til Siv Jensen.

Hun har dessuten den fordelen at hun kan bruke tid på å pleie partiet, siden hun ikke lenger er statsråd, men bare stortingsrepresentant.

Sterk støtte til at Solvik-Olsen kan fortsette fra USA

Solvik-Olsen har også svært høy standing i partiet, og er mindre omstridt enn Listhaug. Ingen av dem Aftenposten har snakket med, sår tvil om han bør kunne fortsette som nestleder selv om han skal tilbringe det neste året i Alabama.

Bente Thorsen, leder i Rogaland Frp, sier hun «absolutt har et ønske om at han skal fortsette» som nestleder.

– Det er uproblematisk, sier Frps finanspolitiske talsmann Helge André Njåstad, som sitter i sentralstyre og skal være med på å behandle saken.

Både han og Thorsen gir uttrykk for at Solvik-Olsen «er flink på sosiale medier og blogging og kan ivareta funksjonen fra USA».

– Ketil har vært en formidabel samferdselspolitiker. Han er en meget kompetent, dyktig og hyggelig fyr, sier sentralstyremedlem Tom Staahle.

– Ønsker du han skal fortsette som nestleder?

– Det ligger vel implisitt i det jeg sier, svarer Staahle.

«En av våre viktigste»

Ikke alle i sentralstyret vil offentlig tone flagg om Solvik- Olsens rolle før de har sagt sitt i sentralstyret. Men godordene om den avtroppende ministeren sitter løst.

– Ketil er en dyktig politiker, sier Alf Erik Andersen, som ved siden av vervet i sentralstyret er ordfører i Mandal.

– Han er en formidabel nestleder for Frp og en av de dyktigste politikerne vi har, sier FpU-leder Bjørn-Kristian Svendsrud.

Vararepresentant Atle Simonsen sier Solvik-Olsen er «en av våre viktigste og best like politikere».

Ny samferdselsminister på vi opp

Flere ser også på Jon Georg Dale som en fremtidig lederkandidat. Men hvis Sylvi Listhaug sikter seg inn mot ett av de to nestledervervene, tror de færrest at han vil kunne bekle det andre samtidig. Begge er nemlig fra Møre og Romsdal.

Dale, som nå rykker opp fra statsråd i Landbruks- og matdepartementet til samferdselsminister, er bare 34 år og kan ha mange muligheter foran seg. Han omtales som en dyktig statsråd og en populær mann i partiet.

Selv om enkelte nå omtaler Listhaug og Solvik-Olsen som to likeverdige arvtagere etter Siv Jensen – hvis begge er nestledere etter vårens landsmøte – påpekes det at f.eks. Dale kan bygge seg opp fra andre plattformer. Mye vil avhenge av om Jensen sitter i f.eks. to år til – eller lenger enn det.