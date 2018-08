En fullsatt Samfunnssal i Oslo Arbeidersamfunn mintes Thorvald Stoltenberg, som selv hadde gitt beskjed om at minnestunden skulle være gøy. Den vekslet mellom smil og tårer og i Thorvalds ånd satt klemmene løst.

Høydepunktet – om man kan snakke om det – sto en mann uten manus for; Arild Knutsen, leder av Foreningen for human narkotikapolitikk.

Han fikk langvarig stående applaus etter å ha skildret med innlevelse hvordan Nini og Thorvald Stoltenberg hadde bidratt til å fjerne skammen fra rusmisbrukerne. Jens og Camilla Stoltenberg satte tydelig pris på ordene og kvitterte med lange klemmer.

Ga Aldri opp

– Thorvald ga aldri opp, og hans arbeid er det viktigste som er skjedd i kampen for å bekjempe skam, sa Knutsen blant annet.

Han ga Stoltenberg æren for at ansvaret for ruspolitikken er flyttet fra Justisdepartementet til Helse- og omsorgsdepartementet.

Han takket Jens og søsteren Camilla for at de hadde lånt bort Thorvald.

– Hadde jeg hatt en Thorvald i min familie, er det ikke sikkert jeg hadde vært like raus med å låne han bort, sa Knutsen, som fortalte at han også så opptil Thorvald for en ting til: Han hadde møtt Bob Marley.

Reddet livet mitt

Til Aftenposten forteller Knutsen at Thorvald bidro til å redde livet hans og at han var der da han var på avrusning. Han møtte Stoltenberg gjennom datteren Nini.

– Han var den som ringte og spurte hvordan det gikk, da andre vendte seg vekk. Thorvald var der da jeg kom ut fra avrusning, forteller Knutsen.

Fjernet skammen

Knutsen minnet om at også når det gjelder rusomsorgen, handler det om mennesker, som Stoltenberg understreket i alle sammenhenger.

– Hans engasjement i alt han gjorde handlet om mennesker, og at alle mennesker er like mye verdt, avsluttet Knutsen som fikk salen til å reise seg.

Det var flere av talerne under minnestunden som understreket Thorvald Stoltenbergs innsats for en mer human ruspolitikk. Det gjaldt både AUFs leder Mani Hussaini og nestleder i Røde Kors, Hanne Marie Heggdal. Stoltenberg var tidligere president i Røde Kors.

Les også: Minnegaver til Stoltenberg går til prosjekt på Utøya

Espedal, Jan Tomas / NTB scanpix

Klevelands ledelse

Det var tidligere kulturminister og mye annet, Åse Kleveland, som ledet minnestunden der barnebarna Matias og Emil Aas Stoltenberg ga livaktige skildringer av Thorvalds interesse for dem og formaninger.

Som da ett av barnebarna fortalte at han skulle fly til Chicago, men ikke med SAS. Det sjokkerte nordisten Thorvald Stoltenberg at barnebarnet kunne fly noe annet enn SAS som Thorvald mente var det beste eksempelet på nordisk samarbeid.

Espedal, Jan Tomas

De musikalske innslagene sto Lars Lillo Stenberg, Arve Tellefsen, Kjetil Bjerkestrand, Catharina Stoltenberg og Søren Gregersen for.

Espedal, Jan Tomas

Espedal, Jan Tomas

Julekake hele året

Bevertningen var også i Stoltenbergs ånd. Det var blant annet julekake med geitost. Stoltenberg var kjent for sitt frokostdiplomati, mindre kjent var hans kjærlighet for julekake, som han serverte ofte, året rundt.

– Han var en innvandrer i arbeiderbevegelsen, sa LO-leder Hans Christian Gabrielsen om da Thorvald begynte i LO i 1970.

Men han ble åpenbart godt integrert. Tidligere LO-leder Yngve Hågensen oppsummerte det slik for Aftenposten:

– Han er den eneste jeg vet om som ikke har hatt noen uvenner i arbeiderbevegelsen, hverken i partiet eller i LO.