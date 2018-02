Hun mener Ap tar «veldig lange skritt til venstre» når de vil begrense private barnehageaktørers muligheter for å ta ut profitt.

– I valgkampen avviste Støre samarbeide med Rødt. Nå driver Støre aktiv flørt med Rødt, sier hun.

– Det er overraskende at Jensen setter de kommersielle selskapenes interesser foran barnas. Det er uforståelig at finansministeren bruker dette som et argument mot å se kritisk på pengebruken i barnehagesektoren, svarer Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Han sier dette er viktig både for barn og foreldre, og for skattebetalere som «skal vite at det er barna som får igjen for det vi betaler, ikke kommersielle interesser».

Spørsmålet om å begrense profitt og utbytte fra barnehager, som er delfinansiert av foreldre og det offentlige, er igjen på den politiske dagsordenen med klare tegn på ideologiske skillelinjer.

SV-forslag setter sinnene i kok

SV har fremmet et trepunkts forslag som skjerper reglene for private barnehageaktører.

– Omsorg for barn skal ikke være butikk. En fullfinansiert barnehagesektor er fellesskapets investering i utdanning, omsorg og velferd – ikke en bankboks for milliardærer», skriver SV.

Fakta: SVs barnehageforslag 1. Stortinget ber regjeringen fremme forslag til endringer av lovverket for barnehagene slik at offentlige tilskudd og foreldrebetaling kommer barna til gode, og at disse pengene ikke går til profitt for private barnehageeiere. 2. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om innføring av et lovkrav som sikrer ansatte i private barnehager likeverdige lønns- og arbeidsvilkår, herunder pensjonsavtale, på linje med ansatte i kommunale barnehager. Dette må være en forutsetning for å få offentlig støtte. 3. Stortinget ber regjeringen sørge for at kommunene får adgang til å stille samme krav til private og offentlige barnehager.»

Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Ap, Rødt, Sp og MDG støtter i ulik grad opp om SV ønske om innstramninger.

Ap «mener det er behov for å stramme inn regelverket slik at det ikke skal være mulig å hente ut store verdier fra barnehagedrift..». Det får Jensen til å se rødt.

– Nå er heksejakten i gang. Man går til angrep med påstander om at private barnehageeiere er kyniske profittjegere. De sikrer valgfrihet til foreldre, mangfold, og har bidratt til å nå full barnehagedekning. Halvparten av landets barnehagebarn går i private barnehager. Nå blir de mistenkeliggjort og rakket ned på for å være drevet av profittmotiv, sier Jensen.

Foreldreundersøkelse: Mest fornøyd med private barnehager

Støre sier at «god kvalitet for barna i barnehagen det suverent viktigste i barnehagepolitikken».

– Vi vil at foreldre skal være sikre å at de 23 milliardene private barnehager mottar i foreldrebetaling og av fellesskapets midler brukes på barna. Nå ber vi om mer kunnskap om hvordan vi hindrer at det tas ut store gevinster fra barnehagedrift. Det er overraskende at Jensen hisser seg opp over dette, sier Støre.

Jensen viser til at tidenes største foreldreundersøkelse, hvor 100 000 foreldre har deltatt, viser at foreldre med barn i private barnehager er mer tilfredse enn foreldre med barn i kommunale barnehager. De har bedre lokaler, sikkerhet og personaltetthet, ifølge Jensen.

Jensen: Mange går med underskudd

– Er det fornuftig at skattebetalerne finansierer store overskudd for private barnehageeiere?

– Private barnehager har i gjennomsnitt 0,4 prosent overskudd. Mange går med underskudd. Det eneste som teller for venstresiden er åpenbart at tjenesten er levert av og gjennom det offentlige. Sannheten er at det forringer tilbudet til innbyggerne, sier Jensen.

Hun mener barnehageloven stanser potensielle, griske kyniske aktører.

– Vil du ikke ha noen grenser for hvor store overskudd private velferdstilbydere skal kunne ta ut?

– Som jeg sa: Barnehageloven setter rammer for hvordan dette skal fungere. Utbyttet er svært begrenset, kvaliteten er bra og ansatte er svært godt fornøyd. Ap setter halvparten av landets barnehageplasser i fare, enten ved at de skal nedlegges eller rekommunaliseres.

– Mange provosert over å bli fremstilt som profittjeger

– Men det finnes vitterlig barnehageeiere som har tjent hundrevis av millioner kroner?

– Rødt finner ett dårlig eksempel. Så prøver de å tre det ned over hodet på alle de lovlydige som operer i dette markedet. Det vil alltid finnes ett eksempel på noe som ikke fungerer.

– Ap vil ikke «forby», men stramme inn adgangen til store utbytter?

– Jeg sikter til retorikken og vinglingen deres. De sier en ting, og gjør en annen ting. Det ene øyeblikk skal de flørte med KrF, og i neste øyeblikk allierer de seg med Rødt på ytterste venstre fløy. De truer med å stramme inn, og det skaper usikkerhet for aktørene, slutter Jensen.

Ap-lederen oppfordrer Jensen til å ta en prat med egne kolleger.

– I forrige uke snakket statsministeren om å hindre «superprofitt» fra barnehagedrift og kunnskapsministeren vil gjennomgå de store gevinstene Jensen mener er oppspinn. Vi vil ha en grundigere gjennomgang, men det kan virke som Jensen her mener at også hennes egen regjering driver med heksejakt og mistenkeliggjøring, sier Støre.