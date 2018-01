Regjeringsforhandlingene: Det lekkes fra toalettet på Jeløy

Se for deg at du sitter inne på et lite hotell i strandkanten på Jeløy og forhandler om en historisk regjeringsutvidelse.

Bak veggene kjempes det harde slag om alt fra flyktninger fra Afrika til ulver i Hedmark. Men det får du ikke lov til å snakke om.

Samtidig vil du gjerne vise at du er med – og kanskje gjøre deg litt interessant? Hva gjør du da?

Nærmer seg enighet: Regjeringsplattform presenteres trolig søndag

Du legger ut bilder og kryptiske meldinger på Instagram og Facebook.

Her er meldinger fra (hotell) Jeløy Radio. Sendt fra innsiden – til deg på utsiden.

1. Vi gir ikke en lillefinger

Tre kvinner spiller hovedroller i forhandlingene. De vet at det i forhandlinger gjelder å la være å gi så mye som en lillefinger i starten. Men egne pekefingre viser de gjerne frem.

(Fasit på quizen får du lenger nede i saken)

2. Pass på eget image – ta toget

Er du et lite miljøparti som skal samarbeide med «bilistenes parti nummer én», gjelder det å vise at man tar miljøsaken alvorlig og legge ut bilder som beviser det. Da tar du tog til Moss og sørger for å bli kjørt i elbil til forhandlingsrommet – selv om du kommer sist.

3. Thomas Lien «was here»

Ikke alle i forhandlingene er kjendiser. Noen er bare hardtarbeidende rådgivere. Da vil du også fortelle omverdenen at du er med. Særlig hvis du har ansvar for sosiale medier i partiet Venstre.

4. Vi lytter til grasrota

Det gjelder å fortelle velgerne at du er her for deres skyld og lytter til innspill, selv om ikke alle tilbakemeldingene bygger opp under det du holder på med.

Her er ett av svarene i kommentarfeltet:

«Be venstre og krf pakke kofferten og reise fra Jeløy radio! slik at Frp og Høyre får arbeidsro til å styre landet, nå som Arbeiderpartiet har krise i ledelsen og ikke er kompetente til å ta over !!!»

KrF sjekket aldri inn i regjeringsforhandlingene på Hotell Jeløy Radio. Men er det så nøye?

5. Lekkasje fra de innerste gemakker:

Bygningen er voktet med bevæpnet politi for å holde alle på mange hundre meters avstand. Men Venstres rådgiver inviterer folket inn på toalettet. Nærmere en ordentlig lekkasje kommer man neppe.

6. Her bruker vi alle knep

Selv de på innsiden mangler full oversikt over hva som skjer.

7. Avreager i tide

Tålmodigheten kan bli satt på prøve i langvarige forhandlinger. Da gjelder det å avreagere. Hvordan? Det må vi ikke være enige om.

Skrik. A post shared by Audun Rødningsby (@audunrod) on Jan 7, 2018 at 10:34am PST

8. Kulturforskjeller ingen hindring

Kulturforskjeller er ingen hindring for kompromisser. Her røper Høyres informasjonssjef hvordan Chablis-Høyre og Frp kan finne omforente løsninger.

9. Stemningen er god, altså, men.

Selv om Siv Jensen har vært påpasselig med å understreke at «forhandlingene er svært krevende», har mantraet fra trekløveret på Jeløy Radio vært at det er «god stemning og fremgang i forhandlingene».

Men på dag ti kom innrømmelsen om at det tar sin tid.

er ikke lett asså......... A post shared by Trine Skei Grande (@trinesg) on Jan 11, 2018 at 4:49am PST

... og neglelakken? Erna Solberg kjører selvfølgelig klassisk rødt. Siv Jensen mørk burgunder, mens Trine Skei Grande gikk for gull.

Synes du dette var mye tull og tøys?