Disse tre kjemper om å overta etter Rasmus Hansson i MDG

24 kandidater har meldt sin interesse for å ta over som mannlig talsperson for MDG etter at Rasmus Hansson i fjor høst meldte at han trekker seg fra topp-politikken.

Hansson mistet stortingsplassen etter valget i fjor høst, mens partiets andre nasjonale talsperson, Une Bastholm, ble valgt inn fra Oslo.

MDG har en spesiell ledermodell med to nasjonale talspersoner, en mannlig og en kvinnelig, i stedet for en leder.

Une Bastholm fikk nylig barn og har permisjon fra Stortinget. Varaen hennes, økonomen og klimapsykologen Per Espen Stoknes, er ikke blant de tre kandidatene til det ledige talspersonvervet.

Ble headhuntet fra WWF

Hansson ble «headhuntet» til MDG i 2013 fra jobben som generalsekretær i WWF Norge, og sikret partiet stortingsplass for første gang i valget samme år.

– Dette er det beste tidspunktet å gi stafettpinnen videre på, sa Hansson til Aftenposten da han meldte at han kaster inn håndkleet.

Etter «innledende dialog» med alle kandidatene, står MDG igjen med tre personer som kan erstatte Hansson:

Farid Shariati (31):

Født i Iran, kom til Sverige som asylsøker, og har bodd i Finnmark siden 2008. Shariati er styreleder for MDG i Vadsø og gruppeleder i kommunestyret siden 2015. Han er også Finnmarks representant i landsstyret.

Han har bakgrunn som sosialarbeider, og har jobbet innen helsesektoren, barnevern og asylfeltet.

Shariati har vært en aktiv skribent i mediene, og kom også i medienes søkelys da han i 2016 ble bøtelagt for å røyke hasj.

Ståle Sørensen (45):

Var politisk aktiv for Venstre før han meldte overgang til MDG i 2013.

Han er nå gruppeleder for MDG i Drammen bystyre og fylkestingspolitiker i Buskerud. Sørensen er billedkunstner og er tidligere leder av Norsk Billedhoggerforening.

Var førstekandidat for MDG i Buskerud under stortingsvalget i fjor, og var i flere målinger nær ved å skaffe seg utjevningsmandat fra fylket.

Arild Hermstad (51):

Var førstekandidat for MDG i Hordaland under stortingsvalget i fjor, og var ved flere målinger inne på Stortinget med utjevningsmandat.

Hermstad er utdannet innen samfunnsgeografi og var leder i Framtiden i våre hender i 15 år før han trakk seg i fjor.

Han er styreleder i Syklistenes landsforening og styremedlem i flere frivillige organisasjoner.

Kandidatene presenters for partiet mandag, og valgkomiteen kommer med sin innstilling i mars. Ny mannlig nasjonal talsperson velges på partiets landsmøte til våren.