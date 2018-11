I en bunkerlignende kjeller på et hotell i Oslo, samlet KrFs landsstyret seg i helgen.

Bak lukkede dører var tema kravene som skal stilles både i budsjettforhandlingene som startet lørdag ettermiddag og sonderingene om forhandlinger om regjeringsdeltagelse.

De siste dagers abortdebatt var ikke noe landsstyret brukte mye tid på.

Fakta: Budsjettforhandlingene 8. oktober la regjeringen fram sitt forslag til statsbudsjett for 2019.

10. november starter regjeringspartiene og KrF forhandlingene om statsbudsjettet.

Forhandlingene har latt vente på seg på grunn av avklaringen rundt KrFs politiske veivalg.

Finanskomiteen har frist på seg til å avgi sin innstilling 27. november.

Det endelige statsbudsjettet for 2019 skal etter planen vedtas i Stortinget etter finansdebatten 3. desember.

Klima, familie og fattigdom

Nestlederne Kjell Ingolf Ropstad, Olaug Bollestad og partileder Knut Arild Hareide sier at klima var et gjennomgangstema i diskusjonen. I tillegg til familiepolitikk, herunder økning i barnetrygden som KrF har lagt inn i sitt alternative budsjett. Ord som fattigdomsbekjempelse ble hyppig brukt på landsstyremøte.

Nestleder Bollestad understreker at det er viktig for partiet å vise bredden i politikken, noe også landsstyret var opptatt av.

Helgens landsstyret fattet ikke noe vedtak, men KrF-ledelsen har bedt om innspill fra fylkeslagene om hva som bør prioriteres i sonderingene før eventuelle forhandlinger om regjeringsdeltagelse. Det skal de ha inne innen mandag 19. november.

Lite parti med ambisjoner

Og ambisjonene for hva de kan få til i regjering er store.

– Det er riktig at vi ikke er det største partiet, men vi er det partiet som gjør at Regjeringen går fra å være en mindretallsregjering til en flertallsregjering. Det gir gode forhandlingsmuligheter, mener Hareide.

Han understreker at forhandlingene om regjeringserklæringen er viktigere for små enn de større partiene i en flertallsregjering.

Ifølge ham, var dette også noe landsstyret var opptatt av.

Fakta: Partienes regjeringsforhandlere Høyres delegasjon til sonderinger og eventuelle forhandlinger med KrF består av statsminister og partileder Erna Solberg, nestleder og kommunalminister Jan Tore Sanner og nestleder og helseminister Bent Høie. * Venstre sender partileder og kulturminister Trine Skei Grande, nestleder og klima- og miljøminister Ola Elvestuen og nestleder og parlamentarisk leder Terje Breivik inn i forhandlingsrommet. * KrF stiller med nestlederne Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad, Erik Lunde fra Oslo KrF og den «røde siden» i partiet, samt politisk rådgiver for KrFs stortingsgruppe, Jorunn Halleråker. * Frps forhandlingsdelegasjon er ikke formelt klar, men alt peker i retning av at partileder og finansminister Siv Jensen tar med seg nestlederne Ketil Solvik-Olsen, Sylvi Listhaug og generalsekretær Fredrik Färber. Parlamentarisk leder Hans Andreas Limi er aktuell som innhopper dersom Solvik-Olsen er utenlands. * En tidsplan for sonderingene ventes å bli lagt like over helgen Kilde: NTB

Lær av Kristin Halvorsen

Hareide bruker blant andre tidligere SV-leder Kristin Halvorsen som eksempel.

– I hennes memoarer skriver hun hvor viktig det er for de små partiene å sikre seg gjennomslag i regjeringserklæringen. Der legges linjene. Det er lettere for det store partiet å påvirke underveis, sier han.

KrF-lederen minner om at med flertallsregjering blir Stortingets innflytelse mindre.

– Derfor er det viktig, for eksempel for KrF, at det for eksempel i regjeringserklæringen er nedfelt en god spillpolitikk, hvor vi lett ellers kunne komme i mindretall. Et annet forhold som hyppig ble nevnt på landsstyret er landbrukspolitikken, sier Hareide.

Landbrukspolitikk viktig

På landsstyret var det flere som minnet om at flertallet i Stortinget har endret regjeringens landbrukspolitikk og at det nå blir viktig at regjeringserklæringen ivaretar dette.

Landsstyret og sentralstyret i KrF har en rådgivende funksjon i forbindelse med forhandlinger om en regjeringsplattform. Det er stortingsgruppen, hvor det fra før er solid flertall for å samarbeide til høyre, som tar den endelige avgjørelsen.

– Er du fortsatt like optimistisk og tror at KrF er i regjering til jul?

– Det kan godt tenkes at vi ikke blir ferdig med forhandlingene før jul. For KrF er det ekstra viktig plattformen blir god for at vi kan gå inn i Regjeringen. Jeg vil ikke legge et tidspress på delegasjonen og partiet. Dersom plattformen ikke er god nok så trenger vi mer tid, sier sjefforhandler Ropstad.