Paret fra Sør-Norge var i midten av 20-årene da de ønsket å få barn. Men tiden gikk, og det ble ikke noen graviditet. Da begynte de på en medisinsk utredning. Der fikk de raskt det nedslående svaret: Hun hadde en eggstokksvikt, eggene hennes var ikke fruktbare.

De to bestemte seg raskt for å prøve eggdonasjon, slik at to kunne bli tre.