Han er konsernsjef i Umoe, og har tidligere vært president i Norges Rederiforbund (1990-1992), og president i NHO (2002–2004).

Ulltveit-Moe har fulgt Stortingets byggeskandale med stigende uro. Byggeprosjektet ligger nå an til en budsjettsprekk på 1,2 milliarder kroner.

– Det er en veldig forskjell på næringslivet og norsk offentlig sektor, sier Ulltveit-Moe, som også mener:

– I næringslivet går du ut og det kommer en ny, god feiekost inn.

Ifølge Ulltveit-Moe er det spesielle i saken at «Finansdepartementet styrer alle pengene unntatt i Stortinget.»

– Uhyre viktig for legitimiteten

– Det er den eneste institusjonen som finansdepartementet ikke tør å røre. Det er ganske viktig i denne sammenhengen. Derfor hviler det et ekstra ansvar på Stortinget.

– Reelt og formelt står Stortinget på topp av maktpyramiden i Norge. Det er uhyre viktig for legitimiteten, og for demokratiet i Norge, i en tid hvor demokratiet er under trussel mange steder, sier han.

Ifølge Umoe-sjefen er «byggeskandalen veldig alvorlig og viser at Stortinget ikke prioriterer.»

– De har valgt dyre løsninger hele veien. Det er en rekke presidentskaper som har brukt masse penger på bekvemme løsninger, to felts vei inn for å bringe post, det er en luksus ingen andre kunne tillate seg.

– Jeg synes det er bra at dette nå blir tatt opp og kritisert. På meg virker det som om de burde følge regelen i næringslivet: Den som har ansvar må gå, sier han.

Fakta: Tidslinje for byggeskandalen på Stortinget * Våren 2011: Stortingets presidentskap vedtar å rehabilitere Prinsens gate 26. Budsjett 70 millioner kroner. * Oktober 2012 blir det vedtatt at bygget skal rives innvendig, mens fasaden skal bevares. * Januar 2013: Nytt post- og varemottak blir inkludert i prosjektet. * Mars 2013: Det inngås kontrakt med Multiconsult/Link arkitekter. * Mai 2014: Det vedtas å inkludere en innkjøringstunnel fra Rådhusgaten i prosjektet, med Veidekke som entreprenør. Samtidig får prosjektet en ny total kostnadsramme på 1,137 milliarder kroner. * Våren 2015: Kostnadsrammen økes til 1,442 milliarder kroner (budsjett 2016). * September 2016: Ny kostnadsramme på 1,8 milliarder kroner (budsjett 2017). * Juni 2017: Riksrevisjonens rapport behandles i Stortinget. Riksrevisjonen konkluderer blant annet med at «Stortingets beslutninger om å bevilge penger til prosjektet, er tatt på et ufullstendig grunnlag». Også en enstemmig kontrollkomité stempler stortingspresidentens håndtering av byggesprekken som «Sterkt kritikkverdig». En ny usikkerhetsanalyse gjennomføres. * August 2017: Presidentskapet behandler usikkerhetsanalysen og vurderer det som forsvarlig å fortsette prosjektet. Utover høsten kommer en rekke nye endringsvarsler fra Multiconsult. 7. desember 2017: Presidentskapet får rapport om at prosjektets økonomi er meget anstrengt og at reservene nesten er oppbrukt. 19. desember 2017: Møte i prosjektrådet der økonomiutviklingen beskrives som kritisk. Gjenstående reserver vurderes som ikke tilstrekkelige. Ny usikkerhetsanalyse besluttes ferdigstilt. 20. desember 2017: Stortingspresident Olemic Thommessen redegjør for prosjektet i budsjettdebatten. Der slår han fast at kostnadsrammet på 1,8 milliarder kroner står fast, men at økonomien er blitt ytterligere anstrengt. Thommessen var ikke informert om den siste månedsrapporten. 15. februar 2018: Resultatet av nye kalkyler og ny usikkerhetsanalyse legges frem. De viser at det er behov for å øke kostnadsrammen med 483 millioner kroner til 2,32 milliarder kroner. Stortingsdirektør Ida Børresen går av. Kilde: NTB

Bruker store summer, men ikke egne penger

Ulltveit-Moe sier at det «er en rekke toppolitikere på Stortinget som har stått for manglende prioriteringer, og bruk av store penger, ikke egne penger, for Stortingets bekvemmelighet».

– Sånn sett er det urettferdig at Thommessen må gå. Men jeg tror at dette er så alvorlig at det er riktig å statuere ett eksempel. KrF nyter nå sin balanseposisjon. Dette var ellers Carl I Hagens drømmeposisjon, å trekke ut saken så lenge som mulig. Jeg kan ikke se at dette kan ende med annen konsekvens enn at de må komme en ny stortingspresident.

Olav Olsen

– Er dine synspunkter fremtredende blant næringslivstoppene?

– Jeg ville tro det. Logikken er jo næringslivslogikk. Næringslivet har som eksistensberettigelse at man omstiller seg raskt, og for å få til det må man skifte mennesker. Det er også demokratiets eksistensberettigelse at man skifter personer ut ved valg. Så jeg tror at det er mange i næringslivet som deler dette standpunktet.

Svakhet at KrF får avgjøre

– Burde Høyre avklare saken selv i stedet for å vente på at KrF bestemmer seg?

– Ja. Det burde de. Og Erna Solberg har vist seg svært handlekraftig tidligere. Jeg vil tro at det er en konklusjonen som kan komme her også.

For regjeringen må saken modnes slik at det ser ut som en saklig begrunnet. Men utfallet er gitt. Det er en svakhet å la KrF avgjøre denne saken, slutter Ulltveit-Moe.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er opptatt med forberedelsene til tariffoppgjøret og ønsker ikke å kommentere saken. NHOs president Arvid Moss er i denne saken helt på linje med LO-lederen.

– En lei sak. Det er viktig at vi holder kontroll på utgiftene og forvalter det som skapes av verdier, og det er næringslivet som skaper verdiene, på en god måte. Men jeg syns det er litt vanskelig å uttale meg om landets høyeste politiske tillitsverv mens saken pågår, sier Karl Inge Rekdal, leder i NHOs utvalg for små og mellomstore bedrifter.

Olemic Thommessen sier via sin pressemedarbeider at han ikke ønsker å kommentere denne artikkelen.