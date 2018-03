– KrFs landsstyre har gitt tydelige råd til stortingsgruppen i denne krevende saken. KrFs landsstyre har uttrykt at de ikke har tillit til den sittende justisministeren. Og de ber Erna Solberg om å ta grep, så vi unngår å få en mistillitssituasjon i Stortinget i morgen, oppsummerte KrF-leder Knut Arild Hareid kl. 17 mandag, etter nesten seks timer med møte i landsstyret og stortingsgruppen.

Justisminister Sylvi Listhaug (Frp) visste neppe hva hun satte i gang da hun fredag for halvannen uke siden postet et innlegg på sin Facebook-profil med teksten: «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet. Lik og del.»

Tirsdag kan disse 11 ordene koste Regjeringens liv.

Det er nemlig hva som ligger i potten når den nye stortingspresidenten, Tone Trøen (H), debuterer som møteleder i landets nasjonalforsamling klokken 10.

Dette er mistillitsforslaget

Et mistillitsforslag fra Rødts Bjørnar Moxnes er første post på møtekartet. Det lyder:

«Justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug har ikke Stortingets tillit.»

Støre: – Dette holder ikke

Det var først etter debatten i Stortinget sist torsdag at en samlet opposisjon, inkludert SV, Senterpartiet og Arbeiderpartiet, gjorde det klart at de ville støtte mistillitsforslaget.

Da justisminister Sylvi Listhaug entret talerstolen og sa hun var lei seg for reaksjonene hennes Facebook-innlegg hadde ført til, ikke innholdet i postingen, var det nok for Jonas Gahr Støre og Ap som i utgangspunktet ikke hadde tenkt å støtte mistillitsforslaget.

– Dette holder ikke, sa Støre. At hun til slutt beklaget, også innholdet, var ikke nok.

Nå mangler bare KrFs stemmer for å få flertall for mistillitsforslaget.

Mandag brukte KrFs landsstyre fem timer på å gi KrFs stortingsgruppe råd i saken. Det lød på mistillit til Listhaug.

Fakta: Kabinettspørsmål og mistillit * Kabinettsspørsmål er et pressmiddel en regjering kan bruke overfor Stortinget for å få en sak vedtatt. * Når en regjering eller et regjeringsmedlem truer med å forlate sin stilling om ikke det nødvendige flertall stemmer for, stiller de kabinettsspørsmål. * I Norge har kabinettsspørsmål blitt brukt en rekke ganger. Regjeringene Kåre Willoch i 1986 og Kjell Magne Bondevik i 2000 gikk av som følge av et kabinettsspørsmål som ikke fikk den nødvendige støtte. * Et mistillitsforslag kan rettes mot regjeringen samlet eller enkelte av dens medlemmer. * Det stilles ikke noe krav til begrunnelse for mistillitsforslaget. Politisk uenighet eller ønske om regjeringsskifte kan være grunnlag for mistillitsforslag. Andre ganger brukes mistillitsforslag som reaksjon på brudd på konstitusjonelle plikter, for eksempel regjeringens opplysningsplikt overfor Stortinget. * Dersom mistillitsforslaget får flertall i Stortinget, har regjeringen eller statsrådene vedtaket gjelder en rettslig plikt til å gå av. * I norsk parlamentarisk praksis har mistillitsforslag forekommet ofte, men bare få ganger er det blitt vedtatt. Blant de mest kjente er mindretallsregjeringen til Einar Gerhardsen som ble felt i 1963 etter Kings Bay-saken. Kilde: Store norske leksikon.

Samtidig ga landsstyret stortingsgruppen fullmakt til å vurdere stemmegivningen tirdag, avhengig av hva som sies i debatten.

Setter hardt mot hardt

Søndag sivet det ut fra sentrale Høyre-kilder at statsminister Erna Solberg ikke ville la seg «diktere» av opposisjonen og at hun aktet å sette hardt mot hardt og annonsere Regjeringens avgang dersom Rødts mistillitsforslag får flertall.

Hvis Erna Solberg fortsatt er av samme oppfatning vil debatten tirsdag kunne få to utfall, avhengig av hva Hareide og KrFs stortingsgruppe faller ned på:

KrF stemmer for mistillit mot Listhaug – og baner dermed veien for en ny regjering, muligens en Støre-regjering.

KrF stemmer ikke for mistillitsforslaget etter at statsministeren har stilt kabinettsspørsmål og Solberg-regjeringen kan fortsette.

Klimaks vil trolig ikke utløses før etter nærmere tre timers debatt i stortingssalen, ved 13-tiden tirsdag.

Selv om det er Knut Arild Hareide som i realiteten avgjør Solberg-regjeringens skjebne, så er den største spenningen knyttet til hvordan statsminister Erna Solberg vil kommentere mistillitsforslaget og om hun stille det forventede kabinettsspørsmålet.

Lang debatt

Første taler er Aps parlamentariske leder Jonas Gahr Støre. Deretter følger de øvrige åtte parlamentariske lederne fra Høyre, Frp, Sp, SV, KrF, Venstre, MDG og Rødt etter størrelsen. Alle får 10 minutter til innleggene, i alt 90 minutter.

På et kort pressemøte mandag ville ikke Støre si noe om hva han trodde utfallet ville bli, men han gjorde det klart at Ap vil stemme for mistillit og er klar til å ta ansvar.

Deretter slipper statsministeren og statsrådene til med 10 minutters innlegg.

Mandag kveld var det ikke klart hvor mange av statsrådene som kommer til å ta ordet, men foruten statsminister Erna Solberg vil høyst sannsynlig også Listhaug be om ordet.

Da vil det ha gått nærmere to timer.

Det er knyttet store forventninger til Erna Solbergs ti minutter lange innlegg, som kan avgjøre Regjeringens skjebne.

Bondevik stilte kabinettsspørsmål i 2000

Det kan hun gjøre allerede i sitt første innlegg, etter at de parlamentariske lederne har hatt ordet, og det vil fremgå om det er flertall for mistillit.

Eller hun kan vente til debatten nærmer seg slutten, be om ordet, og klargjøre umiddelbart før avstemningen at Regjeringen søker avskjed dersom forslaget får flertall. Et slikt kabinettsspørsmål betyr at statsministeren ber Stortinget om tillit på vegne av hele Regjeringen.

Da vil Hareide kunne gå på talerstolen og eventuelt begrunne hvorfor partiet setter Solberg-regjeringen høyere enn ønsket om å bli kvitt Listhaug og derfor likevel ikke vil stemme for mistillitsforslaget.

Forrige gang en norsk regjering stilte kabinettsspørsmål og trakk konsekvensene av et negativt flertall, var i 2000. Kjell Magne Bondeviks sentrumsregjering fikk da avløsning av Jens Stoltenbergs første regjering.

«Ta grep» på ulike måter

Statsministeren kan velge å «ta grep» på ulike måter.

Et alternativ kan være at Solberg ber Listhaug om å trekke seg frivillig fra justisministerposten og bli vanlig stortingsrepresentant. Det har til nå vært ansett som lite sannsynlig, men kan likevel ikke utelukkes.

Listhaug kan også gå på talerstolen og gi en ny beklagelse som KrF eventuelt kan oppfatte som ektefølt og reell, slik at KrF lander på å ikke stemme for mistillitsforslaget. Og slik redde landet fra en regjeringskrise.

Det kan også tenkes at statsministeren vil akseptere et flertall for Rødts mistillitsforslag mot Listhaug

For KrF er problemstillingen enkel, men vanskelig: KrF ønsker å fjerne Listhaug som justisminister. Men partiet ønsker at Erna Solberg fortsatt skal være statsminister og lede Regjeringen.

Ønskene går ikke i hop, og partiet må velge: Enten sikre flertall mot mistillitsforslaget og sikre at Listhaug fortsetter som justisminister.

Eller kaste Listhaug, med hele Regjeringen på kjøpet, og med mulighet for at det dannes en Ap-ledet regjering.