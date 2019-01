Odd Anders With meldte seg ut av partiet torsdag og samler frustrerte og utmeldte KrF-ere til stor konferanse i februar.

Etter at Odd Anders With selv meldte seg ut av KrF sent torsdag kveld, har enkeltpersoner tatt til orde for at han burde starte et nytt parti. Som omtalt tidligere i januar, har With, startet et kristendemokratisk nettverk kalt Drivkraft og invitert til stor konferanse i Oslo i starten av februar.

– Drivkraft har ingen planer om det. Det er ikke vår agenda, sier han om å danne nytt parti.

Enkeltpersoner har oppfordret ham til å gjøre det, blant annet på hans egen Facebookside.

Venstredreining fikk ekteparet Moltu til å forlate KrF til fordel for Partiet De Kristne. Vinner høyresiden, vender de likevel ikke tilbake.

Har nok små kristne partier

Aftenposten har snakket med flere utmeldte KrF-ere som har hatt sentrale verv i partiet. De ser ikke for seg noe nytt parti.

– Nei, vi har hatt nok av dem: Partiet De Kristne, Kristent Samlingsparti og «you name it», sier tidligere fylkesleder i Oppland KrF, Morten Halling.

Også han meldte seg ut torsdag. Han påpeker at ingen av disse små partiene har vært noen stor suksess.

I likhet med Halling har Anne Marit Bagstad Jøranli vært fylkesleder i Oppland KrF og har meldt seg ut i løpet av siste døgn. Hun deler Hallings oppfatning når det gjelder å starte et nytt parti.

– Det har jeg liten tro på. Jeg vet hva det vil koste, sier hun.

Burde si «snipp, snapp, snute, tiden er ute

Kommunepolitiker Just Salvesen i Kongsberg, som har sittet flere perioder i kommunestyret, ledet lokallaget og vært nestleder i fylkespartiet, er også en av dem som har meldt seg ut på grunn av KrFs veivalg. Han forlot partiet kort tid etter det ekstraordinære landsmøtet i november. Han har heller ingen tro på noe nytt parti:

– Nei, det har ikke liv laga. Det vil være for lang vei å gå, sier han. Hans råd til utmeldte KrF-ere er dette:

– De bør si snipp, snapp, snute, tiden er ute og enten gå til Ap, som har mange kristne medlemmer, eller til Sp, slik jeg har gjort, sier han.

Salvesen sier han mener Jonas Gahr Støre har gjort en kjempejobb sentralt, men lokalt passer Sp best for ham. Han har derfor gitt beskjed om at han kan stille seg til disposisjon og stå på Sps liste foran neste valg.

– Det hadde jeg aldri trodd jeg skulle gjøre, sier han.

«Nødhavn» for utmeldte og frustrerte

Odd Anders With var 2. nestleder i KrF på 2000-tallet og statssekretær for både Laila Dåvøy og Valgerd Svarstad Haugland da de styrte Barne- og familiedepartementet.

– Vi skal være en «nødhavn» for utmeldte KrF-ere og et møtested for dem og dem som slåss videre innenfor partiet, sier han om forumet Drivkraft.

Han forteller at konferanser er deres fokus. På nettverkets første konferanse i Oslo i starten av februar skal Knut Arild Hareide være en av talerne. Ifølge With står ikke Kjell Ingolf Ropstad på deltagerlisten.

Forumet som har oppstått omkring flere lukkede Facebook-grupper og er opprettet at folk som støttet Hareides linje om å samarbeide til venstre.

Halling: Forsikret at vi ikke skulle regjere med Frp

Morten Halling, var før torsdagens utmelding, utpekt til å være med i valgkomiteen som skal innstille på hvem som skal overta ledervervet etter Knut Arild Hareide. Nå overlater han den jobben til andre.

Slik kunngjorde han sin utmelding på Facebook sent torsdag kveld:

«Før sist stortingsvalg var jeg som vanlig aktivt med i valgkampen for KrF. Husker ikke akkurat hvor mange, men det var svært mange velgere jeg ga en forsikring om at KrF ikke skulle gå i regjering sammen med Frp. Nå er det bestemt: KrF velger å gå i regjering med H, V og Frp. Det er med sorg i hjertet at jeg i dag sender min utmelding fra KrF», skrev han.

Han skal ikke på Drivkraft-konferansen til With og sier han ikke har noen tanker om å engasjere seg i det nettverket. Det skal imidlertid Jøranli. Hun har et behov for å møte andre skuffede folk med KrF-bakgrunn og drøfte situasjonen. Hun meldte seg ut fordi hun synes KrF fikk for dårlig gjennomslag i plattformen, og fordi KrF bryter tidligere løfter om ikke å regjere med Frp.