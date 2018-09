– KrF har bare én plan: å gjennomføre denne viktige reformen, sier KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad til NRK.

Sp har varslet omkamp om sammenslåingen av Troms og Finnmark og det nye storfylket Viken. KrF er på vippen når denne saken kommer til Stortinget, og partiet avgjør dermed om Regjeringen får flertallet mot seg eller ikke.

– Vi ønsker å flytte makt ut av Oslo for å bygge opp regionsentra og ta hele landet i bruk. Stortinget har to ganger vedtatt hvordan strukturen skal være. Vi skal gjennomføre den reformen vi har startet, sier KrF-nestlederen til statskanalen.

Store protester i nord

I Finnmark er det svært store protester mot det såkalte tvangsekteskapet med Troms. I en ikke-bindende folkeavstemning før sommeren sa 87 prosent av innbyggerne nei.

Med dette som bakteppe valgte fylkspolitikerne i Finnmark å trekke seg fra alt videre samarbeid om den nye regionen i nord, og Regjeringen har godtatt at arbeidet med denne settes på vent inntil Stortinget har avklart spørsmålet nok en gang.

Setter Viken på vent

Etter dette kom Akershus Frp på banen og sa at også Viken måtte vurderes på nytt, og det ble raskt klart at et flertall i fylkestinget i akershus, det største av de tre Viken-fylkene, egentlig er imot sammenslåingen.

Et politisk flertall i de tre fylkene Akershus, Buskerud og Østfold er enige om å stille det videre arbeidet med å lage den nye storregionen Viken, i bero. Det er ventet at vedtaket om dette kommer tirsdag.

De ønsker å avvente Stortingets nye behandling av regionspørsmålet. Men med KrFs avklaring tirsdag, minker sannsynligheten kraftig for at stortingsflertallet vil gjøre om tidligere vedtak.