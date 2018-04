– Hjertelig velkommen til landsmøtet i regjeringspartiet Venstre, sa Trine Skei Grande da hun entret scenen til Beyonces «Run the world» og stående applaus.

– Hvem av dere hadde trodd det da vi var i Ålesund i fjor? spurte hun videre.

Oppkjøringen til landsmøtet i fjor var turbulent i Venstre, etter at Trine Skei Grande i et intervju med VG sa at hun var villig til å felle Regjeringen for å presse Frp ut og Venstre inn i regjering.

Det ble ikke godt mottatt i de delene av partiet som ønsket å gå i regjering, uansett om Frp var med eller ikke.

– I valgkampen var vi nøye med ikke å slamre igjen dørene. For vi hadde opplevd åtte rødgrønne år, der våre forslag rutinemessig ble nedstemt, og fire blåblå år der vi fikk gjennomslag, men andre tok æren for det vi fikk til.

– Valgresultatet gjorde det nødvendig å tenke nytt for å maksimere vår innflytelse, sier Grande.

Hun sier valget om å gå i regjeringsforhandlinger med Høyre og Frp ikke var lett.

– Det er det vanskeligste valget jeg har tatt, sier hun.

Olav Olsen

Mente Venstre oppnår mye

Venstre-lederen brukte store deler av talen sin til å fortelle hva Venstre så langt har oppnådd i regjeringskontorene og i regjeringsplattformen. Alt fra gjeninnføring av utviklingsminister-posten i Regjeringen til tredelt pappapermisjon og vern av Lofoten og Vesterålen mot oljevirksomhet ble nevnt.

– En annen ting vi foreslo, som i forrige periode bare fikk SVs og MDGs stemmer, var å la oljefondet investere i såkalt unotert infrastruktur – eller litt mer folkelig sagt; jernbaneskinner, produksjonsanlegg for fornybar energi, sier hun.

Nå blir dette Regjeringens politikk.

– Summen er at vi har fått en grønn, raus og sosialliberal regjering. Med – og dette står i manuset mitt – ansvarlige, sympatiske og kompetente folk, sa hun, til latter fra salen.

Kom med asyl-nyhet

Grande kom også med en klar nyhet i landsmøtetalen sin. Hun opplyste at Regjeringen fra 14. mai skal begynne å gi arbeidstillatelse til asylsøkere på integreringsmottak.

– Det har ganske enkelt Venstre fikset, sa hun til stor jubel fra salen.

– Det er en stor meningsløshet, at asylsøkere ikke har fått lov til å jobbe, men bare må sitte på et mottak og vente. Hva slags integrering får vi da? Hva slags signal sender det til folk som kommer hit om samfunnet vårt, at her skal du bare sitte, og ikke gjøre nytte for deg? Det går virkelig ikke an, fortsatte hun.

Venstre-lederen kalte det en «meningsløs regel,» som partiet aldri fikk de rødgrønne partiene med på.

Olav Olsen

– Må jobbe annerledes

Grande understreket i regjeringsdeltagelsen krever at partiet jobber på en annen måte.

– Vi kan ikke bare kvittere ut de gode ideene med å fremme et dok-8-forslag på Stortinget som blir nedstemt noen måneder senere, sa hun, og la til:

– Vi må jobbe smartere. For ideene må ikke bare bli forslag, de må bli virkelighet, sa hun.

Talen ble mottatt med langvarig applaus, jubel og taktfaste «Trine, Trine»-rop. Applausen var så lang at hun måtte komme inn på scenen igjen som en rockestjerne.

Tøff oppkjøring

Oppkjøringen til helgens landsmøte ble ikke helt som ventet for partilederen etter at Sp-nestleder Ola Borten Moe tirsdag kom med sterk kritikk av Grande på Facebook.

I posten gikk han hardt ut mot Grandes håndtering av saken der hun som nestleder av Venstre skal ha hatt intim omgang med en 17-åring i bryllupet hans i 2008. Meldingen ble lagt ut en knapp time før Venstres pressekonferanse i forkant av landsmøtet.

Venstrelederen uttalte til Aftenposten i januar at hun ikke «er noen overgriper», men ville ikke kommentere detaljer i påstandene.