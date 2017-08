Sigurd Hille (67) er stortingsrepresentanten som har fått minst oppmerksomhet i mediene

– Jeg er en av soldatene som har en tilbaketrukket rolle, sier Høyres stortingsrepresentant Sigurd Hille (67).

Han sitter som én av Høyres fem representanter i finanskomiteen på Stortinget, og han er fra det samme fylket som statsministeren.

I løpet av denne stortingsperioden er navnet hans nevnt 301 ganger i norske redaksjonelle medier. Til sammenligning nevnes statsminister Erna Solbergs (H) navn nesten så mange ganger hver uke.

Hille er altså den stortingspolitikeren som er blitt omtalt færrest ganger i løpet av stortingsperioden.

– Politikkens vesen er sånn at man helst skulle hatt en høy fane og blitt nevnt, men det er ikke nødvendigvis sånn at det at man blir nevnt ofte, sier noe om hvor mye man har gjort. Det er en del representanter som blir nevnt i saker som de ikke synes det er kjekt å bli nevnt i, sier bergenseren.

Ap-politikere frykter Støre har gjort strategiblemmer: Skattetabbe er en av dem

Erna på topp

På forespørsel fra Aftenposten har Retriever sett på hvor mye medieomtale alle stortingsrepresentantene og statsrådene har fått i løpet av stortingsperioden.

Blant partilederne er det statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Siv Jensen (Frp) som topper. På Stortinget er det Ap-leder Jonas Gahr Støre som har fått desidert mest omtale.

– Han representerer ett av Norges største parti, og det ville vært urovekkende om han ikke lå øverst på listen. Statsminister Erna Solberg er imidlertid nevnt i mer enn dobbelt så mange oppslag som Støre, sier Guro Lindebjerg, analysesjef hos Retriever.

Fakta: Om tallene Tallene er basert på omtale i norske redaksjonelle medier. Dette inkluderer alle riksaviser og regionaviser på papir, samt papirutgavene av en rekke lokalaviser, magasiner og tidsskrift, alle landets nettaviser samt de største og mest toneangivende fjernsyns- og radiosendingene.

Tallene viser antall oppslag som omtaler statsrådene og stortingsrepresentantene i perioden 15.10.13 til 31.07.17.

Tallene er utarbeidet av Retriever på forespørsel fra Aftenposten.

Jensen mindre synlig – Vedum stiger frem

Ser man på hvordan oppmerksomheten rundt partilederne har vært over tid, kan man blant annet se at Siv Jensen (Frp) fikk mest oppmerksomhet etter valget. Siden den gang har oppmerksomheten rundt henne blitt mindre.

– Det handler litt om rollen som finansminister. Det samme så vi med Kristin Halvorsen da hun var i samme rolle, påpeker Toril Aalberg, professor og valgforsker ved NTNU.

Senterpartiets partileder Trygve Slagsvold Vedum fikk mye oppmerksomhet i starten av Stortingsperioden. Da stormet det rundt ledelsen i partiet, og Liv Signe Navarsete bestemte seg for å gå av. Senere seilet Vedum frem som hennes arvtager. Men etter han tok over, roet oppmerksomheten seg.

– Men det er interessant å se hvordan han har nytt livets glade dager samtidig som vi har fått diskusjoner om Brexit og kommunereform. I den siste delen av perioden har han fått mye oppmerksomhet, sier Aalberg.

En annen tendens hun legger merke til, er hvordan oppmerksomheten rundt Venstre-leder Trine Skei Grande og KrF-leder Knut Arild Hareide følger hverandre.

– Det viser hvordan støttepartiene har gått i tospann. Man ser det blant annet under budsjettforhandlingene på høsten 2014 og 2016, sier valgforskeren.

De vil sitte i regjering sammen: Men velgerne deres liker ikke den andres parti

Kvinnene på Stortinget omtales minst

Selv om Jonas Gahr Støre leder landets største parti, har flere statsråder fått mer omtale enn ham. Sylvi Listhaug (Frp), Børge Brende (H), Bent Høie (H) og Jan Tore Sanner (H) er alle nevnt oftere.

– Det passer godt med det vi visste fra før. De som sitter i regjering, har en tendens til å få mye mer oppmerksomhet enn de som sitter i opposisjonen, sier Aalberg.

Dessuten blir de mannlige stortingsrepresentantene mer omtalt enn kvinnene.

– Tidligere forskning har også antydet at kvinnelige stortingsrepresentanter er litt mindre synlig enn mannlige, sier Aalberg.

Samtidig blir kvinnene i regjeringen mer omtalt enn deres mannlige kolleger i snitt. Ser man på både stortingsrepresentanter og statsråder, er det kvinnene som i snitt er omtalt mest. En viktig grunn til dette er at både Solberg, Jensen og Listhaug er veldig mye omtalt i mediene.

Slik blir det nye Stortinget: Flere kvinner, få i seniorklubben

– Mediene er interessert i makt

Men hvorfor er det sånn at noen blir nevnt nær 300 ganger i løpet av en stortingsperiode, mens Erna Solbergs navn blir nevnt nesten så mange ganger ukentlig?

– Mediene er mer interessert i Erna Solberg og toppene, enn eksempelvis Torhild Aarbergsbotten (stortingsrepresentant for Høyre i Sør-Trøndelag – journ.anm.). Det handler om posisjonene man er i. Det handler om at de er interessert i de som har makt og betydelige posisjoner. Så er det forskjeller i erfaringsgrunnlaget til kandidatene, hvor godt vant de er til å forholde seg til mediene og hvor viktig man tenker medieoppslag er. Der kan det være betydelige forskjeller, sier Aalberg.

Hille har selv arbeidet i mediebransjen som daglig leder i flere lokalaviser. Han sier at han ikke tenker så mye på at andre får mer oppmerksomhet.

– Det er engang sånn at jeg sitter i finanskomiteen og ikke er talsperson på området. Da har man en tilbaketrukket rolle. Man blir ikke den som blir lagt mest merke til. Det er vår fraksjonsleder Svein Flåtten som fronter våre posisjoner, sier han.

Tor Høvik / Bergens Tidende

– Samtidig er jeg av den oppfatningen at jeg er rimelig kjent i mitt nærområde, valgkrets og i Hordaland. Det er fordi jeg har levd noen år, så jeg synes ikke det er så bekymringsfullt å ikke bli nevnt. Det tar jeg med knusende ro.