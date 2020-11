KrF-profil klar for partiet Sentrum

Dagrun Eriksen (49) var KrFs nestleder i 13 år – helt frem til 2017. Nå melder hun seg til tjeneste for det nye partiet Sentrum.

Tidligere KrF-nestleder Dagrun Eriksen har meldt seg til tjeneste for det nye partiet Sentrum som ledes av Geir Lippestad. – Dagrun står for alt det Sentrum ønsker å stå for. Menneskerettigheter, utenforskap og en grønn næringspolitikk. Alt dette kan Dagrun med sin erfaring hjelpe oss til å utvikle politikk for, sier Geir Lippestad. Foto: Paal Audestad

– Da jeg hørte på Geir (Lippestad) da han presenterte det nye partiet i NRK Debatten traff det meg virkelig, sier Dagrun Eriksen til Aftenposten.

Vi treffer henne og advokat Geir Lippestad i lokalene til Lippestads advokatfirma i Oslo sentrum.

Det har gått ganske nøyaktig fem uker siden nyheten om dannelsen av det nye partiet Sentrum sprakk.

– Jeg fikk tilbake gløden for politikk da Geir snakket om anstendighet i politikken. Om å hjelpe Moria-barna. Om å være kompromissløs på å gjøre noe med utenforskapet. Jeg kjente at jeg hadde sykt lyst til å være med på en slik folkebevegelse, sier Dagrun Eriksen.

I dette intervjuet forklarer hun hvorfor hun ikke lenger ville være medlem av partiet hun har tjent i så mange år.

I 2017 ledet daværende KrF-nestleder Dagrun Eriksen programarbeidet som ledet frem til partiprogrammet som KrF driver politikk på i dag. Her er KrFs partiledelse på KrF-landsmøtet i 2017 under programbehandlingen. 2. nestleder Olaug Bollestad (t.v.) og leder Knut Arild Hareide (t.h.) flankerer 1. nestleder Dagrun Eriksen. Foto: Ned Alley, NTB

Fakta Dagrun Eriksen (49) Nestleder i KrF 2004–2017. Stortingsrepresentant for Vest-Agder 1997–2013. Satt i presidentskapet i Stortinget 2001–2005. Har ledet programkomiteen i KrF to ganger. Gikk av som nestleder i 2017 og ble erstattet med Kjell Ingolf Ropstad. I 2013 tapte hun nominasjonskampen i Vest-Agder til Hans Fredrik Grøvan som plasseres på blå side i partiet. Ved stortingsvalget i 2017 var hun nominert på førsteplass for Nordland KrF, men nådde ikke opp. Fungerte som KrF-leder i to perioder mens Knut Arild Hareide hadde pappapermisjon. Eriksen har siden 2018 vært markeds- og kommunikasjonssjef i gründerbedriften ContinYou. Hun bor i dag i Bærum. Vis mer

Mangler 2000 underskrifter

Siden Geir Lippestad 29. september sjokkerte det politiske Norge med nyheten om forsøket på å etablere et nytt politisk parti, har det vært relativt stille.

Lippestad sier partiet – som foreløpig egentlig bare er en forening – er i full gang med å sikre seg de 5000 underskriftene partiet må ha før nyttår for å bli godkjent som et parti.

– Sliter dere?

– Vi har nådd om lag 3000 på fem uker. Nå har vi seks uker igjen på å nå 5000. Det skal vi greie, sier Lippestad.

Han sier han og styret i Sentrum er i ferd med å bygge organisasjon i samtlige fylker og å plassere folk i diverse utvalg for å utvikle politikk.

– Det er litt galskap, men akkurat nå er fokuset på å samle nok underskrifter, sier Lippestad. Han har tidligere har vært Ap-byråd i Oslo. Han er mest kjent for å ha vært forsvarer til 22. juli-terroristen.

Partiet har fått 500 betalende medlemmer, opplyser Lippestad. Han understreker at underskriftene ikke har noe med medlemskap å gjøre.

– De som signerer gir kun støtte til at Sentrum kan opprettes. Det er ingen forpliktelse til hverken å stemme pa Sentrum eller bli medlem.

Lippestad underslår ikke at pandemien gjør innsamlingen av underskrifter ekstra vanskelig.

– Vi kan ikke gjøre dette digitalt. Hadde vi det, så hadde vi vært i mål for lengst. Alle underskrifter må være på papir og sendt til oss pr. post. Vi har ikke lov til å ha samlinger. Vi har ikke lov til å møte folk. Og nå blir også det å stå på stand krevende. Men dette skal gå.

Fakta Hva står Sentrum for? *Stiftet som en frivillig forening 24. september 2020. * Styret: Geir Lippestad (leder), Kristin Walstad (1. nestleder), Irene Solli (2. nestleder), Kristofer Olai Ravn Stavseng, Dag Sele, Tom Sverre Tomren, John Harald Bondevik, Lilliann Razafimandimby Våje og Tone Grøttum (kasserer). * Flere i styret er politikere som forlot KrF etter retningsvalget i 2018. * Foreningens første aktivitet er å samle 5000 underskrifter slik at foreningen kan søke om registrering i Partiregisteret. * Sentrum vil stille til stortingsvalg neste år hvis det får nok underskrifter. *Partiet definerer seg som blokkuavhengig, men lener seg til venstre i den aktuelle politiske situasjonen med en regjering (av Høyre, KrF og Venstre) som har Frp som del av styringsgrunnlaget. *Sentrum skal være «et bredt parti» som har kampen mot utenforskap som kjernesak og FNs bærekraftsmål som «veileder». Partiet vil ha en raus innvandrings- og asylpolitikk. *Partiet slår ring om EØS-avalen og vil legge ned norsk oljenæring innen 15 år. *Sentrum er livssynsåpent, men «henter inspirasjon fra fellestrekkene i sosialdemokratisk, kristendemokratisk og kristensosialistisk tenkning». *Blir Sentrum godkjent som politisk parti, skal det etter planen avholde landsmøte i april. Det skal vedta partiprogram og velge partiledelse. Kilde: partietsentrum.no Vis mer

– Kan ramme KrF hardt

Mange KrF-ere har følt seg hjemløse etter at et ekstraordinært landsmøte i KrF i 2018 sa nei til daværende partileder Knut Arild Hareides ønske om å samarbeide med Ap og Sp.

Flere kommentatorer har pekt på at Sentrum synes designet for fange opp røde KRF-ere.

Valgforsker Bernt Aardal sier til Aftenposten at det nye partiet kan ramme spesielt KrF hardt.

Et knapt flertall i KrF valgte i 2018 samarbeid med høyresiden. I 2019 gikk KrF inn i Solberg-regjeringen. Kjell Ingolf Ropstad avløste Hareide som leder.

Til nå har Lippestads prosjekt samlet noen «halvkjente» røde KrF-ere og noen lokale MDG-profiler.

Dagrun Eriksen og Geir Lippestad koronahilser. Foto: Paal Audestad

Nå kan de skilte med en storfisk.

Dagrun Eriksen har vært nestleder i KrF i 13 år, helt frem til 2017. Hun har to ganger ledet programprosessen i KrF, senest den som ledet frem til det programmet som KrF driver politikk på nå.

Eriksen sier hun er takknemlig for «20 nydelige år i KrF». Hun har hatt «kjærlighetssorg», men sier at sorgprosessen har gått over noe tid.

– Jeg har kjent meg hjemløs etter veivalget i 2018, sier Eriksen.

– Men det harvært viktig å gi det tid. Jeg ville gi KrFs nye prosjekt en sjanse. Som tidligere nestleder er det ikke bare bare å melde seg ut.

– KrF må ordne opp i sine egen oppslutning

Hun sier hun og KrF gradvis har vokst fra hverandre. For én måned siden meldte hun seg ut av partiet.

Dagrun Eriksen på talerstolen under KrFs landsmøte i 2017 da hun la frem programkomiteens forslag til nytt partiprogram. Foto: Ned Alley, NTB

– Mange kan tenke at du nå er med på å sette spikeren i kisten for Ropstad KrF-prosjekt ett år før et uhyre viktig valg. KrF ligger trygt under sperregrensen på målingene. Hva tenker du om det?

– Vet du hva, KrFs nedgang på målingene startet lenge før det blir kjent at jeg melder overgang. KrF må ordne opp i sin egen oppslutning. Det viser vel kanskje også at retningsvalget ikke var så smart. Jeg mener KrF har inngått for mange kompromisser som har fjernet partiet fra det sosiale ståstedet partiet hadde.

– Hva tenker du på konkret?

– Det har vært utrolig frustrerende å se at Norge ikke har stilt opp for Moria-barna i Hellas. Etter brannen i leiren i høst burde vi ha sluppet alt vi hadde i hendene og tatt imot «barna våre» fra flyktningleiren. Jeg er utrolig skuffet over at KrF og regjeringen ikke har stilt opp. Dette er ikke et Norge jeg liker. Tenk, ennå har vi ikke mottatt noen barn fra Moria, sier Eriksen.

Dagrun Eriksen var også en av to nestledere da Dagfinn Høybråten var KrF-leder (2004–2011). 2. nestleder Inger Lise Hansen til høyre. Bildet er tatt rett før KrFs landsmøte i Kristiansand i 2009 Foto: Erik Johansen, NTB

Hun sier hun vil være med i et parti som gjør en slik sak til den viktigste saken. Og som ikke bare snakket om utenforskapet, men som vil prioritere den saken fremfor alt annet.

– Jeg savner at noen ærlig, og på bekostning av mye annet, er kompromissløs når det gjelder å hjelpe sårbare barn. Dette finner jeg i Sentrum.

– Noen kan mene at du som tidligere nestleder kunne ha latt være å gjøre dette?

– De som kjenner meg vet at jeg alltid har stått opp for det jeg mener. Uansett hva det har kostet. Jeg tror egentlig ikke så mange i KrF vil bli forundret. Samtidig er det vel også noen som er lettet over at jeg går ut av partiet.

Hvilke ambisjoner har du? Blir det Lippestad som leder og deg som nestleder?

– Ha ha. Nei, her er det ingen som ordner og fordeler plasser og posisjoner. Jeg stiller meg til disposisjon. Så synes jeg det er gøy med utfordringer. Men det er en lang vei før man eventuelt er der. Nå er det bare spennende å være med og utvikle politikk for fremtiden.