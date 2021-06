Dette mener Vedum skiller Sp og Ap: – Vi må tørre å snakke om norske interesser

Trygve Slagsvold Vedum er Senterpartiets statsministerkandidat. Foto: Torstein Bøe, NTB

LILLEHAMMER (Aftenposten): Rødgrønn side fikk lørdag to statsministerkandidater. Trygve Slagsvold Vedum utfordrer nå Jonas Gahr Støre. Dette skiller de to partiene - ifølge Sp-lederen.

– Oi, vi har fått melding fra Kongen, smilte Vedum etter at det siste intervjuet på Lillehammer var gjort.

Hans Majestet kom ikke med en tidlig invitasjon om å danne regjering etter valget. Han gratulerte heller ikke Sp-lederen med å ha kommet ut av skapet som statsministerkandidat.

Det var «bare» det vanlige svaret på hilsenen norske partier sender til Slottet under landsmøtene. Men det er til Slottet Vedum vil til høsten. Til statsråd hver fredag – som regjeringens leder.

Fra hans egne var hyllesten enorm. Vedum gliste bredt.

Etterpå ville han egentlig snakke mest om forskjellen mellom Senterpartiet og dagens Høyre-regjering. De fleste spørsmålene handlet om den nye duellen med Arbeiderparti-leder Støre.

Systemer mot nærhet

I et intervju med Aftenposten åpner Vedum noe opp om forskjellene han ser mellom de to partiene.

– Jeg mener at Senterpartiet er en tydelig kraft i beredskapspolitikken, i spørsmål om nasjonalt eierskap og at vi må tørre å snakke om norske interesser, sier Sp-lederen.

Han trekker også frem skatte- og avgiftspolitikken, at man der må tenke på hvordan den slår ut for private næringsdrivende.

– Det er også ulik tro. Arbeiderpartiet har sammen med regjeringen hatt tro på store systemer, mens vi har troen på nærhet, sier Vedum.

I en typisk Oslo-sak peker han på Ullevål sykehus.

– Der mener Ap at det rette er å legge ned, mens vi mener det er feil, sier Vedum.

Han peker også på viktigheten av å bruke offentlig sektor til å utjevne forskjeller, men legger til:

– Vi må også tenke på hvordan vi skal sikre privat verdiskapning i Norge.

Trygve Slagsvold Vedum under landsmøtet. Foto: Torstein Bøe, NTB

Troen på nasjonalstaten

Sp-lederen trekker altså frem viktigheten av å snakke om norske interesser.

– Er det sånn at Senterpartiet står for en sunn form for nasjonalisme?

– Det vi tror på, er nasjonalstaten som styringsramme og det å ha et fellesskap.

I den anledning peker Vedum på utfordringer i deler av hovedstaden.

– Derfor er vi opptatt av det når vi ser visse bydeler i Oslo hvor norsk språk blir mer og mer borte. Da må vi sette inn ressurser. For språket binder oss sammen, og det er en forutsetning for et levende folkestyre.

– Er Støre mer globalt orientert enn deg?

– Verden består jo av nasjonalstater. Forskjellen mellom oss er at Støre som Erna Solberg vil melde Norge inn i EU. Det vil ikke jeg. Men jeg tror vi kan få til mye bra sammen med Ap.

17 prosent vil ha Vedum

En måling Norstat har gjort for Aftenposten, viser at 17 prosent av velgerne foretrekker Vedum som statsminister.

35 prosent vil ha Erna Solberg, mens 32 prosent ønsker Støre. 17 prosent er også Sps oppslutning på snittet av målingene i juni, ifølge pollofpolls.

Tallene er ganske like en tilsvarende måling fra april. Da var Vedum foretrukket av 18 prosent.

Ønsket av tre prosent i Oslo

Bakgrunnstallene viser at Vedum har størst oppslutning i grisgrendte strøk. Utvalgene er små og statistisk usikre.

Men bare 3 prosent av Oslos velgere ønsker Vedum-regjeringen velkommen.

26 prosent av bygdefolket er derimot klar for det.

Dette er andre viktige tall:

Velgere med lav utdanning er også over snittet begeistret for statsminister Vedum.

24 prosent av velgerne som har grunnskole og videregående skole som sin høyeste utdanning, har ham som sitt førstevalg. For Støre og Solberg er tallene 25 og 34 prosent.

Vil ikke ha med SV

Senterpartiet vedtok at de kun ønsker å ha med seg Ap i regjering. Den andre partneren fra 2005 til 2013, SV, vil de altså ikke ha med.

Hvis Sp og Ap ender i en mindretallsregjering, vil Vedum at regjeringen skal legge frem sakene i Stortinget og se hvor de kan få enighet.

– Hvis vi får gjennomslag i synet på Ullevål sykehus i regjeringsforhandlingene, så er SV og Rødt enige med oss der. I rovdyrpolitikken mener vi at du skal høre mer på lokalbefolkningen. Der er SV mer enig med Venstre, sier Vedum.

Aftenposten har i løpet av helgen fått bekreftet fra Sp-kilder at olje og gass, klimapolitikk og asyl og innvandring er noen av sakene som gjør at Sp vil droppe samarbeid med SV.

Dette vil han gjøre først

Så hva er det første Vedum vil prioritere hvis han blir statsminister?

Han ser noen grep de må ta med en eneste gang.

Det første er å starte prosessen med å dele opp fylkene Viken og Troms og Finnmark.

Av Oslo-satsinger gjelder det å styrke den lokale beredskapen med flere politiposter i de delene av byen som har ekstra utfordringer.

– Vi skal ha en trygg by, sier Vedum.

Senterpartiet vil også raskt sette ned en totalberedskapskommisjon.

– Vi ser at samfunnsberedskapen har vært sårbar det siste året. Det er naturlig å tenke på smittevern som masker, men også produksjon av legemidler og vaksiner. Vi må også ha eierskap til elektrisitetsforsyningen, grunnleggende infrastruktur og matberedskap. Det kommer vi til å gjøre raskt, sier Vedum.

Trygve Slagsvold Vedum sto lørdag frem som statsministerkandidat. Foto: Torstein Bøe, NTB

Støre lite bekymret

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener det dagen etter valget vil avtegne seg et helt naturlig svar på hvem som blir statsminister.

– Jeg ser på Trygve som en alliert i det som er hovedmålet, nemlig å skaffe Norge et nytt flertall og en ny regjering, sier Støre til NTB.

Han toner ned betydningen av den nye utfordringen fra Senterpartiet.