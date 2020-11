Nav-dømte beskylder setteriksadvokaten for løgn

Ingen er dømt i Nav-skandalen bare for å ha vært i EØS-land, hevdet setteriksadvokaten i Nav-høringen i Efta-domstolen. – Reinspikka løgn, svarer trygdedømte.

I januar fikk Nav-dømte Rune Halseth en uforbeholden unnskyldning fra daværende Nav-sjef Sigrun Vågeng. Nå hevder han setteriksadvokaten i Nav-sakene farer med usannheter i høringen om skandalen i Efta-domstolen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB-Bibiana Piene

– Ingen er blitt dømt bare for å ha oppholdt seg i utlandet, men for å ha latt være å informere Nav om dette, poengterte setteriksadvokat for Nav-sakene, Henry John Mæland, overfor Efta-domstolen da høringen om trygdeskandalen tok til torsdag.

Domstolen er bedt om å klargjøre i hvilken grad Norge har brutt EØS-reglene gjennom å stille krav om at mottagere av sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger må oppholde seg i Norge.

Fakta Fakta om trygdeskandalen I oktober i fjor ble det offentlig kjent at Nav har feiltolket EUs trygdeforordning fra 2012 som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger (AAP) og pleiepenger til andre EØS-land.

Både Eftas kontrollorgan Esa og et regjeringsoppnevnt granskingsutvalg har slått fast at reglene er blitt praktisert feil, og at kravet om opphold i Norge for å motta de aktuelle trygdeytelsene er i strid med EØS-avtalen.

Granskingsutvalget mener også at praksis før 2012 må gjennomgås, og at feil kan ha skjedd helt tilbake til 1994, da Norge gikk inn i EØS. Også EU-kommisjonen mener feilen strekker seg tilbake til 1994. Regjeringen har så langt fastholdt at det går et tidsskille i 2012.

Ifølge Riksadvokaten kan minst 86 personer være uriktig dømt for trygdesvindel på grunn av feil rettsanvendelse. Av disse er 48 personer idømt ubetinget fengsel. To av sakene har endt med henleggelse og påtaleunnlatelse. Ingen er så langt blitt frikjent.

Behandlingen av saker som gjelder før 1. juni 2012, er satt på vent inntil det foreligger en uttalelse fra Efta-domstolen. Høyesterett har bedt Efta om svar på i alt 16 spørsmål.

Nav anslår at om lag 4.000 personer kan være rammet av feiltolkningen av EØS-regelverket. Hittil har 2.300 personer fått omgjort urettmessige vedtak om stans, avslag eller avkorting av ytelse. Rundt 120 millioner kroner er tilbakebetalt eller brukt til å slette gjeld. Til nyttår skal alle sakene være ferdigbehandlet.

Opposisjonen på Stortinget kom i slutten av februar med «sterk kritikk» av regjeringens håndtering av trygdeskandalen.

Fredag skal det holdes en andre høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om saken.

Onsdag 25. november innledet Esa en formell sak mot Norge for ikke å respektere EØS-reglene i trygdeforordningen og retten til fri bevegelse. Norge har to måneder på seg til å svare på åpningsbrevet fra tilsynet. Vis mer

Myndighetene har erkjent at reglene ble brutt fra 1. juni 2012, da EUs nye trygdeforordning trådte i kraft, og frem til i fjor høst, da trygdeskandalen eksploderte i offentligheten. EØS-reglene om fri bevegelighet har nemlig forrang foran norsk lov.

I denne perioden kan minst 86 personer ha blitt uriktig dømt for trygdesvindel, 48 av dem til fengselsstraff.

– Ren løgn

Leder av organisasjonen for dem som er rammet av Nav-skandalen (Nav-it), Rune Halseth, sier til NTB at han hoppet i stolen da han hørte uttalelsen fra Mæland. Torsdag ble han nedringt av andre Nav-dømte som fulgte den digitale overføringen fra høringen i Efta-domstolen.

– Det han sier, er helt ukorrekt. Folk har spurt Nav om å få reise til utlandet og fått ja, inklusive meg selv, mot at man ringte tilbake etter 14 dager. Likevel har vi blitt dømt, fremholder Halseth.

Minst 86 kan ha blitt dømt for trygdebedrageri på uri Foto: Vidar Ruud

– Så det han sier er ren løgn. Det er svært alvorlig, sier han.

Selv ble Halseth dømt til fem måneders fengsel i 2017. Dommen ble sonet året etter.

Mæland avviser

Mæland avviser på sin side at han har uttalt seg uriktig.

– Vår gjennomgang av straffesakene viser at domstolene har funnet de domfelte skyldige i bedrageri ved ikke å ha opplyst Nav om utenlandsopphold og slik forledet eller bedratt Nav. Flere er på samme grunnlag også dømt for falsk forklaring, sier setteriksadvokaten til NTB.

Helseth anklager også setteriksadvokaten for å utelate viktige dimensjoner i sin redegjørelse.

Henry John Mæland er setteriksadvokat for Nav-sakene. Foto: Marit Hommedal

– Det han ikke nevner, er den nordiske avtalen om at trygdemottagere har like rettigheter i nordiske land som i hjemlandet. Han nevnte heller ikke at Nav har avtaler med mange land i Europa for folk som går på arbeidsavklaringspenger, slik at de kan opprettholde aktivitetsplikten der, sier han.

Nav-it vurderer nå anmelde flere myndighetspersoner og Nav-ansvarlige i kommunene.

– Anmeldelsene vil gå på frihetsberøvelse, uforstand i tjenesten samt tilbakeholdelse av opplysninger, sier Halseth.

Skille i 2010?

Høyesterett har bedt Efta-domstolen om svar på i alt 16 spørsmål. Blant de viktigste er om Norge har brutt reglene også før 2012.

Arbeids- og sosialdepartementet har fastholdt at det går et vesentlig skille i rettstilstanden før og etter 1. juni 2012, og at EUs nye trygderegler ikke kan sammenlignes med de gamle.

Både EU-kommisjonen, et flertall i utvalget som har gransket Nav-skandalen, og en rekke juseksperter mener derimot at feiltolkningen strekker seg helt tilbake til 1994, da Norge gikk inn i EØS.

Efta-domstolens avgjørelse er ventet på nyåret.

Prøveklut

Som EØS-rettslig prøveklut skal Efta-domstolen behandle en Nav-dom som tidligere har gått helt til Høyesterett. En mann i midten av 60-årene fikk 75 dagers fengsel for grov uaktsomhet og grovt bedrageri fordi han hadde vært i Italia mens han mottok arbeidsavklaringspenger.

Saken er særlig interessant fordi handlingen 60-åringen ble dømt for, strekker seg på begge sider av knekkpunktet i 2012.