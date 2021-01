Drøyt 1500 flere medlemmer i Frp nå enn i fjor

Frp har hatt fått drøyt 1500 flere medlemmer i løpet av det første året utenfor regjeringskontorene.

Medlemstallet til Frp har økt etter at partiet i januar i fjor forlot regjeringen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

I slutten av januar for ett år siden fikk Frp nok av kompromisser og det Frp-lederen kalte «en gråere og mer konturløs» regjering. Partiet forlot regjeringen.

Dråpen som fikk begeret til å flyte over for Frp, var at norske myndigheter hjalp en IS-kvinne med to barn hjem til Norge.

I året som har gått etter at Siv Jensen og Frp sa «morna» til Erna Solberg, Høyre og samarbeidspartnere i KrF og Venstre, har flere vært villige til å betale for medlemskap i Frp.

Medlemsutviklingen kan derfor tyde på at Frps tilhengere har satt pris på at partiet forlot regjeringskontorene.

Frp satt i regjeringen fra oktober 2013 til januar 2020. Først alene med Høyre, deretter også med Venstre og til slutt også med KrF. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

1500 flere nå enn i fjor

Ved utgangen av 2019 hadde Fremskrittspartiet 15.735 betalende medlemmer. Ved årsskiftet hadde medlemstallet økt til 17.258.

– Det betyr at Fremskrittspartiet samlet har fått 1.523 flere betalende medlemmer i 2020, skriver partiet i en pressemelding.

– Det er en utvikling vi selvsagt er glade for. Fremskrittspartiet skal være en organisasjon som involverer medlemmer og gir muligheter til å delta i politikkutformingen vår. Vi skal se enkeltmenneskene, vi skal skape en enklere hverdag for folk flest. Da trenger vi medlemmer som gir oss innspill på hva som rører seg, sier partiets generalsekretær Finn Egil Holm.

Færre medlemmer før 2013

Men partiet har færre medlemmer enn i årene før Frp inntok regjeringen i 2013.

Frp kunne ikke tirsdag kveld skaffe til veie noen fylkesvis fordeling av medlemmene.

Etter mye støy og bråk i Oslo Frp kan det være interessant å se på medlemstallene for Oslo-partiet. Lederen ble nylig ekskludert og har nå meldt seg inn i Demokratene.

Hele fylkeslaget i Oslo er satt under administrasjon, og tidligere statsråd og nestleder Ketil Solvik-Olsen har fått jobben med å rydde opp.

På stedet hvil på meningsmålingene

På gjennomsnittet av meningsmålingene hadde Frp i desember 2020 akkurat samme oppslutning som i desember 2019: 11 prosent. Men partiet fikk et hopp oppover i månedene etter at Siv Jensen og co. forlot det tette samarbeidet i regjering med de andre borgerlige partiene.

Det viser beregninger foretatt av valgekspert Bernt Aardal.