– Det skjedde en feil, sier Lysbakken etter fedrekvotesurr i SV

HAMAR (Aftenposten) SV har viklet seg inn i en fedrekvote-floke. Noen ønsket å gi mor mer tid med barnet etter fødsel. Det endte med feil signal fra landsstyret om kutt i fedrekvoten.

SVs landsmøte skal vedta nytt program søndag. Foto: Terje Pedersen

Solveig Ruud Journalist

Birgitte Iversen Journalist

24. apr. 2021 16:28 Sist oppdatert 43 minutter siden

Feministpartiet SV har alltid vært opptatt av likestilling. Men det lederen av programkomiteen kaller et «arbeidsuhell», og det partilederen selv kaller «en feil», har ført til at landsstyret i partiet støtter et forslag som vil føre til at fedrekvoten kuttes fra 15 til 13 uker.

– Det er jeg ikke for, sier Audun Lysbakken.