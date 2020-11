Alle smilte bredt over koronaenighet, men det var stor avstand i budsjettforhandlingene

Regjeringen la 4,4 milliarder på bordet for å få Frp med på krisepakken. Nå forventer Sylvi Listhaug (Frp) at regjeringen kommer Frp i møte for å få budsjettenighet.

Det er mer enn koronaavstand mellom Frp og regjeringspartiene. Fra venstre Sylvi Listhaug og Siv Jensen fra Frp, KrFs Tore Storehaug, finanskomiteens leder Mudassar Kapur (H) og Venstres finanspolitiker Ola Elvestuen. Foto: Siri Øverland Eriksen

17. nov. 2020 10:59 Sist oppdatert nå nettopp

Blekket er ikke engang tørt på avtalen om koronapakken, før de fire borgerlige partiene skal forhandle resten av statsbudsjettet for 2021. Hele koronapakken ble dekket ved å tappe Oljefondet. Budsjettet må partiene i utgangspunktet finne dekning for.

Lederen i Stortingets finanskomité, Mudassar Kapur (H), vil ikke binde seg til noen tidsfrist for enighet. Ifølge Stortingets kjøreplan skal det skje senest 25. november. Budsjettinnstillingen behandles i Stortinget 1. desember.

Men dette kan skyves på.

Etter en knapp uke med forhandlinger plusset Frp og regjeringspartiene 4,4 milliarder på regjeringens pakke på 17,7 milliarder. Men nå må de også bli enige om resten av budsjettet. Og det lover Sylvi Listhaug ikke blir en dans på roser.

Må komme Frp i møte

– Etter å ha sikret flertall for denne pakken, er det vel lite trolig at Frp ikke blir enig med regjeringen om budsjettet?

– Det er helt opp til regjeringen. Vi skal ha betydelige gjennomslag, sier Listhaug og ramser opp betingelsene:

– Vi må få kutt i avgiftene på grensehandelvarer, bedre kår for pensjonister, redusere bompengebelastning, mer til helse, redusert antall kvoteflyktninger og kutte i bistandsbudsjettet. Det er nok av vanskelige temaer, slår hun fast.

Dette er krav som særlig skjærer i hjertesakene til KrF og Venstre. Det er også i strid med det Frp gikk med på i regjering.

Men Listhaug understreker igjen at Frp nå er et frittstående opposisjonsparti.

Mer gjennomslag utenfor regjering

– Både du og Siv Jensen har sagt at dere skal ha større gjennomslag fra opposisjon enn dere fikk i regjeringen. Hvor mye av påplussingen på 4,4 milliarder på koronapakken ville dere ikke fått i regjering?

– Det er vanskelig å si, men jeg tror ikke denne pakken hadde sett slik ut om vi satt i regjering. Vi har fått på plass tiltak mot ensomhet blant eldre, fjernet flypassasjeravgiften ut 2021. I tillegg forbedret kompensasjonsordningen for bedriftene. Det blir spekulasjoner om hvordan denne pakken ville ha sett ut med Frp i regjering, men vi har i alle fall forbedret pakken, sier hun.

Høyres Mudassar Kapur skal lede budsjettforhandlingene i Stortinget. Foto: Siri Øverland Eriksen

Regjeringen mye å gi?

Høyres Mudassar Kapur er den som får ansvaret med å forhandle budsjett fra regjeringssiden.

– Frp fikk regjeringspartiene med på å legge 4,4 milliarder ekstra på bordet i koronapakken. Er det et signal om at dere har mye å gi til Frp i budsjettet?

– Det vi har snakket om nå er økonomiske tiltak i en krise. Vi har hatt felles interesser i å gjøre de grep som er nødvendig for næringslivet. Dette viser at de borgerlige partiene har evne til å bli enige raskt om viktige ting, sier Kapur.

– Men har regjeringspartiene noe å gi på for eksempel kvoteflyktninger og avgiftskutt for grensehandelsvarer?

– Jeg skjønner at du spør, men vi forhandler ikke budsjettet i vandrehallen, svarer han.